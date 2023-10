escuchar

La fábrica biológica que funciona las 24 horas no se puede detener. Así es el campo. Sin embargo, en la Argentina hay denodados esfuerzos para que esa regla casi universal no se cumpla. Se trata de los períodos preelectorales donde la incertidumbre sobre cómo serán los negocios al día siguiente de abrirse las urnas detiene, por precaución, la actividad económica.

Suspensiones de facturación, listas de precios que se cambian y mercadería que está a la espera de transportarse es una lista breve del conjunto de rarezas que en los distintos eslabones de la actividad agroindustrial vienen padeciendo en los últimos días. A eso se agregan problemas como la escasez de gasoil que comenzó a sentirse en el noroeste y en el noreste del país. En la región central también hay signos de faltante, que podrían agravarse apenas se acelere la siembra de granos gruesos, según advirtieron los contratistas de maquinaria agrícola

En ese contexto, la campaña electoral crece en voltaje y la pérdida de valor del peso se multiplica. No fue casual que las entidades rurales coincidieran, por distintas vías, en pedir calma a la dirigencia política y un rumbo cierto para los próximos meses. “Nuestra entidad manifiesta suma preocupación y llama a la templanza de todos”, expresó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. El precio del dólar, la inseguridad, la inestabilidad financiera, la campaña electoral, entre otros factores “nos llenan de incertidumbre e intranquilidad a todos los argentinos”, agregó.

A su vez, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) describió a la situación como la de “un país a la deriva, sin conducción política ni económica y una sociedad abrumada por el actual desastre”. Y consideró que “es tiempo de dirigentes con visión de Estado y no simples candidatos a cargos, sin programas ni ideas modernas y realizables”.

En tanto, Coninagro, destacó: “el 90% de nuestras producciones a lo largo y ancho del país, de acuerdo a un relevamiento territorial que publicamos mensualmente y a estudios económicos sobre diversos cultivos, está en rojo y con signos de crisis. Y es un panorama que viene acentuándose con el tiempo”. Los cooperativistas expresaron que están “saturados” de diagnósticos y recalcaron que “es hora de saber cómo harán lo que dicen y prometen que harán”, en referencia a las propuestas de los candidatos presidenciales.

El escenario complejo se completa con la preocupación por la prolongación de la sequía en vastas zonas. La Bolsa de Comercio de Rosario recortó su proyección de cosecha de trigo de 15 a 14,3 millones de toneladas, en tanto que la Bolsa de Cereales porteña la redujo en 300.000 toneladas con un volumen de 16,5 millones de toneladas, una caída de 9,4% respecto del promedio del quinquenio. El problema climático se agravó con una helada que cayó sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires a mitad de semana y cuyos daños estaban en proceso de evaluación.

En agricultura, las expectativas están puestas ahora en la campaña de soja y en la posibilidad que una recuperación de las lluvias permita avanzar con los maíces tardíos, según explican los especialistas.

Lo que resulta claro es que quien asuma en la Casa Rosada el 10 de diciembre próximo deberá tener en cuenta que en 2024 los dólares genuinos que genera el campo por exportaciones serán menores que los obtenidos en 2022. Y no solo por el factor climático, sino también porque el actual ministro de Economía, Sergio Massa, decidió liquidar los stocks futuros por el artificio del dólar agro. Por su parte, las fuerzas de la oposición no brindaron precisiones en cuánto y a partir de cuándo reducirán los derechos de exportación que pesan sobre la soja, el maíz, el trigo, la carne y el girasol. En el debate presidencial del domingo pasado se dejó pasar una oportunidad, más allá de las declaraciones generales sobre la importancia del agro en la economía. Gane quien gane, además, tendrá que prever que hay un riesgo bajista de los precios internacionales de los productos que exporta el país porque ya no están en un sendero alcista como el que se presentaba hasta el año pasado.

Más allá de eso, se supone que si finalmente hay una unificación del tipo de cambio, se eliminan o reducen las trabas a las exportaciones y hay una menor presión impositiva, de acuerdo con lo que prometen las dos principales fuerzas de la oposición, el entorno será más amigable para el agro. Habrá que esperar para ver si, finalmente, el horizonte se despeja.