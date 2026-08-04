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Comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 6317 cabezas, se pagó $4800 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4377,693

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El ingreso fue de 6317 animales, descargados de 158 camiones
El ingreso fue de 6317 animales, descargados de 158 camiones

Comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 6317 animales descargados de 158 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestas, pese a no contar la mayoría de los lotes con la calidad esperada. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 8,95%, al pasar de 3731,006 a 4065,084 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 1,56%, tras variar de 4310,405 a 4377,693 pesos por kilo.

Los novillos, con 1263 cabezas, representaron el 20,05% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 440 y con 505 kg; $4750 con 476 kg, y $4700 por 4 lotes de 456 a 540 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 458 y con 524 kg; $4100 con 442 y con 398 kg, y $3850 con 513 kilos.

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Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5480 con 363 kg; $5460 con 347 kg, y $5000 con 400 kg, y en vaquillonas, $5440 con 289 kg; $5120 con 351 y con 357 kg, y $4600 con 397 y con 400 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4065,084 mientras que el peso promedio general resultó de 433 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4377,693. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4376,943. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4408,788. Detalle de venta: 1263 novillos; 1115 novillitos; 1920 vaquillonas; 1735 vacas; 124 conservas, y 143 toros. Base 15 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (207) Asoc. de Cooperativas vq. 15, 332 kg a $4800; 15, 343 a 4950; 60, 335 a 5000. Balcarce y Cía. SRL: (71) Carballo v. 15, 501 a 3600; Dosoles n. 23, 517 a 3600. Blanco Daniel y Cía. SA: (843) Agropecuaria Media Sangre nt. 30, 377 a 5150; Ancalo v. 64, 531 a 3550; Barbero nt. 20, 400 a 5000; El Choli vq. 131, 383 a 4600; Ambrosino e Hijos v. 30, 522 a 3600; vq. 36, 362 a 4700; 37, 326 a 5000; Fratesi Finos nt. 29, 307 a 5200; vq. 53, 298 a 5000; Grupo D y V nt. 29, 417 a 4800; 29, 382 a 5000; Marinovic nt. 22, 423 a 3700; Pittameglio vq. 35, 427 a 4400; 35, 353 a 5000; Rodríguez nt. 41, 467 a 4700; Santandrea nt. 43, 408 a 4800; vq. 31, 320 a 5300. Brandemann Consignataria SRL: (104) Don Alfredo Agro v. 50, 544 a 3700.

Casa Usandizaga SA: (173) Donoal v. 15, 499 a 2550; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 19, 372 a 2600; 18, 369 a 2650; 25, 403 a 2800; v. 16, 481 a 3300. Colombo y Colombo SA: (133) Jtf Ganandera n. 73, 568 a 4200; Papa y Chicos v. 20, 442 a 3200. Colombo y Magliano SA: (500) Biofeeds Argentina vq. 25, 315 a 5050; Cimero vq. 16, 315 a 4750; 23, 289 a 4800; 20, 288 a 4850; 31, 301 a 5300; Damagro Bahía tr. 15, 741 a 3920; El Desafío Agro n. 42, 499 a 4700; El Recado vq. 27, 322 a 5200; 18, 302 a 5300; 15, 282 a 5400; San José del Oeste vq. 19, 424 a 2800. Consignataria Blanes SRL: (85) Navarro vq. 23, 330 a 4400. Consignataria Melicurá SA: (106) Estab. Los Manantiales n. 36, 478 a 4650; Ghio n. 24, 447 a 4100.

Dotras, Ganly SRL: (122) Est. La Dorita v. 25, 606 a 2000; Ganadera Mapa n. 30, 465 a 4700; Ganly Agropecuaria n. 17, 481 a 4600; nt. 15, 429 a 3800.Ganadera Salliqueló SA: (37) Fidelle Hnos. n. 18, 443 a 3800. Gananor Pujol SA: (202) Berisso vq. 20, 360 a 4700; Marín v. 16, 459 a 2350; Berisso vq. 19, 360 a 4800; 29, 304 a 5270; Ustariz v. 16, 466 a 3400; vq. 34, 447 a 3750.Irey Izcurdia y Cía. SA: (116) El Carpincho Ganadera v. 32, 478 a 3000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (70) Lanzillotta vq. 24, 379 a 4200; 35, 355 a 4300.

Jáuregui Lorda SRL: (55) Agrop. Los Pinares vq. 20, 355 a 3900; 18, 331 a 5100. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (59) Beltagro vq. 15, 349 a 4800. Lartirigoyen & Oromí SA: (248) Amadeo Hermanos nt. 17, 365 a 5150; Campo y Producción nt. 19, 427 a 4750; Cirio Hnos. v. 22, 535 a 3600; García del Solar v. 16, 513 a 3850; Sastre Inchauspe n. 37, 505 a 4800. Llorente-Durañona SA: (45) Courreges n. 16, 501 a 4000.

Martín G. Lalor SA: (306) Campo Bonanza nt. 16, 369 a 4000; El Combate nt. 50, 313 a 5400; Podesta Hermanas v. 23, 480 a 2300; Polo nt. 18, 386 a 4000; Wheeler n. 21, 499 a 3800; nt. 15, 420 a 4600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (227) Arotcarena nt. 15, 360 a 4450; vq. 18, 319 a 4400; Asoc. Coop. de la Estac. Exp. n. 24, 468 a 4650; La Primavera v. 20, 491 a 2900; vq. 16, 381 a 3900; La Taurinorum nt. 16, 348 a 5100. Monasterio Tattersall SA: (861) Agro Moscardi v. 18, 520 a 2900; Cachau & Hijos vq. 16, 368 a 5070; Álvaro Hermanos vq. 15, 376 a 2400; 23, 336 a 2500; Bernal vq. 16, 293 a 4700; 37, 293 a 5400; Caitaco nt. 20, 381 a 5380; 26, 349 a 5400; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 16, 379 a 4750; 15, 356 a 4850; Cien Olmos vq. 35, 362 a 4500; Diez vq. 15, 357 a 5120; Escribano nt. 18, 289 a 5440; Los Potrerillos nt. 65, 368 a 5480; Mónaco vq. 22, 330 a 5200; San José de Galli vq. 16, 274 a 5400. Pedro Genta y Cía. SA: (201) Cook Llambias n. 23, 496 a 4500; El Mate Ameghino vq. 19, 404 a 3800; Nelson v. 38, 465 a 4100; Pelayo Agronomía v. 33, 477 a 3450; 31, 536 a 3650.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (700) Armentera n. 58, 460 a 4200; Benedetti-Cerbino n. 51, 436 a 4800; nt. 15, 426 a 4800; Delfinagro v. 20, 491 a 3700; vq. 16, 458 a 4200; El Bornizo v. 23, 477 a 2700; El Cuarteto n. 17, 461 a 4500; El Reparo vq. 48, 279 a 5400; Est. La Carmen de los Toldos n. 56, 507 a 4800; Finlar vq. 31, 314 a 5100; La Clorindita vq. 25, 340 a 4850; Monta v. 19, 521 a 2800; 18, 438 a 3100; Monvale n. 54, 561 a 4000; nt. 16, 422 a 4000; v. 47, 567 a 3700; vq. 16, 524 a 4200; San Mariano v. 32, 630 a 3700. Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (32); Crespo y Rodríguez SA (73); Ferias Agroazul SA (28); Gahan y Cía. SA (30); Gogorza y Cía. SRL (35); Harrington y Lafuente SA (38); Heguy Hnos. y Cía. SA (5); Madelan SA (30); Nieva H. y Asociados SRL (39); Wallace Hermanos SA (20).

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