La producción argentina de granos alcanzó los 171 millones de toneladas en la campaña 2025/2026, un récord según las series históricas de la Secretaría de Agricultura. En el ciclo previo se habían producido 141 millones de toneladas, por lo que el incremento fue de 30 millones de toneladas, alrededor de un 21%. La superficie sembrada también marcó un máximo, con 44,6 millones de hectáreas. El buen clima que acompañó al ciclo agrícola fue clave para la mayor producción. También que los productores apostaron con la tecnología disponible.

Según el informe, el aumento porcentual de la producción superó al de la superficie sembrada, una diferencia que la Secretaría señaló como indicio de una mejora en los rindes. Aclararon que los datos surgen de las series que el organismo elabora y publica a través de la Dirección Nacional de Agricultura.

El organismo atribuyó el salto productivo a una combinación de factores. Entre ellos mencionó las mejoras en las variables macroeconómicas que vinculó con las medidas del Gobierno nacional, las condiciones favorables de mercado y de inserción internacional de la Argentina, la inversión y la tecnología utilizada por los productores, y el buen acompañamiento del clima.

La producción creció más que el área sembrada, un indicio de mejores rindes

La Secretaría también relacionó la mejora de los rindes con la incorporación de tecnología al campo. Entre los avances que destacó figuran la agricultura de precisión, el uso de organismos genéticamente modificados, las tecnologías digitales aplicadas al agro (AgTech), la maquinaria y el riego.

Impacto

Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), señaló que, en soja, si bien hubo un área menor, los rendimientos fueron muy buenos, lo que determinó una producción de 52 millones de toneladas. “Esas cifras se convalidan por rendimientos de 3150 kilos por hectárea. El total fue el máximo en siete años. El clima favorable fue el principal argumento. El total de las cuatro cadenas (soja, maíz-sorgo, girasol y trigo) más cebada fue 152 millones de toneladas y 36 millones de hectáreas”, precisó.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), indicó: “Esta campaña agrícola, que está terminando con datos récord de producción, es la confirmación de la enorme capacidad de producción de cereales y oleaginosas de nuestros productores y de los exportadores en colocar ese incremento en nuevos destinos, desplazando a otros competidores. Tenemos las condiciones de seguir creciendo junto a la baja de derechos a partir de enero [el Gobierno pondrá en marcha un cronograma de reducción] y las inversiones en dragado, más trenes y ampliaciones de plantas y terminales”.

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