Ganadería: se viene una capacitación sobre nutrición de bovinos

En el sector ganadero se sumará una instancia de perfeccionamiento profesional con el lanzamiento del II Curso de Posgrado sobre Producción y Nutrición de Bovinos de Carne. Esta capacitación, dictada en modalidad virtual, busca brindar herramientas conceptuales y prácticas para optimizar los sistemas productivos de carne. Estará a cargo del Dr. Aníbal Fernández Mayer.

El ciclo de formación constará de cinco seminarios que se impartirán todos los miércoles del 7 de octubre al 4 de noviembre de 2026. Las fechas exactas de cursada son: 7, 14, 21 y 28 de octubre de 2026 y 4 de noviembre de 2026. Cada encuentro tendrá una duración de 120 minutos y se dictará de 18 a 20 (hora de Argentina).

Según se señaló, para garantizar el aprovechamiento del contenido todas las clases serán grabadas y enviadas a los asistentes, acompañadas por material de lectura en formato Word y talleres aplicados. La propuesta está dirigida a profesionales del sector (ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, zootecnistas) y estudiantes universitarios que tengan aprobada la cátedra de nutrición animal o equivalente. El dictado estará a cargo del Dr. Aníbal Fernández Mayer, especialista en nutrición de bovinos de carne y leche (Ing. Agr., M.Sc., PhD).

El tema de las reservas forrajeras también estará en agenda Gentileza

Los ejes del programa son: suplementación energética, respuesta productiva al uso de granos; suplementación proteica, tipos de suplementos y estrategias de uso; reservas forrajeras, elaboración y aprovechamiento de heno y silaje de planta entera de alta calidad; engorde a corral, feedlot o estabulado con alimentos no tradicionales; forrajes de baja calidad, estrategias de alimentación e impacto en el metabolismo animal.

El costo es de 120 dólares por persona para quienes se inscriban hasta el 15 de septiembre y de US$150 desde esa fecha hasta el inicio de la cursada. Para consultas, informes e inscripciones, por WhatsApp al +54 9 2923 641420, según se indicó.