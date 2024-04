Herbicidas: un experto anticipa si la rebaja de aranceles de Caputo tendrá algún efecto

Escuchar

Para Jeremías Battistoni, analista de AZ-Group, la reducción de aranceles a algunos herbicidas, más allá de su baja incidencia en los costos de producción de los granos, es una señal positiva, en el sentido de ir construyendo una igualdad en la condiciones de competencia de los oferentes de insumos.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo sobre la baja de aranceles: “Durante el mes de abril vamos a estar tomado las siguientes medidas para favorecer al agro”. Entre estas dijo que estará “la baja de aranceles de herbicidas” y la “mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa”. Según expresó el propio Caputo, “los herbicidas a base de atrazina, glifosato y 2-4-D bajarán del 35% al 12,6% (que es el Arancel Común vigente para el Mercosur)”. Añadió: “A su vez, reduciremos el arancel de la atrazina primaria, desde el 24% actual al 10,8%”.

“En el corto plazo, de cara a la siembra de trigo y cebada, incide mucho más el precio de los fertilizantes, por lo que llevar a cero los aranceles de agroquímicos y abonos ayudaría muchísimo a las cuentas de ambos cereales, hoy muy frágiles con los actuales niveles de costos y precios”, propone Battistoni. El técnico destaca la importancia de eliminar, sobre todo, los aranceles del fertilizante fosfatado, que se importa en su totalidad. “La parte buena de este anuncio gubernamental sobre aranceles es que la están viendo”, resume Jeremías.

No obstante, el técnico dice que habrá que esperar unos días para ver el efecto de la reducción de los aranceles porque no es lineal. “Los agroquímicos no se mueven como un commodity, donde la reducción de un punto genera una baja de un punto en el precio; en agroquímicos dependerá de la oferta y demanda circunstancial”, condiciona.

Battistoni: “En el corto plazo, de cara a la siembra de trigo y cebada, incide mucho más el precio de los fertilizantes, por lo que llevar a cero los aranceles de agroquímicos y abonos ayudaría muchísimo a las cuentas de ambos cereales, hoy muy frágiles con los actuales niveles de costos y precios” Shutterstock - Shutterstock

“El gobierno viene dando señales positivas: el acortamiento del pago de importaciones reduce los costos; la disminución de aranceles opera en el mismo sentido”, se esperanza Battistoni.

Hoy las relaciones insumo/producto son positivas para el glifosato y negativas para la atrazina, dos herbicidas considerados por la norma oficial. Esto quiere decir que se necesita 10% menos de trigo para adquirir 100 litros de glifosato que el promedio de los últimos tres años. En cambio, se precisa 46% más de maíz para comprar 100 litros de atrazina versus la media histórica.

“Todavía no sabemos cuánto va a mejorar la relación con el 2,4 D, el glifosato o la atrazina por la reducción de aranceles, pero lo importante es que el Gobierno va en buen rumbo, da señales positivas, ante un mercado de insumos con sobreprecios. En los próximos días se podrá apreciar la cuantía de la mejora y si es suficiente o no para dar vuelta decisiones poco amigables con la siembra de trigo y cebada”, sintetiza Battistoni.

Hoy las relaciones insumo/producto son positivas para el glifosato y negativas para la atrazina, dos herbicidas considerados por la norma oficial John Deere