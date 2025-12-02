Comenzó la semana con alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 6113 animales descargados de 153 camiones. Frente a la oferta moderada, los operadores de compra ejercieron franca competencia y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas El Índice General tuvo una suba respecto al viernes del 6,93%, al pasar de 3406,196 a 3642,309 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,55%, tras variar de 4073,222 a 4095,690 pesos por kilo.

Los novillos, con 956 cabezas, representaron el 15,65% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 con 437 kg; $4450 con 481 y con 504 kg, y $4400 con 552 kg. Por las mejores vacas se pagó $4250 con 463 y con 506 kg; $3600 con 517 kg, y $3430 con 489 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4600 con 371 y con 381 kg; $4580 con 303 kg, $4560 con 414 kg y en vaquillonas, $4640 con 310 kg; $4420 con 361 kg, y $4340 con 409 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3642,309, mientras que el peso promedio general resultó de 428 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4095,690. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4095,695. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4164,492.Detalle de venta: 956 novillos; 1260 novillitos; 1914 vaquillonas; 1602 vacas; 223 conservas, y 152 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (72) Simón nt. 40, 426 kg a $4450; Willis v. 16, 562 a 3350. Aguirre Urreta Jorge SA: (48) Hijos de Ducos vq. 32, 365 a 4300; 16, 348 a 4400. Asoc. de Coop. Argentinas: (197) A.C.A. vq. 18, 371 a 4290; 18, 370 a 4300; 66, 357 a 4350.

Balcarce y Cía. SRL: (80) Dosoles n. 40, 492 a 3400; Suc. Moreno n. 40, 480 a 4000. Blanco Daniel y Cía. SA: (393) Don Eladio n. 58, 509 a 3750; Ambrosino e Hijos n. 30, 457 a 4400; nt. 33, 393 a 4500; vq. 60, 391 a 4300; Ferrero v. 22, 678 a 3050; Grupo D y V vq. 60, 394 a 4300; Mascotena v. 37, 490 a 3300; Pitameglio nt. 27, 410 a 4500; 28, 381 a 4600; vq. 15, 369 a 4300. Brandemann Consignataria SRL: (93) Agroestancias vq. 23, 295 a 4500; El Mate de Ameghino nt. 20, 381 a 4500.

Campos y Ganados SA: (179) Donadio v. 38, 487 a 3200; García n. 26, 552 a 4400; La Esperanza Argentina v. 20, 533 a 3430; Mónaco vq. 40, 276 a 4600. Casa Usandizaga SA: (45) Rangitata Explotaciones vq. 22, 422 a 2150. Colombo y Magliano SA: (475) Bravo nt. 26, 372 a 4070; 25, 356 a 4580; Butynski vq. 34, 350 a 3950; 17, 330 a 4020; Colombo y Magliano vq. 19, 291 a 3520; 53, 301 a 4000; Daffunchio nt. 17, 360 a 4430; El Recado vq. 23, 517 a 3600; 24, 394 a 4300; 24, 320 a 4480; La Estelita vq. 19, 334 a 4350; 40, 337 a 4360; 16, 335 a 4420; Lovizio v. 20, 533 a 3570. Consignataria Blanes SRL: (79) Culacciatti n. 16, 477 a 3750; 19, 449 a 4400. Consignataria Melicurá SA: (180) Estab. Los Manantiales nt. 42, 375 a 4380; Migueltorena vq. 20, 366 a 4300; 22, 315 a 4400; Portugal v. 24, 516 a 2200; Ripa vq. 36, 409 a 3800. Crespo y Rodríguez SA: (75) Pucheu nt. 17, 368 a 3550; 18, 319 a 3600.

Dotras, Ganly SRL: (98) Gaviña v. 21, 472 a 3500; 15, 454 a 3600; Paletta nt. 18, 384 a 4500; vq. 18, 351 a 4350; 18, 357 a 4400. Ferias Agroazul SA: (39) Casa Alarcia n. 39, 473 a 4200.Gahan y Cía. SA: (72) Barreña vq. 24, 393 a 3000; Cartera Agrop. v. 17, 464 a 3250. Goenaga Biaus SRL: (110) Layus nt. 29, 412 a 3400; Naiquel vq. 31, 328 a 3800; 19, 321 a 3850. Gogorza y Cía. SRL: (32) Álvaro v. 30, 492 a 3300.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (141) Delahaye n. 37, 508 a 4450; Lanzillotta n. 25, 504 a 4450. Jáuregui Lorda SRL: (331) Baldi vq. 19, 318 a 4420; Domizi vq. 46, 339 a 4400; 30, 361 a 4420; Fideicomiso Agrop. Peyrano tr. 23, 723 a 3050; Rucanahuel nt. 60, 408 a 4500; Simone Campos y Hacienda vq. 40, 432 a 3000.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (90) Boitard nt. 15, 353 a 4400; Folcampo vq. 53, 363 a 4250. Lartirigoyen & Oromí SA: (60) Cirio Hnos. n. 19, 498 a 3600; Lartirigoyen v. 17, 540 a 3300. Llorente-Durañona SA: (41) Cabaña Don Tomás nt. 15, 410 a 4000; 24, 390 a 4050.

Madelan SA: (193) Blasfer nt. 17, 370 a 4500; 16, 368 a 4550; Solari Hnos. nt. 18, 382 a 4310; vq. 17, 363 a 4380; La Argentina Agrop. nt. 20, 390 a 4400; San Mariano nt. 39, 425 a 4540. Martín G. Lalor SA: (151) Ganadera San Vicente v. 45, 459 a 2600; 25, 423 a 2700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (366) Arotcarena vq. 15, 404 a 2850; 15, 378 a 2900; El Gaucho vq. 40, 369 a 1800; 40, 347 a 1950; 28, 395 a 2100; Fundación Funisal nt. 17, 361 a 4450; v. 16, 430 a 3500; Huelquen vq. 16, 393 a 1900; v. 16, 454 a 2000; Larrauri v. 15, 449 a 2900; Lodos nt. 27, 406 a 4450. Monasterio Tattersall SA: (907) Agroganad. Santamaría e Hijos n. 36, 505 a 4400; Agropaso n. 15, 471 a 4400; Arandu v. 21, 441 a 2200; 23, 465 a 2300; 41, 494 a 2500; 24, 413 a 2600; 40, 494 a 2700; Arriegue nt. 17, 303 a 4580; vq. 17, 304 a 4200; Disalvo n. 21, 510 a 3800; El Inca de Alsina nt. 15, 333 a 4400; Exportlan vq. 26, 428 a 4200; García nt. 21, 431 a 4450; Mónaco nt. 22, 395 a 4560; vq. 32, 310 a 4640; Monasterio Tattersall vq. 15, 280 a 4400; Naiquel n. 30, 434 a 4400; vq. 50, 328 a 4350; Sánchez y Lamas nt. 20, 353 a 4500; Eckert vq. 16, 295 a 4150. Nieva H. y Asociados SRL: (34) Cereseto tr. 16, 535 a 2500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (618) Blasfer nt. 22, 392 a 4450; 39, 374 a 4550; 23, 372 a 4600; Frigorífico Orona nt. 30, 408 a 4470; 20, 362 a 4500; vq. 15, 318 a 4500; Iruanyak vq. 92, 345 a 4400; Monvale vq. 44, 475 a 4250; 25, 302 a 4450; Regueira n. 79, 496 a 4450; San Mariano nt. 28, 422 a 4500; Sánchez Negrete nt. 18, 353 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (91) Battistessa vq. 15, 333 a 2000; 18, 425 a 2700; Rincón de Chillar v. 16, 568 a 2150. S. L. Ledesma y Cía. SA: (62) El Viejo Ceibo vq. 21, 371 a 2050. Otras consignaciones: Colombo y Colombo SA (32); Gananor Pujol SA (47); Harrington y Lafuente SA (3); Heguy Hnos. y Cía. SA (12); Hourcade Albelo y Cía. SA (33); Irey Izcurdia y Cía. SA (161); Pedro Genta y Cía. SA (31).