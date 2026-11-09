Granos: después de las fuertes bajas, qué precios esperan los analistas para los próximos meses

Los precios de los principales granos que producte y exporta la Argentina bajaron en las últimas semanas en el mercado internacional y ahora la atención de los especialistas está en qué puede pasar durante los próximos meses. Los analistas consideran que el maíz y el trigo podrían estar cerca de un piso, mientras que la soja todavía corre el riesgo de nuevas caídas, especialmente si Brasil alcanza una cosecha récord. Algunos sostienen que los valores actuales permiten obtener buenos márgenes, pero otros advierten que las cotizaciones podrían continuar bajo presión durante las próximas semanas.

“Los valores del maíz y de la soja retrocedieron en las últimas semanas, luego de haber alcanzado precios muy altos, pero aún resultan rentables para desarrollar la campaña 2026/27”, señaló Bruno Todone, analista de granos de AZ-Group. Según explicó, con una soja de US$347 por tonelada y un maíz de US$187 para la época de cosecha todavía se pueden obtener buenos márgenes. No cree que los precios vuelvan a los máximos de dos meses atrás, pero tampoco espera grandes bajas.

Para Paulina Lescano, ingeniera agrónoma y consultora en mercados agrícolas, “el remedio para los precios bajos son los precios bajos”. La especialista explicó que esos valores pueden impulsar la demanda y ayudar a frenar las caídas. Sin embargo, advirtió: “Eso no significa que la recuperación sea inmediata. Podemos estar cerca de mínimos y pasar un tiempo en esos niveles”.

Por su parte, Germán Iturriza, analista de mercados de granos, recomendó a los productores tener en cuenta los pagos que deben afrontar en los próximos meses. “Hay que organizarse muy bien en términos de flujo de caja porque vas a tener precios con presión en los próximos 40, 50 días si no tenés nada climático que te haga cambiar en el corto plazo”, sostuvo.

Soja

La soja es el cultivo que genera más dudas entre los especialistas. Buena parte de lo que pase con los precios dependerá de la cosecha de Brasil. Según Iturriza, si ese país produce 186 millones de toneladas, la soja argentina para mayo podría bajar de los US$340-345 por tonelada a unos US$325-330. En cambio, si hay problemas con el clima, los precios podrían recuperarse.

“Vamos a bailar al ritmo de Brasil en lo que es soja, inevitablemente”, afirmó. Explicó que diciembre será un mes importante para saber cuánto podría producir el principal exportador mundial.

La evolución de los precios de la soja dependerá en buena medida del clima y de la cosecha de Brasil LA NACION

Lescano también advirtió sobre el riesgo de nuevas bajas. Señaló que la siembra brasileña avanza a buen ritmo y que la cosecha de Estados Unidos suma oferta al mercado. Además, los fondos de inversión todavía mantienen posiciones compradas en el complejo sojero, lo que podría generar más presión si deciden vender.

Todone, en cambio, cree que los precios podrían mantenerse bastante estables porque, aunque la producción mundial aumenta, también crece el consumo. Además, los precios de la harina y el aceite de soja ayudan a sostener los valores. De todas formas, mucho dependerá del clima. “Particularmente, noviembre -y más diciembre- van a ser claves para que Brasil confirme su producción, que por el momento viene bien, aunque el estado de Mato Grosso está recibiendo lluvias por debajo de lo que suele recibir”, explicó.

Maíz

El maíz tiene mejores perspectivas. Iturriza explicó que los precios en Chicago pasaron de unos US$215 por tonelada a fines de agosto a alrededor de US$172-175 en los valores que analizó, principalmente por la gran cosecha de Estados Unidos.

Los analistas consideran que el precio del maíz podría estar cerca de un piso, después de las bajas de las últimas semanas

Para Todone, “el maíz se sigue con un cuadro de oferta y demanda global ajustado, con un consumo mundial que aumenta más que la producción”. Estados Unidos tuvo su segunda mayor cosecha de la historia, pero Ucrania podría exportar menos. Por eso, consideró que los precios “hoy estarían alcanzando un piso”.

Otro punto importante será la segunda cosecha de maíz de Brasil, conocida como safrinha, que se siembra después de la soja. Según Iturriza, las lluvias de abril y mayo serán importantes para saber cuánto maíz podrá producir ese país y qué puede pasar con los precios.

Lescano también consideró que buena parte de la caída ya ocurrió. “Después de esa corrección, considero que podríamos estar cerca de mínimos de corto plazo. Todavía puede bajar algo más; tampoco tenemos asegurada una recuperación rápida”, señaló. En la Argentina, la fuerte demanda interna ayuda a sostener los valores. Según Iturriza, los productores comercializaron entre 13 y 14 millones de toneladas más que a igual fecha del año pasado.

Trigo

En el caso del trigo, los analistas también creen que los precios podrían estar cerca de un piso, aunque la cosecha argentina podría provocar nuevas bajas. Según Iturriza, los buenos rindes y la llegada de más mercadería al mercado podrían llevar los valores a entre US$195 y US$200 por tonelada. A esto se suma la competencia de otros países exportadores, especialmente Rusia.

Sin embargo, el analista cree que los precios podrían mejorar más adelante. Entre marzo y junio, el mercado estará más atento al clima del hemisferio norte, donde se produce buena parte del trigo mundial. En los valores que analizó, el trigo para diciembre estaba cerca de US$205 por tonelada, mientras que para julio llegaba a unos US$225. Incluso consideró que podría subir a US$235 o US$240 si hay problemas con las cosechas de Rusia o Ucrania.

Lescano también advirtió que la nueva cosecha y el trigo de la campaña anterior que todavía debe comercializarse podrían presionar los precios. Sin embargo, destacó que los valores para entregas posteriores son más altos, una diferencia que puede resultar interesante para quienes puedan esperar antes de vender.

Girasol

El girasol mantiene precios atractivos para los productores, con ofertas de entre US$430 y US$450 por tonelada para la época de cosecha

El girasol tiene una situación diferente. Todone explicó que la semilla se mantiene cerca de US$400 por tonelada y que para la época de cosecha se ofrecen entre US$430 y US$450, precios que todavía considera buenos para el productor.

“La semilla está sostenida en los 400 dólares por tonelada porque el girasol se postula como el principal aceite vegetal para consumo humano”, explicó. Otros aceites, como el de palma, tienen una fuerte demanda industrial.

Entre los factores que podrían hacer subir los precios mencionó la incertidumbre por la guerra entre Rusia y Ucrania. En cambio, una caída del petróleo y la llegada de más girasol desde el norte argentino podrían provocar bajas. Con los precios que se ofrecen para la cosecha, Todone recomendó vender una parte importante de la producción esperada.