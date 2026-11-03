Comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 7806 animales descargados de 200 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestas. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 5,89%, al pasar de 3714,877 a 3933,821 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,99%, tras variar de 4010,320 a 4107,716 pesos por kilo.

Los novillos, con 1313 cabezas, representaron el 16,92% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 447 kg; $4600 con 469 kg, y $4450 con 525 kg. Por las mejores vacas se pagó $3800 con 496 kg; $3700 con 453 kg, y $3600 con 478 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 305 kg; $5000 por 6 lotes de 330 a 362 kg, y $4900 por 4 lotes de 333 a 402 kg, y en vaquillonas, $5100 con 302 y con 303 kg; $4620 con 352 kg, y $4400 por varios lotes de 287 a 392 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3933,821 mientras que el peso promedio general resultó de 426 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4170,716. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4170,721. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4216,939. Detalle de venta: 1313 novillos; 2064 novillitos; 2429 vaquillonas; 1536 vacas; 225 conservas, y 193 toros. Base 18 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (85) Hijos de Ducos v. 21, 527 kg a $3400. Asoc. de Coop. Argentinas: (225) Asoc. de Cooperativas nt. 19, 342 a 4900; Coop Agrícola Ganadera nt. 40, 400 a 4600.

Balcarce y Cía. SRL: (49) Peluffo v. 18, 544 a 2400. Blanco Daniel y Cía. SA: (1049) Agro Semina vq. 47, 302 a 5100; Agropecuaria Las Mariís n. 48, 446 a 4700; nt. 50, 429 a 4700; Araneo n. 26, 463 a 4500; Blain n. 20, 479 a 4400; Camilletti vq. 27, 388 a 4200; Cano Agropecuria vq. 68, 372 a 4400; Dinagro nt. 66, 371 a 4800; vq. 20, 354 a 4600; 34, 337 a 4700; Frigorífico Entrerriano vq. 30, 330 a 4800; Grupo D y V nt. 44, 430 a 4600; Horizonte del Sudeste vq. 49, 357 a 4650; Langueyu vq. 36, 302 a 5100; Marinovic n. 20, 455 a 4500; Piermattei nt. 21, 420 a 4600; Rizzi n. 28, 574 a 4550; Baratcabal nt. 31, 437 a 4100; Russo nt. 30, 402 a 4700; Juaristi nt. 34, 398 a 4900. Brandemann Consignataria SRL: (75) Calvo vq. 27, 405 a 4300.

Campos y Ganados SA: (90) Municoy nt. 21, 408 a 4700. Casa Massola SA: (75) Lena vq. 75, 351 a 4000. Casa Usandizaga SA: (148) Fenoglio vq. 22, 389 a 2700; Maillos v. 18, 539 a 3400. Colombo y Colombo SA: (92) Zabalegui Hermanos vq. 29, 352 a 4500. Colombo y Magliano SA: (691) Bellamar Estancias vq. 20, 390 a 3950; 20, 333 a 4150; Biofeeds Argentina vq. 18, 271 a 4750; 24, 265 a 5020; Cañada del Toro vq. 20, 333 a 2950; Da-Nes vq. 19, 368 a 4470; 37, 345 a 4670; 20, 321 a 4800; 31, 299 a 5000; El Recado vq. 19, 375 a 4400; 19, 343 a 4600; Schoj nt. 37, 430 a 4650; 18, 403 a 4700; Simón nt. 38, 425 a 4550; Trapalco vq. 31, 359 a 4520; 18, 331 a 4650. Consignataria Blanes SRL: (97) Mestre nt. 22, 401 a 4100; Scarella y Varela nt. 26, 374 a 4100. Consignataria Melicurá SA: (85) Grosso n. 20, 508 a 4500; vq. 20, 400 a 4200. Crespo y Rodríguez SA: (308) Aramendi nt. 42, 446 a 3600; Arancet v. 48, 455 a 2200; De Santopaolo nt. 36, 433 a 3600; Campagnolle v. 24, 520 a 3000; El Indio de Juárez nt. 25, 377 a 4700; Tierra nt. 34, 492 a 3800.

Dotras, Ganly SRL: (185) Ganly Agropecuaria nt. 21, 360 a 3800; Gaviña n. 35, 528 a 3500; Gaviña P. vq. 46, 381 a 3000; Ruppel vq. 20, 367 a 3400; 19, 349 a 3500. Ferias Agroazul SA: (188) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan nt. 55, 394 a 4400; Lavalle vq. 19, 408 a 3700.Gahan y Cía. SA: (73) Las Víboras v. 36, 509 a 3400. Ganadera Salliqueló SA: (21) Hijos de Bruno n. 19, 466 a 4500. Goenaga Biaus SRL: (72) Fernández n. 35, 547 a 3200. Gogorza y Cía. SRL: (31) Ulmeña v. 19, 511 a 2800.Hourcade Albelo y Cía. SA: (105) Cajen n. 20, 476 a 4550. Irey Izcurdia y Cía. SA: (226) Bonavita vq. 23, 310 a 4600; El Carpincho Ganadera v. 20, 470 a 3300; Parissia vq. 28, 331 a 4650. Iriarte Villanueva Enrique SA: (43) Hernández nt. 27, 417 a 4000.

Jáuregui Lorda SRL: (140) Baldi vq. 30, 327 a 3800; Giovannini n. 19, 667 a 3500; Simone Campos y Hacienda v. 33, 506 a 2300.Lartirigoyen & Oromí SA: (283) Anaitasuma v. 33, 465 a 3400; Choike nt. 30, 422 a 4000; Cirio Hnos. n. 25, 476 a 4400; García del Solar v. 23, 522 a 3400. Llorente-Durañona SA: (111) Huarte vq. 38, 272 a 4500.Madelan SA: (175) San Mariano n. 54, 468 a 4600.

Martín G. Lalor SA: (455) Comp. de Tierras Tecka nt. 36, 332 a 5000; v. 28, 464 a 3100; 32, 499 a 3300; 28, 535 a 3500; vq. 28, 315 a 4750; Da-Nes vq. 18, 333 a 4700; 54, 292 a 4850; 28, 286 a 4950; Udale nt. 38, 364 a 4300; 32, 362 a 4370; 33, 326 a 4200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (41) Narciso y Muñoz v. 30, 595 a 3000. Monasterio Tattersall SA: (648) Algarra Hnos. nt. 58, 378 a 4850; Barrios Baron vq. 18, 318 a 4700; 40, 298 a 4900; Bernal vq. 24, 355 a 4000; Cavalieri nt. 19, 402 a 4650; 22, 385 a 4700; Exportlan n. 21, 550 a 3800; Eckert nt. 20, 358 a 4800.Pedro Genta y Cía. SA: (257) El Mate Ameghino nt. 23, 326 a 5000; vq. 22, 322 a 4700; Lapeyre v. 20, 565 a 3500; Scoffield v. 25, 502 a 2900; Suc. Lambertini vq. 18, 324 a 4600.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (513) Benedetti-Cerbino vq. 18, 419 a 4300; Don Benjamín tr. 25, 592 a 3700; Establecimiento Maraju nt. 25, 422 a 3800; Gaztambide nt. 29, 415 a 4700; Pazzaglia v. 25, 552 a 3500; Regueira n. 30, 524 a 4500; Retamal vq. 24, 415 a 4300; SA.C.F.I.L. v. 24, 521 a 3500; San Mariano n. 54, 472 a 4600. Santamarina e Hijos SA: (90) La Fuerza nt. 18, 380 a 4600; Minas del Sur nt. 28, 381 a 4600.Wallace Hermanos SA: (236) Munarriz vq. 24, 373 a 4000; Mayordomo nt. 77, 380 a 4700; Messler n. 25, 453 a 4500; Mogni vq. 18, 352 a 4620; 19, 343 a 4650. Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (50); Gananor Pujol SA (8); Gregorio Aberasturi SRL (32); Harrington y Lafuente SA (70); Heguy Hnos. y Cía. SA (23); Lanusse-Santillán y Cía. SA (37); S. L. Ledesma y Cía. SA (32).