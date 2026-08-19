Una empresa de nutrición invirtió US$20 millones para producir tres veces más de lo que vende

Con una inversión de US$20 millones, una empresa cordobesa está a punto de inaugurar una nueva planta de nutrición animal que le permitirá producir tres veces más de lo que vende actualmente. Se trata de Biofarma, una compañía con 45 años de trayectoria que elabora productos para la alimentación de bovinos, cerdos, aves y otras especies. La nueva planta se levantó en un predio de 50 hectáreas, a pocos kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Córdoba, y será inaugurada el 2 del mes próximo. En total tiene 17.000 metros cuadrados cubiertos.

“Es una inversión muy importante para nosotros. Tenemos capacidad para producir el triple de lo que hoy estamos vendiendo. Es una apuesta a futuro muy grande”, explicó Marcelo Vilosio, gerente general de Biofarma, en diálogo con LA NACION. De sus líneas saldrán principalmente premezclas, conocidas como premix. Se trata de combinaciones de vitaminas, minerales y otros nutrientes que luego se agregan a los alimentos que consumen los animales.

Buena parte de las tareas estará automatizada Biofarma

También fabrica alimentos para las primeras etapas de crecimiento, reemplazos de la leche para terneros y otros productos para la nutrición animal. Actualmente, Biofarma tiene alrededor de 1700 clientes en todo el país y exporta a 12 mercados. La construcción comenzó en junio de 2025 y llevó poco más de un año. Por sus dimensiones y su capacidad, la empresa asegura que se ubicará entre las fábricas más grandes de América Latina dentro de esta actividad.

Buena parte de las tareas estará automatizada. La mayor parte de la tecnología fue comprada a una empresa suiza que fabrica algunos de sus equipos en China. En el proyecto también participaron cerca de diez proveedores de otros países. La inversión permitirá aumentar la producción, pero también trabajar con mayor eficiencia y bajar costos. Para la firma, esa transformación resulta necesaria para competir tanto en el mercado argentino como en el exterior.

“Todo este nuevo contexto económico nos obligó a transformarnos y a ser más competitivos. Si no hacés una transformación interna en la empresa y te convertís en más competitivo, medio que te quedás afuera”, afirmó el ejecutivo y agregó: “Esa competitividad requiere más eficiencia y, para ser más eficiente, tenés que incorporar tecnología e inversión”.

La nueva fábrica permitirá producir tres veces más de lo que la empresa vende actualmente Biofarma

El proyecto comenzó a tomar forma cuando la fábrica original, que funciona desde hace unos 40 años en la ciudad de Córdoba, quedó casi al límite de su capacidad. Con el paso del tiempo la firma realizó ampliaciones, incorporó máquinas y aprovechó el espacio disponible, pero llegó un momento en el que ya no podía seguir creciendo. A eso se sumó el avance de la ciudad. La fábrica había sido construida en una zona con más lugar, pero el crecimiento urbano terminó rodeándola. La ubicación hacía difícil una nueva ampliación y complicaba el movimiento de los camiones que entraban con materias primas y salían con los productos terminados.

“Habíamos hecho mucha inversión con el tiempo, pero la capacidad estaba muy colmada y eso nos estaba limitando. Además, la planta había quedado muy metida dentro de la ciudad”, explicó.

Ante esa situación, la empresa decidió mudarse a un terreno más grande cerca del aeropuerto de Córdoba. Allí levantó primero sus oficinas y un laboratorio para controlar la calidad de los productos. Después comenzó la construcción de la fábrica, que ya está lista para iniciar su actividad. La capacidad para producir tres veces más de lo que vende hoy deja un amplio margen para crecer. Busca aumentar sus ventas en la Argentina, llegar a nuevos destinos y tener espacio suficiente para responder si sube la demanda durante los próximos años. “Para una empresa argentina de este rubro es realmente una apuesta muy importante”, remarcó.

La nutrición animal es la principal actividad de la compañía, pero con el tiempo el grupo incorporó otros negocios relacionados con el campo y el comercio internacional.

Buena parte de las tareas estará automatizada Biofarma

Una de sus empresas es Biofarma Agropecuaria, dedicada a la agricultura y la ganadería. Esta compañía administra el Centro Experimental de Nutrición Animal Biofarma (Cenab), ubicado a 15 kilómetros de Jesús María, en Córdoba. Allí funciona un feedlot con capacidad para más de 18.000 animales y un sector donde se hacen pruebas sobre alimentación, manejo, bienestar y producción. El establecimiento cuenta con cuatro módulos de corrales y tecnología para medir cuánto comen los animales y seguir su evolución.

Aunque pertenece al mismo grupo, el feedlot consumirá una porción muy pequeña de lo que salga de la nueva fábrica. Cerca del 99% de la producción tendrá como destino los clientes de la compañía.