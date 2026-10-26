“Gravísima situación”: abrieron la inscripción para comprar activos de la quiebra de Algodonera Avellaneda y un edificio tiene una base de US$1,75 millones

La Justicia abrió la inscripción a los interesados en comprar activos de la quebrada textil Algodonera Avellaneda, firma ligada a integrantes de la familia Vicentin, además de mantener la venta de un edificio de la compañía en la ciudad de Buenos Aires.

Así lo resolvió el juez Fabián Lorenzini, a cargo del caso. La compañía tiene una deuda financiera superior a los US$260 millones y su principal acreedor es el Banco Nación.

“Hacer saber que se encuentra abierta la pre-inscripción para la adquisición de los activos y establecimientos de la sociedad Algodonera Avellaneda SA, (actualmente en quiebra liquidativa) hasta el próximo 11 de noviembre de 2026 a las 12,45 horas”, dijo el magistrado en una resolución. Según se indicó, se habilitó para ese fin el formulario web https://forms.gle/LDJu32hkxvDVzFgo9.

La Justicia busca compradores para el edificio de la ciudad de Buenos Aires que perteneció a Vicentin y Algodonera Avellaneda. Los interesados podrán presentar ofertas hasta el 11 de noviembre Google Maps

En su escrito, Lorenzini mencionó “la acuciante situación financiera de la empresa y sus diversos establecimientos industriales (en particular la hilandería y tejeduría con asiento en el parque industrial de esta ciudad)”. Detalló una “gravísima situación de vulnerabilidad económica, social y sanitaria que atraviesan las familias de los trabajadores dependientes de aquella empresa, todo lo cual ha sido visibilizado y reflejado en todas las audiencias realizadas a lo largo de este proceso...”.

El juez, en este contexto, señaló la necesidad de “preservar tanto los intereses de los acreedores concurrentes (largamente postergados), cuanto el valor real de mercado de los activos (actualmente en funcionamiento y con un grado de mantenimiento aceptable), para que puedan resultar atractivos a los posibles inversores”.

La fabrica de Algodonera Avellaneda

En cuanto al edificio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, que fue sede en su momento de las oficinas de Vicentin Saic y AA, el juez recordó que está “firme” la autorización de venta ya concedida en marzo de este año. Indicó que “siendo por lo tanto plenamente ejecutoria, se recibirán directamente en este expediente hasta el día 11 de noviembre de 2026 a las 12,45 horas, ofertas de compra de dicho inmueble, tomándose como base la penúltima mejor oferta que fuera realizada por la sociedad Electroluz SRL de esta ciudad: (US$1.750.000), sin restricciones en cuanto a la forma de pago (entrega y saldo), siendo ello materia de análisis por parte de los interesados (Arts. 204, 207 y cctes. LCQ)”. El inmueble se encuentra en Luis Sáenz Peña 1074.