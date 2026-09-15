Comienzo de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

El comienzo de la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas hoy, martes, tuvo un ingreso de 6522 animales descargados de 176 camiones. Las ventas se realizaron con interés por parte de los operadores del abasto y de la industria local para los lotes de vacas y haciendas livianas, mientras que la venta de los lotes de novillos resultó más trabajosa. El Índice General registró una suba respecto al cierre anterior del 5,73%, al pasar de 3756,486 a 3971,797 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 4,07%, tras variar de 4332,077 a 4155,888 pesos por kilo.

Los novillos, con 1110 cabezas, representaron el 17,14% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 436 kg; $4600 con 445, 480 y con 506 kg, y $4550 con 528 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 446 kg; $3700 con 526 y con 588 kg, y $3600 con 487 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 345 kg; $5250 con 350 y con 361 kg, y $4800 con 418 y con 425 kg, y en vaquillonas, $5250 con 319 kg; $5000 con 290 kg, y $4600 con 351 y con 354 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3971,797, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4155,888. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4155,890 El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4272,836.Detalle de venta: 1110 novillos; 1703 novillitos; 1785 vaquillonas; 1526 vacas; 154 conservas, y 197 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (42) Vela nt. 30, 367 kg a $4800. Asoc. de Coop. Argentinas: (205) Asoc. de Cooperativas nt. 45, 411 a 4600; 15, 407 a 4700; 28, 329 a 4900; Sardiña n. 15, 445 a 4500.Blanco Daniel y Cía. SA: (689) Agropecuaria Sauce Pintos n. 40, 477 a 4400; Agroservicios Fer-Mar nt. 20, 305 a 4500; 56, 358 a 5250; Badie vq. 30, 319 a 5250; Cuevas vq. 69, 356 a 4500; Est. La Delta vq. 21, 390 a 2600; Grupo D y V vq. 60, 355 a 4600; Hillairet nt. 60, 418 a 4800; Juaristi nt. 30, 425 a 4800; Las Dos Ramas nt. 27, 345 a 5300; vq. 17, 305 a 5200; Las Vertientes v. 48, 566 a 3600; Pittameglio vq. 15, 350 a 4600; Podversich n. 19, 470 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (112) Don Horacio de López nt. 27, 445 a 4550; El Mate Ameghino nt. 16, 390 a 4800.

Campos y Ganados SA: (120) Bianchi vq. 16, 335 a 4600; 17, 322 a 4700; 17, 310 a 4900; García v. 22, 588 a 3000. Casa Usandizaga SA: (114) San Jorge Cereales y Hacienda vq. 15, 309 a 2600. Colombo y Colombo SA: (195) Andra Mari nt. 27, 404 a 4100; vq. 34, 355 a 4000; Árbol Verde vq. 27, 327 a 4100; Falco v. 16, 525 a 3600; vq. 15, 333 a 4500; Raíces Agrícola nt. 35, 415 a 4100. Colombo y Magliano SA: (655) Almeida Hnos. v. 18, 471 a 3400; Aprile nt. 25, 436 a 4500; vq. 20, 350 a 4600; Avestruz nt. 38, 398 a 4100; Bravo v. 24, 457 a 3570; Conexpor vq. 42, 284 a 5000; El Recado vq. 38, 314 a 4800; 47, 290 a 5000; Establecimiento Maraljo nt. 18, 393 a 4700; Los Carpinchos de Lobos v. 21, 501 a 3600; Soc. Ganadera del Sud vq. 15, 425 a 3900; 15, 386 a 4250. Consignataria Blanes SRL: (77) García vq. 41, 366 a 4550. Consignataria Melicurá SA: (126) Isenhofer n. 30, 570 a 4000; La Guarida del Zorro n. 33, 551 a 4000; Peñaranda e Hijos v. 17, 461 a 3300; Peñarranda v. 17, 498 a 3300. Crespo y Rodríguez SA: (200) Arancet nt. 17, 370 a 3800; 15, 398 a 4200; El Indio de Juárez vq. 16, 376 a 4550; 18, 344 a 4700.

Dotras, Ganly SRL: (270) Est. La Dorita n. 89, 475 a 3650; 16, 469 a 4000; vq. 24, 389 a 2650; 30, 399 a 3000; Gaviña n. 36, 528 a 4550; Salvadori vq. 49, 352 a 3700.Gananor Pujol SA: (60) Ustariz v. 25, 541 a 3500. Goenaga Biaus SRL: (55) Martínez nt. 16, 404 a 3500.Harrington y Lafuente SA: (111) Moro Hue vq. 16, 335 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (178) Pérez e Hijos n. 26, 506 a 4600; Cardosantos tr. 18, 518 a 3700; Macri v. 17, 516 a 3500. Iriarte Villanueva Enrique SA: (40) Roldan n. 16, 498 a 4500.

Jáuregui Lorda SRL: (47) Guidale vq. 18, 364 a 4400; 17, 347 a 4500.Lartirigoyen & Oromí SA: (183) Delqui y Segade vq. 31, 353 a 4500; El Espartillar nt. 16, 399 a 4000; Sastre Inchauspe vq. 45, 314 a 4700; 19, 278 a 4800; Sol de Mayo nt. 31, 395 a 4400. Llorente-Durañona SA: (150) Fortasin n. 42, 463 a 4000; Ledesma v. 22, 448 a 3100; Rubio Aguirre nt. 15, 405 a 4500; 24, 350 a 4800.

Madelan SA: (98) Isacar vq. 15, 407 a 4360. Martín G. Lalor SA: (302) Comp. de Tierras Tecka nt. 15, 415 a 4700; 24, 365 a 4900; El Combate nt. 43, 353 a 5000; 50, 338 a 5100; vq. 36, 284 a 5100; Farroni nt. 29, 409 a 4700; Lalor nt. 26, 403 a 4300. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (135) Arotcarena vq. 31, 344 a 4500; 18, 297 a 4900; Tres Parcelas vq. 15, 337 a 4620. Monasterio Tattersall SA: (718) Agrop. La Criolla vq. 29, 330 a 4700; 16, 312 a 4900; Aguerre n. 19, 519 a 4500; vq. 21, 356 a 4500; Bernal vq. 22, 348 a 4000; 25, 298 a 4400; Bespa nt. 24, 418 a 4600; 21, 367 a 4850; Ganadera Don Aurelio nt. 17, 426 a 4600; 25, 401 a 4800; 30, 373 a 4900; González vq. 50, 303 a 4900; Mónaco nt. 17, 360 a 4980; 15, 313 a 5000; vq. 15, 273 a 5000; Monasterio Tattersall vq. 17, 365 a 4500.

Pedro Genta y Cía. SA: (203) Autilio nt. 15, 413 a 4500; Ganadera Ibicuy vq. 25, 297 a 2750; Lambertini v. 15, 446 a 3400; Nard vq. 18, 316 a 4600; 18, 306 a 4700; 22, 280 a 4900.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (481) Benedetti-Cerbino n. 31, 453 a 4400; nt. 18, 421 a 4500; 35, 411 a 4600; Fao Agrop. v. 21, 487 a 2900; García v. 24, 482 a 3450; Grassetti n. 16, 474 a 4200; Los Ángeles v. 19, 679 a 3200; vq. 16, 436 a 4250; San Jacinto vq. 16, 416 a 3700; Tapalgro n. 26, 465 a 3800. Santamarina e Hijos SA: (153) Agropecuaria La Poderosa vq. 30, 417 a 2700; El Sombrerito v. 34, 526 a 3700; Estancia Jubileo vq. 60, 271 a 4500.Wallace Hermanos SA: (73) Messler n. 19, 460 a 4450; Munarris vq. 15, 412 a 3800.

Otras consignaciones: Ferias Agroazul SA (25); Gahan y Cía. SA (72); Gogorza y Cía. SRL (24); Lanusse-Santillán y Cía. SA (30).