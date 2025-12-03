Precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6862 vacunos ingresados en 203 camiones jaula. Las ventas se realizaron con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad. El Índice General bajó un 2,97% al pasar de $3642,309 a $3533,922, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,76% al pasar de $4095,690 a los $4126,901.

Los novillos, con 921 cabezas, representaron el 13,45% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4540 con 438 kg; $4450 con 490 kg, y $4400 con 545 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 436 y con 445 kg; $3500 con 518, 636 y con 558 kg, y $3000 con 620 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4700 con 348 kg; $4650 con 362 kg, y $4640 con 403 kg, y en vaquillonas, $4700 con 304 kg; $4400 con 357 y con 360 kg, y $4300 con 396 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3533,922, mientras que el peso promedio general resultó de 435 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4126,901. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4126,908. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4172,924. Detalle de venta: 921 novillos; 1478 novillitos; 1795 vaquillonas; 2078 vacas; 398 conservas, y 177 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (69) Gómez de Álzaga v. 18, 431 kg a $3000.Balcarce y Cía. SRL: (67) Suc. Ballester nt. 17, 415 a 3450; 20, 361 a 3550. Blanco Daniel y Cía. SA: (371) Da-Nes nt. 48, 402 a 4640; 55, 348 a 4700; García nt. 40, 411 a 3250; Grupo D y V vq. 60, 396 a 4300; Viola vq. 19, 361 a 4300; 18, 304 a 4700. Brandemann Consignataria SRL: (115) Cereigido v. 15, 618 a 2210.

Campos y Ganados SA: (129) González vq. 36, 298 a 4550; Marangoni v. 25, 461 a 3200. Casa Usandizaga SA: (69) Muñoz v. 16, 456 a 2600. Colombo y Colombo SA: (55) Rincón de la Laguna v. 16, 518 a 3500. Colombo y Magliano SA: (769) Agroliva v. 16, 603 a 3000; Agrop. La Criolla vq. 20, 389 a 4400; 21, 328 a 4500; Aveztrus vq. 18, 367 a 3370; 16, 345 a 4410; Barrios Barón nt. 15, 362 a 4650; Buich n. 18, 477 a 4000; Colombo y Magliano vq. 21, 317 a 3550; 21, 271 a 3920; 105, 287 a 4050; 29, 325 a 4580; 19, 279 a 4650; Capecce nt. 16, 353 a 4550; Gaynor v. 23, 502 a 2670; Grupo Bathis vq. 29, 318 a 4000; La Estelita vq. 23, 312 a 4080; 23, 280 a 4100; 44, 292 a 4580; La Porfía nt. 36, 413 a 4500; Simón nt. 15, 428 a 4510. Consignataria Blanes SRL: (113) Suc. García n. 18, 442 a 4400. Consignataria Melicurá SA: (161) Grosso n. 32, 505 a 4050. Crespo y Rodríguez SA: (110) Aguaribay vq. 16, 327 a 4450; 18, 300 a 4550; Molino Chacabuco v. 41, 502 a 3300.

Dotras, Ganly SRL: (162) Albizu Hnos. nt. 23, 453 a 3950; El Retiro de Horgon v. 33, 500 a 2700; Ganadera Mapa vq. 30, 363 a 4350; Montani Agrop. v. 24, 571 a 3000. Ferias Agroazul SA: (52) Santa Margarita nt. 37, 357 a 4100.

Gahan y Cía. SA: (159) Agropecuaria La Maleza vq. 28, 319 a 3800; 15, 307 a 4000; Hueyo v. 15, 489 a 2250; Las Víboras nt. 18, 426 a 4500; 37, 410 a 4550. Gananor Pujol SA: (207) Aperlo nt. 25, 383 a 4550; Calabrese v. 15, 516 a 3400; Ingeniería Láctea v. 28, 459 a 2250; Mendiola v. 15, 533 a 3420; Weiss v. 15, 537 a 1900. Goenaga Biaus SRL: (127) Asoc. Latina de Export. nt. 22, 392 a 3600; Naiquel vq. 50, 312 a 4000; Otondo n. 18, 464 a 4000. Gregorio Aberasturi SRL: (59) Boldrini n. 20, 466 a 4350.

Harrington y Lafuente SA: (121) Castells v. 34, 565 a 2900; 17, 523 a 3000; De Lusarreta nt. 18, 358 a 4000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (51) Estancias Clarín v. 16, 479 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (223) Barrios Barón nt. 26, 368 a 4610; vq. 15, 289 a 4500; Biofeeds Argentina vq. 15, 277 a 4370; 16, 256 a 4430; Parissia nt. 34, 389 a 4540; Stadler vq. 31, 358 a 4350. Iriarte Villanueva Enrique SA: (99) Crilime n. 24, 435 a 3800.

Jáuregui Lorda SRL: (64) Monayer v. 32, 532 a 3300.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (92) Camuyrano v. 15, 457 a 3100; 26, 500 a 3300. Llorente-Durañona SA: (35) Hijos de Adrogue v. 20, 536 a 3500.

Madelan SA: (252) Buchanan vq. 20, 321 a 4400; Estancia Don Julio v. 29, 488 a 2400; Pincen vq. 16, 313 a 4450; 16, 311 a 4480; 68, 307 a 4500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (365) Agrop. Las Coloradas vq. 16, 391 a 3390; 32, 370 a 3440; 17, 353 a 3490; Bello Arias Agrop. nt. 33, 418 a 4400; Cavallotto vq. 15, 320 a 1900; Don Simón nt. 15, 413 a 3900; La Fe nt. 15, 383 a 4530. Monasterio Tattersall SA: (844) Agropaso n. 22, 440 a 4400; nt. 16, 490 a 4450; Algarra Hnos. nt. 60, 363 a 4600; Campomax n. 39, 453 a 4100; Gorostidi e Hijos nt. 40, 383 a 3900; Bobbio nt. 84, 372 a 4550; Las Tacuaras n. 28, 583 a 4400; Ledesma nt. 15, 387 a 4200; 17, 367 a 4300; 23, 322 a 4350; Teresa Josefina v. 18, 450 a 2600; 16, 487 a 2850; 17, 475 a 2900; Zubigaray n. 38, 474 a 4400.

Nieva H. y Asociados SRL: (106) Agrop. La Aguada v. 15, 440 a 2700; 22, 470 a 2800; Alfonso v. 17, 557 a 3500; Alfonso E. v. 16, 559 a 3500. Pedro Genta y Cía. SA: (59) Roche v. 23, 559 a 3200; Tunex nt. 29, 417 a 4450.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (237) Agroganadera Santiago nt. 25, 375 a 4600; Suc. Ballester nt. 54, 395 a 3600; Univ. Nac. de La Plata n. 17, 439 a 4420; nt. 31, 407 a 4450. Santamarina e Hijos SA: (173) El Brinco vq. 59, 304 a 3500; Huelquen vq. 15, 412 a 1900; v. 15, 535 a 2200; 15, 725 a 2800. S. L. Ledesma y Cía. SA: (169) Delpech v. 19, 448 a 2100; Don Jesús tr. 15, 731 a 3300; Lucchesi vq. 31, 402 a 3200. Wallace Hermanos SA: (134) Avigliano nt. 18, 390 a 4450; Campo Manantiales v. 15, 595 a 3400; López Olaiz v. 16, 548 a 2800; Suc. Pecorena vq. 23, 357 a 4400.Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Gogorza y Cía. SRL (33); Hourcade Albelo y Cía. SA (56); Lartirigoyen & Oromí SA (23); Martín G. Lalor SA (205).