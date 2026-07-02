Indicador: aumentó un 14% la confianza del campo mientras persiste la prudencia por las inversiones a largo plazo

La confianza de los productores agropecuarios volvió a recuperarse y quedó nuevamente muy cerca de su máximo histórico. Tras la baja del 16% registrada en marzo, el índice Ag Barometer Austral rebotó un 14% en la medición correspondiente a mayo-junio y alcanzó los 151 puntos, impulsado por una mejor percepción sobre la situación actual y por expectativas más favorables para los próximos meses.

El relevamiento, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, muestra que el humor del productor mejoró luego del retroceso observado a comienzos del año y prácticamente recuperó todo el terreno perdido. De esta manera, el indicador se ubicó cerca del récord histórico de 159 puntos alcanzado en noviembre de 2025, tras las elecciones legislativas de medio término.

En términos interanuales, en tanto, la mejora fue del 16%, un dato que consolida un escenario de mayor optimismo dentro del sector. Sin embargo, detrás de esa recuperación aparece una señal de cautela. Aunque crecen las expectativas sobre la rentabilidad y el futuro de la actividad, especialmente en la ganadería, los productores todavía postergan las inversiones de largo plazo.

“La recuperación de la confianza muestra que el productor volvió a tener una mirada positiva sobre el negocio agropecuario. Sin embargo, todavía existe prudencia cuando las decisiones implican compromisos de inversión de largo plazo”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El informe muestra que la mejora se observó tanto en la evaluación del presente como en las expectativas hacia adelante. El Índice de Condiciones Presentes aumentó un 16%, al pasar de 108 a 125 puntos. Dentro de ese indicador, la situación financiera actual mejoró un 15%, al subir de 107 a 123 puntos.

También crecieron las expectativas vinculadas con la compra de activos fijos, que alcanzaron los 126 puntos, uno de los niveles más elevados registrados desde que comenzó la medición. No obstante, esa mejora todavía no se refleja en un incremento generalizado de las inversiones.

Crecieron las expectativas vinculadas con la compra de activos fijos, que alcanzaron los 126 puntos, uno de los niveles más elevados registrados desde que comenzó la medición ALEJANDRO GUYOT

“Las expectativas de inversión mejoran, pero todavía no vemos una concreción masiva. Creemos que las decisiones de largo plazo siguen condicionadas por la incertidumbre respecto del escenario político y económico hacia 2027”, sostuvo Steiger.

Por su parte, el Índice de Expectativas Futuras avanzó un 13%, al pasar de 149 a 168 puntos. En ese contexto, el 65% de los productores considera que su situación financiera mejorará durante los próximos doce meses, mientras que ocho de cada diez creen que el sector agropecuario estará en mejores condiciones dentro de un año.

El mayor optimismo aparece en la ganadería vacuna. Según el informe, el 80% de los productores considera que la actividad atravesará un escenario favorable durante los próximos cinco años, impulsada por los elevados precios actuales y por las buenas perspectivas que muestran la oferta y la demanda mundial de carne.

En agricultura también predominan las expectativas positivas, aunque con menor intensidad. El 53% cree que el próximo lustro será favorable, mientras que un 43% estima que la situación permanecerá estable.

En agricultura también predominan las expectativas positivas, aunque con menor intensidad. El 53% cree que el próximo lustro será favorable, mientras que un 43% estima que la situación permanecerá estable Marcelo Manera - LA NACION

“Existe un marcado optimismo con la ganadería porque sus ciclos productivos son más largos y hoy reúne condiciones favorables tanto por precios como por perspectivas de mercado. En agricultura, en cambio, el optimismo convive con márgenes todavía muy ajustados”, señaló Steiger.

Pese al repunte del índice, el informe advierte que la rentabilidad continúa condicionada por el elevado costo de producción. El 58% de los productores considera que una mejora de su situación económica dependerá principalmente de una reducción en el precio de los insumos, mientras que un 48% espera mejores precios para la producción.

En menor medida aparecen otros factores como las condiciones climáticas (40%) y las variables políticas (30%). “La confianza mejoró, pero los márgenes siguen muy presionados. Mientras no se reduzcan los costos o mejoren los precios de los productos agrícolas, la recuperación de la rentabilidad continuará siendo limitada”, afirmó Steiger.

Otro de los aspectos relevados fue la evolución esperada del mercado de tierras. La mitad de los productores considera que el valor de la tierra aumentará durante los próximos doce meses, mientras que un 46% estima que permanecerá estable.

Al analizar cuáles son los factores que más influyen sobre ese activo, el 49% identificó a la rentabilidad del negocio como la principal variable, seguida por las retenciones, mencionadas por el 44% como uno de los elementos que todavía limitan el valor de la tierra.

Respecto de la reciente reducción parcial de las retenciones, el 44% consideró que tendrá un impacto significativo sobre los resultados económicos de la producción, mientras que un 29% interpretó la medida principalmente como una señal política. “Los productores entienden que cualquier mejora permanente en la rentabilidad también termina reflejándose en el valor de la tierra. Por eso las políticas que afectan los márgenes siguen siendo determinantes en las decisiones de inversión”, concluyó Steiger.