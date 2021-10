Fuertes críticas del gobernador de Corrientes al Gobierno

CORRIENTES. - El gobernador de esta provincia, Gustavo Valdés, criticó el cepo a la exportación de carne del gobierno nacional y reclamó su apertura. “Lo decimos con todas las letras, que se abra la exportación de carne”, señaló el mandatario. Lo planteó en el marco de una cena por la inauguración de la Exposición Nacional de Razas, muestra ganadera organizada por Expoagro con la Sociedad Rural de Corrientes (SRC) y el apoyo del gobierno provincial.

En la muestra, que comenzó el domingo pasado y finaliza este viernes, participan las razas bovinas Brangus, Braford y Brahman, además de la equina Criollos.

“Parece que no se aprendió que cerrar la exportación de carne en la Argentina es un error”, señaló Valdés. Vale recordar que el Gobierno tiene limitados los embarques de carne. Impuso un cupo del 50% al que se exceptuaron las cuotas arancelarias asignadas al país para Europa y los Estados Unidos. Luego flexibilizó con una cuota adicional de 3500 toneladas para vender a Israel y finalmente habilitó un cupo para la faena de 140.000 vacas viejas cuya carne se vende a a China.

El gobernador apuntó contra el gobierno nacional por la emisión monetaria y señaló que los productores no tienen la culpa de la suba de precios de la carne vacuna.

“Emitimos tanto que la inflación hoy se traslada a precios”, dijo. Luego amplió que “la gente no tenga recursos para comprar la carne argentina no es culpa del productor ganadero. Es culpa de los errores de la economía, que no supo darle a la Argentina una economía estable y fuerte”.

Corte de cintas de la Exposición Nacional de Razas Gentileza Guillermo Billordo

“Lo que estamos haciendo acá, en esta exposición con la ganadería, con nuestro campo, es de orgullo mundial y lo hacemos en Corrientes y lo hacemos en la Argentina”, afirmó.

Para el sector

Antes, en el corte formal de cintas, Valdés indicó que, de cara a las elecciones y de la necesidad de tener una ley para la agroindustria, hay que “poner” en las urnas “diputados y senadores que realmente apoyen a la producción”.

“Sin dudas tenemos que poner una racionalidad impositiva porque hay tremendas transferencias del campo hacia otros sectores y siempre es el campo el que termina resolviendo las cuestiones más difíciles y necesitamos que también pueda desarrollar todo su potencial”, dijo.

“Tenemos que poner a diputados y senadores que realmente tengan como objetivo generar un país racional, donde todos podamos crecer y donde la producción realmente tenga su potencia y eso puede estar protegido por una ley y no a todos los vaivenes de un funcionario de turno que se le ocurre cerrar las exportaciones y perjudicar a miles de productores de toda Argentina”, indicó.

En tanto, en la cena de los expositores Maximiliano Mansilla, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, tras subrayar el “orgullo y satisfacción” que significa haber logrado reunir en el predio a las razas expositoras, confirmó la realización de dos futuros eventos internacionales que también tendrán como vidriera a Corrientes. Esos son los mundiales de las razas Braford, en 2022, y Brangus, en 2023.

Elogió a Valdés por “tener la valentía de poner por encima de todo, y a pesar de las amenazas que pudieran existir, la defensa de los intereses de Corrientes”.

Expresó su “preocupación” ante la realidad económica. “Se favorece la confrontación, se pretende solucionar los inconvenientes con políticas fracasadas que privilegian una mirada electoralista, demagógica que lejos de atender los problemas endémicos como la inflación, la salud pública, la seguridad, o la estabilidad laboral, se ocupan por difundir un relato vacío de contenido y alejado de la realidad social”.

También hablaron en el evento Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, que hace Expoagro; Alberto Marina, director de Exponenciar, y Martín Jetter, intendente de Riachuelo.