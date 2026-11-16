La firma JLA Argentina, especializada en análisis, investigación y desarrollo, inaugurará el 25 de noviembre su nuevo Centro Experimental en General Cabrera, Córdoba, informó. La firma invirtió más de US$5 millones.

Según indicó, ubicado sobre la Ruta E-90, camino a Alcira Gigena, el establecimiento “permitirá vincular el trabajo de laboratorio con la evaluación de tecnologías en condiciones reales de producción”.

“El proyecto comprende 1400 metros cuadrados cubiertos y un campo experimental de 80 hectáreas, de las cuales 15 cuentan con riego mediante un sistema de avance frontal”, indicó.

Destacaron que la infraestructura reúne espacios para laboratorio de residuos para registro de nuevas moléculas o ampliación de uso (estudios BPL – OCDE), laboratorio de formulados, caracterización de productos bajo BPL (OCDE) para su registro, laboratorio de compatibilidad y estabilidad de mezclas, laboratorio de calidad de aplicación, laboratorio de suelos y de tejido vegetales para la detección de macro y micronutrientes por ICP MS, laboratorio de semillas y fisiopatología vegetal, laboratorio de biología molecular y microbiología agrícola.

Se construyó infraestructura para laboratorios

“Es la integración entre lo que es I+D y campo, todo en un mismo lugar”, destacó Fernando Garino, gerente comercial.

Según precisaron, en los lotes experimentales la empresa realiza ensayos en soja, maíz, maní, girasol, sorgo y trigo. “También trabaja desde hace cuatro años con cultivos alternativos como colza, camelina, carinata y cártamo, para evaluar su desempeño y sus posibilidades de incorporación a los sistemas productivos”, dijeron.

Explicaron que otro de los ejes del centro será la investigación en tecnologías para la protección y el manejo de los cultivos. La firma desarrolla ensayos para registro de productos fitosanitarios, ensayos regulados de eventos no liberados, ensayos comparativos de rendimientos, ensayos de performance de productos biológicos, jornadas a campo con parcelas demostrativas y módulos experimentales de ensayos demostrativos y de I+D.