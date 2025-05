“Hay un riesgo”: alertan sobre nuevas tormentas en zonas que ya están saturadas de agua

Con la cosecha gruesa en su tramo final, el regreso de las lluvias en algunas zonas del país podría complicar los trabajos en los campos donde todavía quedan cultivos por recolectar. Aunque gran parte del avance de la cosecha ya se concretó, los especialistas advierten que entre hoy y el próximo sábado ingresará un frente de tormenta que afectará el este y norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba. Se trata de una región que, según advierten, “ya está saturada” y no necesita más agua.

El climatólogo Germán Heinzenknecht identificó el centro y el nordeste de Buenos Aires, en particular la franja este, como las zonas más vulnerables. “Es una zona que viene sin necesidad de lluvia. Los suelos están en capacidad de campo, saturados, y entonces no hay demanda de precipitaciones”, señaló.

El mapa muestra regiones con un importante exceso de humedad

Advirtió que sumar entre 40 y 50 milímetros a una región que no necesita más agua puede traducirse en “una complicación en el corto plazo”. El mayor impacto podría darse en los campos donde aún no se terminó de cosechar, especialmente en la Cuenca baja del Salado. “La mayoría está terminando, pero no se puede generalizar. Hay un riesgo de excesos hídricos”, alertó Heinzenknecht.

Mencionó posibles dificultades en localidades como Pergamino y Junín, aunque aclaró que no se esperan lluvias extremas, sino eventos puntuales que podrían generar trastornos. Por fuera de Buenos Aires, las provincias del centro recibirían lluvias marginales, de entre 5 y 10 milímetros, suficientes, sin embargo, para frenar momentáneamente la cosecha.

Lo que sigue

Más allá del frente previsto para estos días, el panorama climático hacia fin de mes se muestra más benigno. Heinzenknecht anticipó que el resto de mayo se perfila más seco y sin la llegada de aire polar importantes, lo que permitiría continuar con las labores en condiciones más favorables. “Estamos viendo días cálidos y húmedos, pero eso se va a moderar hacia fin de mes. No se prevé un enfriamiento riguroso en la primera parte de junio”, sostuvo.

Respecto de la campaña de trigo y cebada, el especialista destacó que la mayor parte de las zonas productoras de esos cultivos cuentan con buena humedad para encarar la siembra, salvo sectores puntuales con excesos que podrían normalizarse en las próximas semanas. “No se perfila un invierno muy frío. Eso puede ser un ‘lado B’, porque a veces se necesita frío, pero también vamos a llegar a la primavera con menos presión de humedad”, indicó.

En cuanto a los grandes fenómenos climáticos globales, como El Niño y La Niña, Heinzenknecht expresó que “está todo muy neutralizado”. Según explicó, el comportamiento climático actual responde más a factores regionales, como la persistencia de vientos del nordeste, que aportan humedad y temperaturas más templadas. “No es tan normal tener viento del nordeste en esta época, pero cuando se da, la transición otoño-invierno suele ser más templada y húmeda. Eso es lo que está pasando”, detalló.

Otro mapa sobre la reserva de humedad en los suelos BCBA

Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el agroclimatólogo Eduardo Sierra también pronosticó una combinación de temperaturas superiores a lo normal, lluvias abundantes y posibles tormentas en amplias zonas del país. “Se producirá el paso de un frente de tormenta, provocando precipitaciones abundantes, con posibles focos de tormentas, en la mayor parte del área agrícola, a excepción de sus extremos noroeste y sur”, destacó.

El especialista también alertó sobre acumulados importantes en regiones sensibles: “El extremo oriental del NOA, la región del Chaco, el Paraguay, la Mesopotamia, gran parte de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán precipitaciones entre moderadas a abundantes (10 a 50 mm), con focos de tormentas con precipitaciones superiores a 100 mm, que se ubicarán sobre el sur de Corrientes, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe”.

En cuanto a las temperaturas, detalló que estarán por encima de los valores normales para esta época del año. Según detalló Sierra, “continuarán soplando los vientos del trópico, que hicieron su entrada en los días precedentes, extendiendo su acción sobre la mayor parte del área agrícola, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal, con registros muy elevados sobre el extremo norte”.

En ese sentido, se prevén máximas superiores a los 25°C en el este de Salta, la Región del Chaco, el sudeste del Paraguay, la mayor parte de la Mesopotamia y gran parte de Santiago del Estero. En la región pampeana, las máximas oscilarán entre los 20 y 25°C, mientras que en zonas como el oeste de Cuyo, gran parte de Buenos Aires y el norte y sur de La Pampa podrían registrarse temperaturas por debajo de los 20°C.