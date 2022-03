Dolor por la muerte de un reconocido productor ganadero

“Un caballero con todas las letras”. Con estas emotivas palabras, la Asociación Argentina de Criadores de Hereford despidió al ingeniero agrónomo Alejandro C. de La Tour d´Auvergne Lauraguais, quien falleció ayer a los 81 años.

En este sentido, la entidad destacó que fue uno de sus grandes entusiastas y un gran referente de la raza. Fue presidente entre 2015 y 2017 y también ocupó los cargos de vicepresidente, tesorero y director durante varios períodos.

Además, tuvo un activo desempeño en comisiones técnicas, destacándose su participación en aquellas que desarrollaron los programas de Puro Registrado y la inclusión de la asociación en el Programa de Evaluación Genética Panamericana. Asimismo, se desempeñó como director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Criadores de Limousin y la Fundación Vida Silvestre, entre otras.

Nacido el 26 de marzo de 1941, fue apasionado por su profesión y reconocido por su extensa trayectoria. Su relación con el Hereford se remonta a la década de 1950, cuando su padre francés decidió comenzar la crianza, actividad que continuó y que hoy se encuentra en la cuarta generación familiar, muestra de la pasión que supo transmitir. La cabaña se encuentra en el partido bonaerense de Lobería, cerca de Balcarce.

“La verdad es que mi padre fue todo para mí. Significó mucho, primero porque fue un ejemplo de persona. La enorme cantidad de mensajes que he recibido de gente de distintos lugares y ambientes y todos coinciden en que fue una persona diferente, honesta hasta los huesos, comprometida por todo lo que sentía, empezando por su familia, siguiendo por su trabajo, por el campo que para él fue todo. En sus últimos días, nos decía que no se arrepentía de nada de lo que había hecho en su vida, ojalá muchos podamos llegar a decir eso”, dijo su hijo y presidente de la Hereford, Carlos Alejandro, a LA NACION.

“Hasta sus últimos momentos, el encargado del campo le grababa unos videos con un drone y él decía que el pastoreo no estaba del todo bien y me pedía que mueva los novillos a otra parcela, me comentaba que se estaba pasando el sorgo, si me parecía hacer unos rollos o ensilar algo. Era un apasionado de la vida, todo lo que hizo lo hizo a pleno. Yo compartí sus dos pasiones: la naútica y el campo. Además de un padre, ha sido un gran amigo”, añadió.

También fue un apasionado por su familia. Se casó con Flavia Roccatagliata, con quien tuvo tres hijos: Carlos Alejandro, Andrea y Juan: “Mi hermano decía que se le fue el gran admirador que tenía como jugador de golf y yo le comentaba que a mí se me había ido mi gran admirador como cabañero, productor y presidente de Hereford. Fue alguien que siempre nos incentivó desde el cariño y dejándonos elegir, a ir hacia adelante. Se fue un gran tipo, vamos a extrañarlo muchísimo. Es una pérdida enorme. Dejó su legado, espero estar a la altura de ello”.

En una oportunidad, como titular de la entidad en 2016 habló de las bondades de la raza Hereford. “Es una raza muy adaptada, de muchísima producción y además muy mansa, de muy fácil manejo. Es una gran raza, muy linda”, decía orgulloso.

De La Tour d´Auvergne, un apasionado de la raza Hereford

En la asociación lo destacaron como: “Un emprendedor nato, siempre buscando la mayor productividad de sus rodeos. Más allá de su profesionalismo y de su don de gente, lo recordaremos especialmente como una gran persona, abrazando muy fuerte a su hijo y acompañando a toda la familia en este triste momento, en la seguridad que estará por siempre entre nosotros”, destacaron en la asociación.

En diciembre pasado, tuvo un reconocimiento por su trayectoria. En esa oportunidad, premio en mano, dijo: “Para mí, la asociación representa muchísimo” y recordó una conversación diaria que tuvo por más de 50 años con su mujer: “¿Qué hacés esta tarde?”, preguntaba Flavia, a lo que él le respondía: “Voy a la Hereford, Flavia”.