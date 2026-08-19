Sorpresa en un ranking: las grandes marcas de la góndola se suman al boom de las exportaciones de yerba

POSADAS, Misiones.- Las exportaciones de yerba mate se siguen consolidando como el único rubro dentro de esta actividad que crece con viento de cola, tras la desregulación que implementó el gobierno nacional y que terminó con más de 20 años de precios oficiales en la materia prima y valores cuidados o vigilados en la góndola. Los datos de exportaciones a julio pasado confirman que las ventas al exterior crecieron de manera sostenida.

Pero la nota distintiva más importante es que los gigantes de la góndola se interesan cada vez más por un negocio que antes consideraban marginal: Las Marías (Taragüí), Playadito, Rosamonte, CBSé o Verdeflor aumentaron sus envíos. Se suman a La Cachuera y Piporé, históricas dominadoras del negocio exportador junto al Grupo Kabour.

Playadito, la número uno del mercado interno, o Las Marías, la histórica líder en los últimos 50 años, cada vez venden más afuera con una diferencia en la forma de encarar el negocio. Playadito solo exporta si lo hace en paquete, mientras que Las Marías incursionó en el formato tradicional del negocio exportador de yerba mate: la yerba mate a granel, en big bags de 50 o 100 kilos.

La otra novedad es que Las Marías se sumó al trío de compañías que manejaban el grueso de las exportaciones (La Cachuera, Kabour y Piporé), e incluso ya es la tercera del ranking y sigue subiendo. Las Marías explicó el 15% de las ventas al exterior totales, lo mismo que Piporé (pero con más valor) y dos puntos porcentuales menos que Grupo Kabour, la firma de origen sirio que tiene instalaciones industriales en la localidad misionera de Andresito. Mientras que La Cachuera lidera cómodamente con un 31% de los envíos. Esta también es una novedad, ya que antes, la productora de la marca Amanda era segunda de Kabour en exportaciones.

Con el último dato al mes de julio pasado al que accedió LA NACION, el incremento de las exportaciones en los primeros siete meses del año fue de un 4% respecto a lo enviado al exterior en el mismo período del año pasado. Así, las exportaciones van camino a consolidar una nueva normalidad: batirán este 2026 por tercer año consecutivo un récord de ventas, siempre y cuando mantengan el ritmo de los primeros siete meses del año.

El grueso de las exportaciones de yerba mate se hadcen en big bags de 50 o 100 kilos

En 2024, primer año del mercado desregulado, se marcó un récord histórico con 43,8 millones de kilos. En 2025 llegaron a 58 millones de kilos y este año se superaría esa marca nuevamente. Al mes de julio pasado las exportaciones totalizaron 32.113.000 kilos, según ExpoData, un 4% más que los 30.850.626 que se enviaron en 2025 para el mismo período, según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Antes, por las políticas que alternaban el retraso cambiario con un dólar alto, a cada año de récord en exportaciones le seguía invariablemente un año de caída. También sucedía que con un dólar atrasado a las yerbateras no les cerraban los números para mandar containers al exterior, sobre todo en años donde el precio de la materia prima se pagaba mucho más. La desregulación también hizo caer el precio de la hoja verde y la yerba canchada a valores comparables con los años 90, cuando la crisis de los pequeños productores derivó en un tractorazo y en la creación del INYM.

Playadito, la de mayor valor agregado

La yerbatera líder en la Argentina, Playadito, ya está sexta en el ranking si se computan los kilos enviados en enero-julio último. Pero está quinta si se tiene en cuenta el valor FOB (costo y flete) de sus exportaciones.

El ranking de los principales 23 exportadores de yerba mate, enero-julio (ExpoData)

Playadito sostiene su política de conquistar mercados con su característico paquete amarillo y no vende a granel. Sus principales mercados son: España, Chile y Estados Unidos. Exportó a un valor de 3415 dólares la tonelada, más del doble del valor de la tonelada facturada por la líder La Cachuera (1662 dólares por tonelada), según ExpoData. Otro jugador importante, Rosamonte, también está escalando posiciones en el negocio yerbatero y se encuentra octavo. Mientras que Piporé bajó al cuarto puesto, como ya se mencionó, pero está creciendo en los mercados principales donde ya vende: Emiratos Árabes, Canadá, Alemania y Países Bajos.

El otro dato es que las dos empresas cordobesas, CBSé y Verdeflor (Cordeiro), están también cada vez más prendidas en las primeras posiciones de ese negocio. Cordeiro quedó como la quinta firma que más exportó en enero-julio, y también con alto valor agregado, más de 2000 dólares la tonelada FOB. Mientras que CBSé, por su parte, quedó séptima y también con un valor de más de 2500 dólares FOB la tonelada.

En tanto, según el registro de Expo Data, en enero-julio pasado, un total de 60 yerbateras realizaron algún tipo de envío al exterior.