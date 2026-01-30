Cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Cerró la operatoria de la semana hoy, viernes, en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 4596 animales que hicieron un acumulado semanal de 15.862 animales, un 21,15% menor a los 20.118 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda muy activa, los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 9,41, al pasar de 3349,660 a 3664,951 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 11,44%, tras variar de 4062,483 a 4527,260 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 4,51% en el General y un 13,43% en el Novillo frente a los 3506,623 y a los 3991,218 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 493 cabezas, representaron el 10,76% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 503 y con 563 kg; $4650 con 447, 481 y con 637 kg, y $4600 con 468 kg. Por las mejores vacas se pagó $4500 con 475 kg; $4420 con 542 kg, y $4300 con 440 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4850 con 363 kg; $4800 con 350 kg, y $4750 con 405 kg, y en vaquillonas, $4870 con 263 kg; $4600 con 356 y con 339 kg, y $4500 con 402 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3664,951, mientras que el peso promedio general resultó de 420 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4527,260 con un promedio semanal de $4241,256. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4527,262 y el promedio semanal de $4241,262. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4526,151. Detalle de venta: 493 novillos; 991 novillitos; 1411 vaquillonas; 1310 vacas; 244 conservas, y 131 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (158) Berho nt. 11, 362 kg a $4750; El Mate Agropecuaria vq. 90, 350 a 2150; La Leyenda nt. 13, 408 a 4600; vq. 12, 358 a 4500; 14, 322 a 4600. Aguirre Urreta Jorge SA: (72) Acevedo vq. 10, 348 a 1700; 13, 390 a 1800; El Trébol de Bolívar vq. 13, 406 a 1800. Asoc. de Coop. Argentinas: (166) Burgardt nt. 18, 385 a 4700; Burgardt F. nt. 15, 359 a 4700; Liquidamber nt. 38, 423 a 4620; Meiller v. 10, 450 a 2800; 17, 549 a 3100.

Blanco Daniel y Cía. SA: (266) Agro Semina nt. 24, 395 a 4700; vq. 21, 377 a 4400; Agropecuaria S Ch vq. 28, 380 a 4400; Estab. Ganadero San Antonio nt. 27, 382 a 4700; 19, 377 a 4780; 16, 363 a 4850; Grupo D y V vq. 27, 380 a 4400; 27, 361 a 4500; Baratcabal nt. 24, 413 a 4500; Suc. Badie n. 28, 638 a 4650. Brandemann Consignataria SRL: (29) La Empastada tr. 10, 675 a 2600.Casa Usandizaga SA: (86) Amondarain v. 10, 569 a 2300; Hapaypa vq. 23, 345 a 2200; Maillos vq. 28, 346 a 2250.

Colombo y Colombo SA: (156) Agroganadera del Este v. 13, 436 a 2450; 11, 533 a 3100; Cappello v. 13, 500 a 2850; Echevarría v. 10, 477 a 2900; Santa Juana Estancias v. 13, 516 a 2700; 20, 460 a 2800. Colombo y Magliano SA: (355) Colombo y Magliano vq. 20, 353 a 3600; 59, 375 a 4000; 61, 376 a 4500; 47, 292 a 4800; 14, 263 a 4870; La Pretenciosa vq. 45, 320 a 4800; Scala nt. 15, 390 a 4570; Soproga vq. 13, 410 a 2700; v. 11, 439 a 3000; Yuyo Verde vq. 15, 308 a 4800. Consignataria Melicurá SA: (139) El Broquel nt. 10, 332 a 4100; v. 10, 505 a 2100; Ripa n. 32, 496 a 4300; vq. 25, 382 a 3900; Sauce Chico nt. 12, 407 a 4560; vq. 15, 414 a 4070. Crespo y Rodríguez SA: (22) Tierra vq. 16, 402 a 4500.

Dotras, Ganly SRL: (41) Gaviña n. 39, 456 a 4200. Ferias Agroazul SA: (49) Juan Pedro v. 14, 461 a 3000; 14, 456 a 3200.Gahan y Cía. SA: (52) Barreña vq. 13, 383 a 4300; La Romelina n. 10, 478 a 4100. Gananor Pujol SA: (107) Jala La Juanita vq. 48, 356 a 4600; La Maturraca v. 13, 515 a 2300; Vicampo nt. 23, 358 a 4800. Goenaga Biaus SRL: (104) Naiquel vq. 27, 332 a 3900; 14, 330 a 4000; Soccini e Hijas v. 22, 474 a 2500.

Gogorza y Cía. SRL: (43) Doartero vq. 15, 380 a 4000; 19, 329 a 4650.Harrington y Lafuente SA: (42) Suc. Igarza vq. 42, 352 a 4300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (47) Van Tuyll vq. 12, 402 a 1900; v. 17, 443 a 2100; 18, 465 a 2400. Irey Izcurdia y Cía. SA: (96) Durando Hnos. v. 10, 481 a 3300; Hornero Chico vq. 10, 370 a 2000; Rebzda nt. 11, 307 a 4650. Iriarte Villanueva Enrique SA: (194) Aremec vq. 100, 358 a 3700; Domke vq. 15, 282 a 4000; Miramontes vq. 16, 355 a 4300; Miramontes J. vq. 13, 275 a 4300. Jáuregui Lorda SRL: (59) Zancaner v. 14, 465 a 2700; Patagro nt. 14, 349 a 4770; Zancane v. 16, 510 a 2900.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (123) Avatar nt. 32, 421 a 4500; Fortaleza Ganadería vq. 10, 244 a 4500; La Unión Copetonas v. 12, 455 a 2000; 17, 501 a 2700; 13, 508 a 2800; Magagnini vq. 13, 295 a 4750.

Madelan SA: (226) Ciudadela vq. 11, 375 a 2230; Jocarda v. 26, 516 a 3150; Las Marianas de Garre vq. 19, 440 a 4300; 20, 395 a 4400; San Juan de Bellocq n. 11, 511 a 4780; nt. 10, 424 a 4560; vq. 17, 505 a 4000; 15, 431 a 4160; San Mariano v. 15, 594 a 3500; 14, 516 a 3900; Váldes nt. 23, 381 a 4740; vq. 19, 334 a 4600. Martín G. Lalor SA: (105) Agrum nt. 35, 405 a 4750; Prodeif v. 18, 500 a 3350. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (93) El Medio Tero n. 11, 465 a 4700; nt. 13, 425 a 4700; Kreutzbruk Hnos. n. 17, 457 a 4740; nt. 18, 402 a 4700. Monasterio Tattersall SA: (714) Agrop. Syafa v. 17, 589 a 2900; Algarra Hnos. v. 12, 440 a 2450; 13, 446 a 2500; 15, 448 a 2900; Berca nt. 37, 338 a 4900; 14, 349 a 4960; 14, 353 a 4980; Dammig n. 10, 517 a 3800; Ercom nt. 13, 365 a 4700; Est. La Carucha nt. 15, 422 a 3900; 14, 375 a 4000; Ceriani Cernadas v. 13, 450 a 2550; 11, 500 a 3100; Maguos nt. 22, 403 a 4500; 14, 364 a 4600; Maschio n. 12, 446 a 4600; nt. 28, 397 a 4600; Mengani Hnos. v. 36, 488 a 2500; 26, 491 a 2850; Mouzet Mazza v. 27, 370 a 2000; Mugnaga vq. 10, 350 a 4500; 15, 321 a 4700; 17, 301 a 4750; Pinero nt. 18, 435 a 4650; vq. 11, 414 a 4300; Tattersall Argentino n. 10, 512 a 4700; nt. 10, 395 a 4850; 29, 354 a 4900; 14, 285 a 4900; Von Saldern vq. 13, 419 a 2050; v. 12, 472 a 2300.Pedro Genta y Cía. SA: (30) Continuadores Don Miguel nt. 17, 387 a 4550.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (385) Beltramo nt. 19, 352 a 4750; vq. 10, 282 a 4720; Campomar n. 41, 458 a 4650; Greslebin nt. 18, 296 a 4000; Alduncin e Hijos v. 11, 475 a 2600; La Pintoresca nt. 11, 386 a 4350; v. 17, 552 a 2570; Mengani Hnos. v. 58, 501 a 2700; Monvale nt. 10, 507 a 4450; 11, 434 a 4670; n. 43, 523 a 4800; v. 14, 538 a 3500; vq. 17, 475 a 4500; San Mariano v. 12, 621 a 3500; vq. 12, 542 a 4420. Santamarina e Hijos SA: (42) Hz Hermanos nt. 42, 349 a 4600.Wallace Hermanos SA: (90) Vázquez Cereales vq. 47, 377 a 4000; Suc. Pecorena vq. 43, 398 a 3800.

Otras consignaciones: Nieva H. y Asociados SRL (6); S. L. Ledesma y Cía. SA (34).