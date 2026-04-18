La caja del agro: qué volumen de granos sigue en manos de los productores

Los productores ya vendieron 14,3 millones de toneladas de trigo a la exportación, el equivalente al 78% de un saldo exportable estimado en 18,3 millones de toneladas. Esto se produjo durante los primeros cuatro meses del año comercial, y todavía faltan ocho meses para su finalización.

Por su parte, los exportadores han declarado ventas al exterior (DJVE) por un total de 12,6 millones de toneladas. Con destino a la exportación, los productores tienen en su poder 4 millones de toneladas de trigo, que, a un precio FOB de US$/t 233, equivalen a US$932 millones de ingreso de divisas por exportaciones.

Los molinos harineros, en tanto, tienen compras declaradas por un total de 2,5 millones de toneladas, sobre una molienda estimada en 5,5 millones de toneladas. El trigo pendiente de vender por parte de los productores a los molinos asciende a tres millones de toneladas.

En el caso del maíz, los productores han vendido 21,3 millones de toneladas, mientras que la exportación ha declarado ventas por un total de 12,3 millones de toneladas. Considerando un saldo exportable estimado en 35 millones de toneladas, los productores mantienen en su poder 13,7 millones de toneladas, equivalentes a US$ 2900 millones de ingreso de divisas, en base a un precio FOB de US$/t 211.

En soja, los productores han vendido 1,3 millones de toneladas a la exportación, mientras que esta última tiene declaradas ventas por 2 millones de toneladas. La industria aceitera ha declarado compras de soja por un total de 10 millones de toneladas. En este caso, el dato de mercado indica que los productores vendieron 2,7 millones de toneladas a precio y 7,3 millones de toneladas a fijar, de las cuales ya se fijaron 383 mil toneladas, quedando pendientes de fijación 6,7 millones de toneladas.

Considerando un volumen de molienda anual de soja estimado en 35 millones de toneladas, los productores tendrían aún 25 millones de toneladas sin vender, a las que se debe adicionar el volumen pendiente de fijar. Este análisis refleja la fotografía actual, dado que todavía resta el avance de la cosecha durante los meses de abril, mayo y junio. En términos de ingreso de divisas teórico, el volumen potencial sin vender en manos de los productores equivale a US$ 13.600 millones.

En el caso del girasol, los exportadores de semilla han comprado 573 mil toneladas, mientras que la industria aceitera declaró compras por casi 3 millones de toneladas. Considerando un volumen de molienda anual estimado en 5 millones de toneladas, los productores disponen de 2 millones de toneladas de girasol para vender a la industria. Dado que este volumen se procesa para producir y exportar aceite y pellets de girasol, equivale a un ingreso de divisas por exportación de aceites de US$ 1130 millones y de US$ 325 millones por exportaciones de pellets.

Hemos analizado solamente cuatro productos y sus subproductos: trigo, maíz, soja (aceite y harina) y girasol (aceite y pellets). El volumen total sin vender de trigo, maíz, girasol y soja en manos de los productores alcanza un total estimado de 48 millones de toneladas. Este volumen equivale a un ingreso de divisas teórico y potencial de US$ 19.000 millones, que se irá materializando a medida que avancen las exportaciones y el ciclo productivo de los cultivos que aún restan cosechar.

Cabe destacar que en este análisis no se incluyen otros cultivos como sorgo, cebada forrajera y cebada cervecera.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados