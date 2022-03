Fuertes críticas del campo a una amenaza del ministro Domínguez

Mientras los exportadores de carne vacuna resolvieron hoy continuar con el programa de abastecimiento de Cortes Cuidados, dirigentes del campo fustigaron la amenaza a los frigoríficos que hizo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de no dejarlos vender al exterior si no cumplen sus compromisos con el mercado local.

“Acabo de terminar la reunión con el Consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne”, dijo el ministro en su cuenta de Twitter tras un encuentro precisamente con los exportadores de carne.

Para Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), las palabras del ministro sonaron a un “mecanismo de extorsión”.

“Tratar de domesticar los precios con extorsión, con un mazazo no sirve. Pero quizás tenga que ver con la letra chica de aquello que hayan firmado los frigoríficos exportadores, comprometiéndose a hacer entrega de mercadería a precios cuidados o máximos que lo terminamos pagando los productores. Pero hay momentos que esas diferencias de precios son insostenibles”, dijo a LA NACION.

En este sentido, explicó que el precio de la carne no está dado solo por el costo del animal en pie, “sino por todos los costos de producción que trae aparejado, entre ellos el combustible, que tornan en imposible ese tipo de acuerdos”.

“Vamos a ver ahora cómo se sale de esta, porque claramente la solución no está en mortificar a la oferta sino tratar de promoverla para que llegue más carne, más producto”, apuntó.

José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), indicó que los dichos de Domínguez no son más que “una política del garrote que tanto gobiernos militares como gobiernos populistas creen que los precios se ordenan infundiendo miedo”.

“Figurativamente me hago la imagen del hámster que da vueltas en la rueda y se termina pisando la cola. Así veo al país, giramos en lo mismo hace 80 años, sin tener rumbo y cometiendo los mismos errores. Hoy somos un país endeudado y con una pobreza histórica. No hay plan económico, se improvisa día a día, con funcionarios que nunca en su vida trabajaron en la actividad privada y no tienen idea de lo que es generar ingresos para sostener una pyme”, remarcó.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez Ministerio de Agricultura

“Con solo observar a los países vecinos, ahí está el camino para ser algún día un país normal. Es un momento bisagra, el campo dio lo que tuvo que dar y el productor no resiste más viniendo de una emergencia histórica por sequía. Estamos a las puertas de una 125, con el agregado que la gente de la ciudad tiró la toalla, cansada de pagar impuestos. La única política de este Gobierno es aumentar impuestos”, añadió.

Más críticas

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), dijo: “Jamás puede ser una sanción la idea de no poder ejercer el comercio”. Añadió: “Claramente siempre hemos estado en contra de las limitaciones y la prohibición de la comercialización tanto interna como de ventas en el exterior. Podrá haber otro tipo de sanciones pero de ninguna manera prohibir el ejercicio de una actividad lícita y máxime cuando esta actividad representa al país y que toma compromisos en el extranjero”.

Para el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Javier Rotondo, lo que dijo Domínguez “indudablemente tiene mucho que ver con esta política que aplica el Gobierno de aprietes y de premios y castigos, enmascarada en la posición de querer mostrar la defensa de la mesa de los argentinos”.

“Esto lo hace por la impericia que tiene de no poder controlar un flagelo que los agobia como es la inflación galopante, sin un plan de desarrollo. Esto no nos sorprende, para quienes creen que Domínguez pertenece al ala acuerdista del Gobierno, a nuestro juicio son todos exactamente lo mismo. Esto genera más incertidumbre, sumado a lo que ya es el cierre de las declaraciones de ventas al exterior de aceite y harina de soja y un ministro que dice que no hay intervención de mercados. Una contradicción en sí misma”, sostuvo.