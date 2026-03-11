Hombre clave de Kicillof: el presidente del Banco Provincia dijo que hay “estrés en las cadenas de pago” y más pedidos de refinanciación

SAN NICOLÁS.– Aunque aseguró que “la producción agropecuaria y la ganadería tienen muy buenas perspectivas”, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, advirtió por casos dentro de la agroindustria con “situaciones de mucho estrés en las cadenas de pago” y un aumento de los pedidos de refinanciación. En diálogo con LA NACION durante Expoagro, sostuvo que en el sistema financiero empiezan a verse señales de “fatiga en el crédito, fatiga en la morosidad y fatiga en el comercio”. Cuattromo es un funcionario clave en el esquema de poder del gobernador Axel Kicillof en la provincia.

El directivo explicó que el aumento de la mora es un fenómeno que atraviesa a todo el sistema financiero, aunque con distintas intensidades según los segmentos. “El grueso de la mora hoy está concentrado en el segmento de individuos y familias. Ese es un dato de todo el sistema financiero”, señaló. De todos modos, advirtió que la tendencia también empieza a trasladarse a las actividades productivas.

“En los sectores productivos también está subiendo la mora. En nuestro banco y en todos los bancos”, afirmó. Y agregó que en la cadena agroindustrial aparecen cada vez más empresas con dificultades financieras. “Hay muchas situaciones puntuales dentro de la cadena agroindustrial que están sufriendo. Eso se ve en unidades agrícolas, en empresas que venden insumos, en empresas que venden maquinaria, en intermediarios. Hay una situación de mucho estrés en las cadenas de pago y eso obviamente nos demanda mucha atención”, advirtió.

Frente a ese escenario, señaló que una parte creciente del trabajo del banco está orientado a asistir a empresas y productores que necesitan reorganizar sus compromisos financieros. “Hoy una parte importante del trabajo de los oficiales comerciales del banco es atender empresas para dar condiciones de refinanciamiento, prórrogas en los pagos o períodos de gracia”, explicó. “Muchas veces uno piensa que el trabajo del banco es vender nuevos productos, pero hoy una parte muy importante del trabajo es generar mecanismos de refinanciación competitivos para que las unidades productivas sigan produciendo y las familias no queden atrapadas por una deuda”, agregó.

A pesar de ese contexto financiero, Cuattromo sostuvo que el agro mantiene perspectivas favorables desde el punto de vista productivo. “La producción agropecuaria y la ganadería tienen muy buenas perspectivas. Los empresarios están trabajando bien”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el principal “desafío” será que ese buen desempeño productivo se traduzca en mayor actividad dentro de la cadena de valor y en más empleo. “Si eso se traduce en un gran volumen de importaciones, muchas de las empresas que forman parte de esa cadena van a sufrir. Se pueden complicar los puestos de trabajo”, señaló.

En ese punto, el titular del Banco Provincia planteó reparos sobre algunos aspectos del esquema económico actual. “Con este tipo de cambio, con este esquema de apertura comercial en un contexto de guerra comercial global, lo que se desprotege es la producción nacional, el trabajo y los empresarios”, afirmó.

Cuattromo sostuvo que el desarrollo del agro depende de la articulación entre campo, industria y servicios en los territorios productivos. “La producción agropecuaria tiene un gran potencial si logra construir comunidades productivas”, señaló. Advirtió que cuando ese entramado se debilita aparecen también problemas sociales.

En esa línea, también cuestionó la mirada centrada exclusivamente en la estabilidad macroeconómica. “Muchas veces se dice que la macro está bien por la estabilización. Pero mucha micro es macro. Si hay muchas empresas, industriales, productores y comerciantes con problemas financieros, eso termina impactando en la macroeconomía”, afirmó.

Para el directivo, el sector agroindustrial necesita una estrategia más amplia que contemple toda la cadena productiva y una política más integral para el sector. Sin embargo, advirtió que “hoy no la vemos”.

Respecto de Expoagro, Cuattromo señaló que el banco llegó con una oferta de financiamiento orientada a los momentos en que el sector toma decisiones de inversión. Destacó la digitalización de la plataforma Procampo, que ahora incluye líneas en pesos y dólares de entre 180 y 360 días, y acuerdos para financiar maquinaria de producción nacional.

Explicó que el banco busca acelerar la concreción de operaciones dentro de la propia exposición. “En esta Expoagro estamos intentando dar un salto: empezar a monetizar operaciones directamente acá”, señaló.

Habitualmente, indicó, en la muestra los productores cargan presolicitudes de crédito que luego se terminan concretando durante el año. En esta oportunidad el banco trabajó previamente con clientes ya calificados para facilitar el cierre de operaciones durante la feria. De esa manera, agregó, cuando se concreta una venta de maquinaria el fabricante puede recibir los fondos rápidamente y comenzar la producción. “Eso permite que, si hay una venta de maquinaria, quien produce la maquinaria reciba rápidamente los fondos para empezar la producción”, explicó.

Por último, consultado sobre la posibilidad de que la nueva ley de “inocencia fiscal” impulse el ingreso de dólares al sistema financiero, Cuattromo se mostró cauteloso. “No estamos viendo un movimiento importante todavía”, afirmó. Según su mirada, aunque la norma introduce cambios en materia fiscal, las exigencias vinculadas a prevención de lavado de dinero continúan vigentes. “La ley de inocencia fiscal plantea ciertos requisitos vinculados al control de las operaciones en su aspecto fiscal. Pero todo lo que tiene que ver con prevención de lavado y financiamiento del terrorismo sigue vigente”, señaló.

En ese marco, consideró que la economía no debería depender de la expectativa de que los ahorros en dólares se vuelquen al sistema financiero. “No creo que un programa macroeconómico deba descansar en la idea de que la gente va a movilizar sus dólares. Si lo hace debería ser porque hay proyectos de inversión”, concluyó.