La Argentina se autodeclaró libre de gripe aviar

La Argentina se autodeclaró libre de influenza aviar (IAAP). Fue luego de cerrar el último caso en aves de corral de la enfermedad. La documentación fue enviada a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), según reportó el Senasa.

“Tras haber transcurrido más de 28 días desde la finalización de todas las tareas sanitarias en los cuatro brotes en aves de corral que sucedieron en Ranchos, Lobos, Bolívar (Buenos Aires) y Alejo Ledesma (Córdoba) —que incluye el despoblamiento, disposición final, limpieza y desinfección de las granjas afectadas— y no haberse registrado otro caso en establecimientos comerciales, nuestro país se autodeclaró libre de la enfermedad ante la OMSA", dijo el Senasa.

Según se indicó, el documento enviado “detalla todas las acciones implementadas desde que el Senasa recibió las notificaciones de sospecha en establecimientos comerciales, los procedimientos adoptados ante la confirmación de los brotes —conforme a la Resolución N° 466/2025— y la vigilancia epidemiológica realizada, que sustentan el estatus de país libre según el Artículo 10.4.6 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA”.

Hubo brotes en aves de corral que sucedieron en Ranchos, Lobos, Bolivar (Buenos Aires) y Alejo Ledesma (Córdoba) Senasa

El organismo sanitario indicó que retomará las negociaciones para el comercio de mercancías aviares con los distintos socios con los que mantenía acuerdo bajo la condición de país libre de IAAP. “Cabe aclarar que, gracias a los acuerdos alcanzados, se logró sostener el comercio de productos aviares con países y bloques que reconocen los criterios de zonificación/regionalización y/o compartimentación, herramientas que aseguran la continuidad de las exportaciones de estas mercancías, aún ante una detección del virus en establecimientos productivos”.

En tanto, el Senasa señaló que lanzó una campaña de comunicación para la prevención de la IAAP. “Particularmente, se abordarán en diferentes instancias, piezas y contenidos medidas de manejo, higiene y bioseguridad, así como también la importancia de la notificación y detección temprana del virus. Estas herramientas resultan claves para reducir el riesgo de introducción del virus y resguardar el estatus sanitario recientemente alcanzado”, expresó.

"Nuestro país se autodeclaró libre de la enfermedad ante la OMSA", dijo el Senasa Senasa

“El informe constituye no solo un elemento de transparencia para los países importadores de productos aviares, sino que también fortalece la confianza en los sistemas de vigilancia y control de la Argentina”, agregó.

Repercusiones

“Desde la industria avícola recibimos con gran satisfacción la noticia comunicada por el Senasa sobre la restitución del estatus de la Argentina como país libre de influenza aviar altamente patógena. Este es, sin dudas, un paso fundamental para continuar nuestro camino exportador y avanzar en la reapertura de los mercados internacionales para los productos avícolas nacionales y trabajar en la zonificación en aquellos destinos donde aún no tenemos acuerdos”, dijo Carlos Sinesi, director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

“Este logro nos permite seguir contribuyendo al crecimiento de la economía argentina, agregando valor en origen y generando el ingreso de divisas que el país necesita. Queremos destacar y valorar especialmente el trabajo técnico y el compromiso del Senasa para alcanzar esta restitución. No obstante, debemos ser conscientes de que el desafío continúa. Es sumamente importante que se implementen y refuercen las campañas de comunicación para que todos los actores de la cadena adopten las medidas de prevención necesarias”, agregó. Remarcó: “Mantener este estatus requiere de un esfuerzo conjunto para proteger nuestra producción y el futuro de la industria”.