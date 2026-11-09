Se mantiene la toma de Pauny. Los trabajadores reclaman un plan de pagos y la empresa ofrece una apertura parcial

CÓRDOBA.- Los trabajadores de la fábrica de tractores Pauny continúan con la toma de la planta de la empresa, ubicada en la localidad de Las Varillas, en esta provincia. La semana pasada terminó sin que la firma presentara alternativas de pago de los salarios y aportes atrasados. La posibilidad que planteó en la audiencia en Trabajo fue que armaran algunas unidades encargadas para entregarlas. En un comunicado, la empresa dijo que los problemas que tiene son los mismos que afectan al sector hace dos años.

“Somos plenamente conscientes de la angustia e incertidumbre que genera el atraso en el pago de los salarios. Comprendemos el legítimo reclamo de los trabajadores y las dificultades que esta situación ocasiona a sus familias”, plantea el texto.

Los directores indican que tienen disposición al diálogo y que necesitan seguir produciendo. “Debemos señalar que la solución no puede encontrarse en medidas que impidan producir, deterioren las instalaciones o profundicen las dificultades que hoy enfrentamos”, dicen.

“Pauny necesita recuperar su actividad. Cada tractor que pueda terminarse y comercializarse, constituye una oportunidad concreta de generar ingresos y contribuir a superar esta situación -sostiene el comunicado-. La continuidad es un objetivo que debe unirnos, por encima de las diferencias que hoy puedan existir”.

Cuando la crisis se profundizó, hace unas semanas, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) delegación San Francisco dio cuenta de que “la empleadora incumple con sus obligaciones laborales”.

Hay deudas salariales a partir de la segunda quincena de septiembre; retención sin el correspondiente depósito de los aportes para la obra social, cuota sindical, seguro convencional y aportes jubilatorios y no las ingresa a los organismos correspondientes y, el mismo proceder, respecto de las cuotas alimentarias.

El comunicado lo distribuyeron antes de la audiencia del jueves pasado con las autoridades de Trabajo. Indicaron que impulsaron acciones judiciales para recuperar créditos fiscales ante ARCA, avanzaron en negociaciones con proveedores internacionales y mantuvieron contactos con potenciales inversores interesados en aportar capital.

Desde entonces no hubo novedades para los 450 trabajadores de la planta de Las Varillas. Los tractores que les ofrecen armar son tres, y con eso -les dicen desde la empresa- podría haber algo de recursos.

El próximo jueves hay una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo; el objetivo de la UOM es que allí le presenten un plan de pago concreto para las deudas.

Desde Puany insistieron en que la caída de la actividad productiva y comercial golpeó severamente sus finanzas, pese a los esfuerzos de trabajadores, proveedores y directivos por preservar los puestos de trabajo.