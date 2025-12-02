Por US$600 millones: el gigante Adecoagro le quiere comprar a YPF el 50% de Profertil

El grupo Adecoagro, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, nacido en la Argentina, le ofreció a YPF US$600 millones para quedarse con el 50% que la petrolera posee en Profertil, la empresa de fertilizantes que hace urea granulada en la zona de Bahía Blanca. Mariano Bosch es el CEO de Adecoagro.

La planta de Profertil en Bahía Blanca Profertil

La avanzada sobreviene luego de que el mismo grupo, junto con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), le ofreciera hace unos meses al gigante Nutrien, de origen norteamericano/canadiense, comprarle el 50% que este posee también en Profertil. Ahora, con esta propuesta, Adecoagro pasaría a tener, de avanzar la operación, toda la firma elaboradora del fertilizante, que hace unos 1,3 millones de toneladas por año, además de 790.000 toneladas de amoníaco. Profertil participa en el 60% del consumo de urea en el país.

En un comunicado, Adecoagro detalló que presentó “una oferta vinculante para adquirir la participación del 50% de YPF en Profertil SA, el mayor productor de urea granulada de Sudamérica”.

Agregó: “Esta oferta vinculante fue presentada bajo sustancialmente los mismos términos y condiciones previamente acordados entre Adecoagro y Nutrien, incluyendo un precio de compra de aproximadamente US$600 millones. En relación con la adquisición del 50% de interés de Nutrien en Profertil SA, se han cumplido las principales condiciones precedentes”.

Desde hace varios meses, Adecoagro es controlado por el gigante del mundo cripto Tether, que pagó US$615 millones por el 70% de su operación.

Trabaja unas 500.000 hectáreas, entre propias y alquiladas. Unas 210.000 hectáreas son propias. Es, por otra parte, el principal productor lácteo y controla marcas conocidas del negocio como Las Tres Niñas, Angelita y Apóstoles. En tanto, en arroz maneja la emblemática marca Molinos Ala.