Terminó con 20 años de peronismo: un intendente de un pueblo rural donó su aguinaldo para comprar pelotas de fútbol

Escuchar

Hace cerca de un año, Facundo Manzoni se ganó el cariño de la gente de su localidad, Viamonte, Córdoba, por haber encarado una campaña electoral austera. El joven, que se postuló por JxC, terminó con 20 años de hegemonía del peronismo, solo con 43 folletos y la famosa publicidad de boca en boca que lo convirtieron en el intendente de este pueblo de 1500 habitantes. Desde entonces, el también productor agropecuario se ha encargado de llevar adelante campañas solidarias que ha viralizado a través de las redes sociales para poder darle un empuje al pueblo, entre ellas la intención de restablecer el hospital local. También, como ahora, una forma de incluir en sus proyectos solidarios a los más pequeños.

En medio del clima de la Copa América que se realiza en Estados Unidos, de la que la selección argentina es finalista, el joven decidió donar el aguinaldo como intendente que, según contó a LA NACION, consistió en $718.000 para comprar 33 pelotas y 2 infladores que se donaron a los chicos. La donación se hizo entre dos clubes sociales con escuelas de fútbol infantojuvenil de la localidad.

“Hay dos clubes [en Viamonte]; uno tiene una escuela de 160 chicos. Son un lugar de contención. A cada uno de los clubes se les había destinado un sueldo entero y ahora se optó por la compra de pelotas”, precisó el intendente. Desde que asumió en la Municipalidad, contó, está tratando de demostrar que la política se puede hacer de otra manera: “Estamos haciendo todo a pulmón, con mucho esfuerzo y trabajo”. Meses atrás el intendente recaudó 20 millones de pesos para reparar los techos del hospital municipal que hoy está clausurado por peligro de derrumbe.

“MI AGUINALDO DESTINADO A PELOTAS”

Luego de conocer la necesidad de materiales esenciales para que nuestras instituciones deportivas puedan continuar con sus actividades, he decidido destinar la suma de mi aguinaldo a la compra de pelotas de futbol.

La apuesta al deporte es total pic.twitter.com/R1AJhHPSXa — Facundo Manzoni (@Facumanzoni) July 5, 2024

“Luego de conocer la necesidad de materiales esenciales para que nuestras instituciones deportivas puedan continuar con sus actividades, he decidido destinar la suma de mi aguinaldo a la compra de pelotas de fútbol. La apuesta al deporte es total”, escribió en la red social X.

Desde que encaró la campaña electoral el año pasado, el intendente tuvo relevancia en los medios por encarar iniciativas solidarias y reflexiones sobre el espectro de la política nacional. “Siempre tuve vocación de servicio, ver bien al de al lado. Soy un bicho raro”, contaba en una entrevista con este medio antes de recordar a sus antepasados.

La historia de Facundo, que comienza en realidad con la llegada de su bisabuelo, José Gani, a los 16 años desde Siria escondido en un barco mercante junto con su hermano menor, que fue obligado a bajar en Brasilia, está conectada con su pasado. Fue el único de sus cinco hermanos que nació en Viamonte y el parto fue atendido por el doctor del pueblo, quien a su vez era entonces el intendente. “Me crie en el campo, arriba de un tractor, y nunca quise despegarme del pueblo. Estudié abogacía a distancia, pero no la terminé, me quedaron seis materias por rendir. Me hubiese gustado hacer veterinaria, pero nunca me quise ir”, resumió.

Facundo Manzoni, intendente de Viamonte, Córdoba, y productor agropecuario Santiago Filipuzzi

Manzoni viene de una familia dedicada a la ganadería que tuvo que vender todo por la situación económica del país, motivada por la crisis de 2001. “Mi viejo se estaba fundiendo. Vendió todas las vacas y comenzó con la agricultura que hoy es nuestro fuerte. Allí trabajamos con mi hermano y mi viejo”, contó.

Antes de asumir dijo a este medio que había firmado un “cheque” por cuatro años con sus vecinos de Viamonte. En cuatro años aspira devolverle el trabajo privado, el empuje y convertirlo en lo que un día fue. “Era un pueblo pujante que tenía plantas de acopio y generaba trabajo genuino. Se ha destruido todo en estos años que fueron muy malos. Si bien se han hecho obras públicas, cunetas, asfalto o viviendas, no hay trabajo y el municipio se ha transformado en una bolsa de trabajo, en un aguantadero. Más del 10% de las personas laboralmente activas están trabajando en el municipio”, narraba. La Municipalidad pasó de tener 120 empleados antes de su asunción a 80 actualmente.

“Sé que le estoy dedicando los años más activos y productivos de mi vida, pero soy lo que soy gracias al pueblo, soy un reflejo de eso. Allí me eduqué, crie, y los principios y valores que intento enarbolar se los debo. No lo hago con intereses o intenciones ocultas, lo único que le propuse a los chicos que me acompañaron es que si tenía la posibilidad de ganar, desde el día uno se iba a crear un fondo que es el sueldo del intendente para que todos los meses, de manera religiosa, se deposite y se utilice para el fortalecimiento de nuestras instituciones”, dijo. Los sueldos han sido donados hasta ahora a las instituciones locales.

Hoy, hice entrega de mi sueldo como intendente del mes de Junio a la directora de nuestro Hospital municipal Santa Elisa. El mismo se sumará al fondo de la colecta económica solidaria que estamos llevando a cabo y será destinado a la refacción de nuestro Hospital. 🙌🙌 pic.twitter.com/VJ8QmQxX7y — Facundo Manzoni (@Facumanzoni) May 27, 2024