La Mesa de Enlace empezó a buscar consensos para una protesta contra el cepo a la carne

Luego de que anteayer en Santa Fe la Mesa de Enlace anunciara, aunque sin fechas ni detalles, que avanzará con un plan de acción contra la extensión hasta el 31 de octubre próximo del cepo a la exportación de carne vacuna, la agrupación ruralista comenzó una ronda de contactos con productores y reuniones con los distintos eslabones de la cadena para buscar consensos sobre las medidas a tomar.

Hoy, en un encuentro virtual de más de 50 personas, los dirigentes de la Mesa de Enlace se reunieron con la Mesa de las Carnes, que agrupa a 34 entidades del sector, para evaluar los distintos criterios y posturas de cada actividad.

Fuentes de la Mesa de Enlace señalaron tras el encuentro: “Estamos haciendo una ronda (de consultas) para ultimar algunos detalles y dar alguna resolución”. En tanto, en diálogo con LA NACION, Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de Carnes, señaló que la idea de la convocatoria fue escuchar las posturas y que se cuente en primera persona la visión de cada uno de los eslabones de la cadena.

“El concepto fue ver cómo ir avanzando y cuáles serán las estrategias a seguir, pero con un eje fundamental: que sea en unidad de todas las entidades. Es decir, es primordial estar en el mismo barco como cadena de valor”, destacó.

“Debemos construir un plan de defensa de la cadena de manera conjunta y sobre todo mejorar la comunicación con la sociedad”, agregó el coordinador de la Mesa de las Carnes.

En cuanto al plan de acción, el dirigente señaló que “está todo abierto” y que las respuestas van a salir luego de las consultas a las bases y a los asociados de las distintas entidades.

“Sabemos que si vamos debemos ir todos juntos, así debemos trabajar. Entendemos que no va a haber una única medida sino un conjunto que sean eficaces, puntualizó.

Para Chiesa, es vital comenzar a hablar de todas las carnes como fuente de proteína para los consumidores. “Hoy cada aumento de producción de proteína animal tiene que estar ligado a la exportación porque el consumo interno está saturado. Es un pensamiento arcaico del Gobierno que cree que la sociedad solo debe consumir carne vacuna como fuente de proteína. Se consumen más de 100 kilos de proteína animal en el país, es decir que está garantizada la ingesta de proteína para los argentinos”, aseguró.

Ayer, en un comunicado, la Mesa de las Carnes indicó: “Al mercado interno no le entra un bife más. El dinero ya no alcanza por su desvalorización constante, la gente no llega a comprar pan, carne, leche, combustible. Esto hace también que la menor demanda no traccione en el precio. El resultado para el consumidor con esta medida será una copia espejo de lo que pasó entre el 2006 y 2010: una caída de consumo per cápita de 10 kilos por habitante”.

Chiesa destacó que a mediados de la semana que viene habrá otra reunión, esta vez presencial, cuando las distintas entidades tengan un panorama más acabado de la opinión de sus socios.

La visión del Gobierno

En tanto, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, defendió la medida del Gobierno y dijo: “Está rindiendo sus frutos”. Agregó que, por ese motivo, se necesita que “se extienda un tiempo más” para “seguir cuidando la mesa de los argentinos”.

La funcionaria expresó: “Lo que es importante es que esta contención y leve reducción de precios se da en los distintos eslabones de la cadena desde la producción primaria a la media res, y luego eso se traduce en las góndolas. Se contuvo el precio de la carne efectivamente en el mes de julio y se mantiene esta misma tendencia”.

En cuanto a la posibilidad de que el sector agropecuario realice un plan de acción en rechazo de la extensión del cepo, señaló: “No están dadas las condiciones ni hay razón”.

“Nosotros tenemos la expectativa que no se lleguen a esas medidas, que terminan afectando a todos”, expresó en declaraciones a C5N. Destacó que las consecuencias de una medida de fuerza serían tanto para el propio sector “que no produce, no vende y no puede hacer su negocio”, como a los consumidores al haber una “menor oferta de carne” y un consecuente “impacto en los precios”.