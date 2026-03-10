De los gestos al traductor del celular: las empresas chinas desembarcaron con todo en Expoagro para vender repuestos y maquinaria

SAN NICOLÁS.- Tres productores se inclinaban sobre el mostrador y trataban de explicar qué repuesto de maquinaria necesitaban en una de las carpas de Expoagro 2026. Del otro lado, Chen Hong Yan —que se presentó como “Anna”— escuchaba con atención, aunque no entendía una palabra. La joven, representante de una empresa china, sostenía el celular frente a ellos mientras una aplicación traducía lo que decían. Pero la traducción tardaba en aparecer o no terminaba de explicar bien la idea, así que los productores volvían a empezar: repetían la frase, hablaban más despacio y acompañaban todo con gestos para tratar de hacerse entender.

La escena, por momentos pintoresca, ilustra algo que este año se observa al recorrer el predio ferial y autódromo de San Nicolás: el desembarco de empresas chinas que, ante la apertura de las importaciones, buscan meterse en el negocio de la maquinaria y los repuestos para el agro argentino.

Según detallaron desde la organización de la muestra, este año siete empresas de China participan por primera vez de Expoagro. Las firmas llegaron desde distintas ciudades y provincias de ese país, como Beijing, Henan o Zhejiang y ofrecen principalmente repuestos, componentes y distintos insumos vinculados a la maquinaria agrícola.

Algunas contaron a LA NACION que venden los productos directamente desde China: los pedidos se envían por barco y pueden tardar alrededor de dos meses en llegar al país. Otras trabajan a través de distribuidores locales que se encargan de la comercialización.

Stand de Top Metalwork, firma de la provincia china de Henan que produce componentes metálicos y repuestos para maquinaria y acoplados agrícolas Expoagro

Aunque productos fabricados en China ya se veían en la feria en otros años, generalmente aparecían a través de empresas o distribuidores locales. Lo distintivo en esta edición es el aumento en la llegada directa de firmas chinas, muchas de ellas incluso por primera vez en la Argentina.

También hay que tener en cuenta un dato: la muestra estaba completamente vendida cuatro meses antes de su realización, por lo que el espacio disponible es limitado. En ese contexto, que siete empresas nuevas lleguen desde China en una misma edición aparece como un número significativo dentro de una feria que reúne a cientos de firmas, pero donde no siempre se suman tantas compañías nuevas de un mismo país en un mismo año.

Entre las siete empresas que en la muestra se presentan como de origen chino aparecen CPS Agro, con base en Hong Kong; JCPLAS, de la provincia de Zhejiang; ROC Fair (Beijing) International Exhibition y Pairgears, ambas de Beijing; TMW, de Henan; Weifang Tohone Tractor Co., originaria de Weifang, en la provincia de Shandong; y Zhejiang Honch Technology Co., Ltd., también de Zhejiang.

Entre quienes llegaron por primera vez está Holly Hoy, de la empresa Top Metalwork, que junto con Hong Yan viajó especialmente para participar de la muestra y reforzar la presencia de sus productos en el país. La firma fabrica componentes metálicos y repuestos para maquinaria y acoplados agrícolas, es decir, piezas estructurales o mecánicas que permiten que los equipos funcionen o se reparen.

Llegó una gran cantidad de público en la primea jornada de la muestra Marcelo Manera - LA NACION

Hoy cuenta que el año pasado comenzaron a vender en el mercado argentino, principalmente a través de Internet. Los pedidos se envían directamente desde Xinxiang, una ciudad ubicada en la provincia de Henan, en China. “El envío tarda alrededor de dos meses, porque los productos salen por barco desde China hasta la Argentina”, explicó. Aunque no habla español, logra comunicarse en inglés con los productores que se acercan al stand para consultar por piezas y repuestos.

A pocos metros de allí está Ruixiong Zhang, representante de JCPLAS, otra de las empresas que participa por primera vez de la exposición. Zhang habla algo de español, aunque prefiere expresarse en inglés. Llegó al país por algunos meses y actualmente se encuentra instalado en Rosario.

La firma, originaria de la provincia de Zhejiang, en el este de China, se dedica a fabricar plásticos y redes industriales para el agro y la logística, que se utilizan principalmente para el silaje, el enfardado de pasto, el envoltorio de rollos y el embalaje de productos agrícolas. La compañía tiene más de 25 años de experiencia, cuenta con más de 65 máquinas industriales y produce distintos materiales plásticos para uso agrícola.

Zhang destacó el potencial que ve en el mercado argentino. “La Argentina es un mercado con mucho potencial: es un país muy grande, con muchos productores y muchas explotaciones agrícolas. Esta es la segunda vez que estamos aquí”, contó. La primera fue en AgroActiva 2024.

Según explicó, los productos se envían desde China por vía marítima: “Los mandamos desde el puerto en China hasta el puerto en la Argentina y después se distribuyen por camión o tren dentro del país”. La empresa, aclaró, no vende directamente al consumidor final: “Hacemos negocios B2C; trabajamos con distribuidores y clientes que compran en volumen”.

Algunas de las empresas que hoy participan de la exposición ya venían trabajando en la región desde hace varios años, aunque señalan que en el último tiempo el mercado comenzó a moverse con más fuerza. Es el caso de CPS Worldwide, una empresa internacional que fabrica mallas para rotoenfardadoras, utilizadas para envolver rollos de pasto o forraje. “Los principales mercados son Europa y Estados Unidos y ahora empezamos a desarrollar más fuerte Latinoamérica”, señala Julia Madrid, de la firma.

Según dijo, la empresa comenzó a trabajar en la región hace unos seis años y en ese tiempo fue ampliando su presencia en distintos países. Hoy ya cuentan con distribuidores en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, además de clientes en la Argentina. “Ahora con la apertura de importaciones es mucho más fácil. Antes no se podía hacer nada”, afirmó.

En el país, la compañía no tiene una base propia, sino que trabaja a través de empresas locales que importan y distribuyen los productos. “Lo que buscamos son distribuidores, empresas del país que importen nuestros productos”, dijo.