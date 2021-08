Ganadería: Santa Fe presentó un plan a 2030 y busca producir 300.000 terneros más

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, presentó este miércoles el Programa Carnes Santafesinas 2030, cuyo objetivo es generar un crecimiento sustentable de la producción de carnes con el fin de estimular el agregado de valor y la adopción de innovaciones tecnológicas que beneficien el abastecimiento del mercado interno y posicionamiento en los mercados internacionales, equidad territorial, arraigo y fuentes laborales en todo el territorio santafesino. El plan busca, entre otros puntos, producir 300.000 terneros más en la provincia.

“El objetivo es tener un programa con un horizonte y el desafío es incorporar nuevos productores, con nuevos conocimientos, que nos posibiliten el mejor y sostenido desarrollo”, dijo el mandatario en el acto de lanzamiento que se realizó en el Centro Operativo Experimental “Gobernador Emilio Aldo Tessio”, del paraje Las Gamas, departamento Vera, 290 kilómetros al norte de esta capital.

“La producción de carnes no es un objetivo más sino de mucho potencial, con muchas inversiones. Sabemos que cada tipo de carne tiene un valor diferente. Por lo tanto, no podemos dejar que cada uno se desenvuelva como pueda. Van a tener una respuesta de nuestra parte porque entendemos y sabemos que hay oportunidades para crecer, con el aporte de la tecnología”, añadió el mandatario.

“Cada provincia tiene su particularidad. Para nosotros tiene un valor diferente y un potencial diferente, porque es una actividad que tiene actores y no podemos dejar que cada uno transite como pueda. Siento que es un momento en que tenemos que aprovechar cada actividad para llevarla al 100 por ciento de su potencialidad. Allí queremos poner los esfuerzos porque tenemos condiciones para hacerlo. Tenemos desafíos importantes con los cambios de consumos pero debemos tener la inteligencia de saber que en la diversidad de esa canasta de carne hay opciones, cuáles son los mercados más demandante y tener respuestas para poder mostrar la diferencia de producir carne en un territorio como Santa Fe, con un diferencial muy marcado por su extensión”, resaltó.

Acompañaron al gobernador, el ministro de la Producción, Daniel Costamagna; la titular de Infraestructura, Silvina Frana; intendentes y presidentes comunales, y autoridades representantes de diferentes instituciones relacionados con el sector como Federación Agraria Argentina (FAA); de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe); Coninagro, gremios de la carne; industriales frigoríficos bovinos y porcinos; la Cámara Avicola Santafesina; Inta; Cámaras de Feedlots; Uatre; Unión Obreros Cuña Boscosa; la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino; Mujeres Federadas y Colegios profesionales invitados.

En la apertura del acto, el secretario de Agroalimentos, Jorge Torelli, recordó que Santa Fe es la principal provincia productora de alimentos, que no debe descuidar su tradición ganadera. Y acotó que en carnes este territorio posee el 51 por ciento de producción bovina, el 37 por ciento de producción aviar y el 11 por ciento de producción porcina. “La potencialidad es inmensa. Eso significa que también existen oportunidades para crecer”, subrayó.

En Santa Fe destacan que hay un fuerte potencial para la actividad Shutterstock

Referenció luego lo importante de la canasta de carne, sumando a las tradicionales la carne de pescado, aunque reconoció que en las nuevas generaciones “hay un crecimiento importante de consumo de vegetales. El 51,8 por ciento es flexitariano (persona que sigue una dieta basada en alimentos de origen vegetal pero que no excluye los productos de origen animal), es decir, no se preocupa si tiene carne o no para comer”, explicó.

Otro de los oradores que introdujeron el tema central del programa “Carnes Santafecinas 2030” fue el ministro de la Producción, Daniel Costamagna. “Estamos comprobando un fuerte incremento de la producción de carnes. Por eso queremos que éste que hoy lanzamos sea el programa de todos, del crecimiento sustentable, del valor agregado”, resaltó. “Para eso debemos seguir utilizando más tecnología, más genéticas, más trabajo, más capacitación, a lo que habrá que incorporar la financiación necesaria”, sostuvo Costamagna.

“Queremos que este sea el programa de todos, y que todos nos involucremos. Este programa aspira a logra un crecimiento sustentable y equilibrado de la actividad, la generación de empleo, agregado de valor y nuevas tecnologías, el abastecimiento del mercado interno y políticas y estrategias exportadoras. Partimos del objetivo de producir 300 mil terneros más en la provincia, acompañado con la capacitación, la incorporación de tecnología y la organización de los productores”, explicó Costamagna.