¿Hasta cuándo vamos a subsidiar a Estados Unidos y a Brasil?

Con algunos matices, mantenemos nuestro optimismo para las cotizaciones del ciclo 2025/26. Las altas probabilidades de alza para la soja en Chicago ya se vienen materializando claramente; vemos buenas perspectivas para el maíz en el plano local (manejando los “tiempos del mercado”) y un más que promisorio escenario de precios para el girasol. Sólo para el trigo local nuestra visión fue y es preocupante. Una cosecha muy voluminosa (heladas mediante) que es un enorme desafío en una plaza internacional muy competitiva.

Dicho esto, resulta más que interesante llevar adelante un “punteo” de factores de mercado que es necesario ponderar para la toma de decisiones: 1) Actitud de Milei hacia el campo (único presidente que en el Día de la Industria del 1° de agosto del 2024 manifestó: “para proteger a la industria se le robó al campo …”).

2) La probabilidad de que el resultado electoral del 26 del mes pasado acerque inversiones que permitan reducir la importancia excluyente del campo en materia recaudatoria.

3) El cuasi blindaje del tercio parlamentario, que podría allanar el camino para que se verifiquen las reformas laboral, impositiva y fisca.

4) La ayuda explícita de los EE.UU..

5) la certeza de que el FMI no está de acuerdo con los Derechos de Exportación (DEX).

6) la creciente convicción a nivel global de transformar aceites vegetales en combustibles (somos el principal exportador mundial de aceite de soja y terceros en girasol); y siguen las firmas…

Podríamos continuar enumerando factores que nos favorecen, en un contexto en el cual los precios de los granos están en mínimos históricos ajustados por inflación.

El crecimiento productivo de Brasil es un ejemplo a imitar MARCOS ALVES/GEtty Marcos Alves - Moment RF

Mientras tanto, los productores agrícolas argentinos deben soportar las quejas de los estadounidenses por la fugaz baja de los DEX del 22 de septiembre pasado. Ello no solamente no es tolerable, sino que también podría calificarse de erróneo, absurdo e infantil. La realidad es que los hemos venido subsidiando (a brasileños también) durante lo que va de este siglo con descuentos por las mal llamadas “retenciones” del orden del 23% promedio, con picos del 35%. Increíble. Hemos venido compitiendo con cargas impositivas que ellos no tienen del orden de los US$/t 100/250. Pregunta: ¿cuándo vamos a dejar de subsidiar a estadounidenses y brasileños? Nuestros compañeros de podio evolucionan y crecen (particularmente Brasil) con una ventaja que se torna desleal. Y economistas y supuestos especialistas tanto locales como extranjeros realizan proyecciones a cinco y a diez años sin considerar esta realidad. Esas proyecciones debieran estar condicionadas por la presión fiscal en nuestro país. Está claro que, en soja, no pueden competir con la Argentina en igualdad de condiciones. Si se quejan de las cotizaciones actuales y acusan que con las mismas los números les dan negativos, ¿cómo algunos son pesimistas para la soja 2026 en Chicago? Cuando decíamos hace un par de meses que las cotizaciones de la oleaginosa en dicha plaza iban a subir, teníamos argumentos.

El problema es que entre Chicago (que queda en los EE.UU.) y la Argentina, está Brasil. Y es muy probable que “nos escupan el asado”. Es por ello que aconsejamos “huir” de la coyuntura local y comprar Calls y/o efectivizar un Call Spread en Chicago. Salvo quienes apuesten a una reducción en los DEX por parte de Milei. Ese es el dilema. Hagan juego señores.

El autor es presidente de Nóvitas SA.