Pasan a manos nacionales: el gigante chileno CMPC le vendió a Faro Verde, por US$170 millones, sus activos forestales y deja esta actividad en la Argentina

La firma chilena CMPC, una de las grandes productoras de pasta celulósica a nivel mundial, acaba de vender su operación en la Argentina al grupo local Faro Verde. La operación se cerró por 170 millones de dólares, según informó CMPC a la Comisión para el Mercado Financiero del vecino país, y comprende todos los activos forestales del grupo chileno, que en la Argentina opera bajo el nombre de Bosques del Plata. En total son 94.000 hectáreas en Corrientes, principalmente, y el sur de Misiones, de las cuales 65.000 hectáreas están forestadas. CMPC abandona así la actividad forestal en la Argentina, donde tuvo presencia por 33 años, esperando un desarrollo industrial que todavía no se materializó, aunque empieza a vislumbrarse en algunas inversiones. El grupo chileno seguirá presente en el país a través de Softys, con la que opera dos fábricas de productos de papel tissue para higiene y cuidado personal en el Gran Buenos Aires.

Faro Verde, con sede en Tandil, este año protagonizó una operación de compra de alto perfil al adquirirle 24.000 hectáreas a la familia del exvicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda. También se quedó con Ceres Tolvas, una empresa de originación y comercialización de granos, agroinsumos, nutrición animal, tecnología y maquinaria.

Con esta compra al grupo chileno, Faro Verde se transforma en el tercer mayor productor forestal de la Argentina, solamente superado por Arauco Argentina (240.000 hectáreas) y Central Puerto (160.000 hectáreas).

El comunicado de Faro Verde

El dueño de Faro Verde es José María Larocca, un empresario que avanzó desde un trading de materias primas, en especial petróleo y energía, en la firma Trafigura. Desde los últimos tiempos está consolidando un grupo a base de compras en tierras, agroindustria, forestación, agro y turismo (cadena de hoteles Awasi). Faro Verde cuenta con más de 1000 empleados y presencia en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.

Además, Larocca es un reconocido representante del salto ecuestre argentino, disciplina en la que compitió en cinco Juegos Olímpicos consecutivos (desde Pekín 2008 hasta París 2024) y obtuvo dos medallas de plata en los Juegos Panamericanos. Fuentes del mercado confirmaron que el Grupo Faro Verde tiene buena liquidez y está a la caza de oportunidades, en un contexto donde algunas empresas piensan en vender.

CMPC es un gigante chileno que compite con Arauco, el segundo productor de pasta celulósica de la región (el primero es el grupo Suzano). En los próximos meses debe decidir si avanza con la instalación de una megaplanta de pasta celulósica en Brasil para lo cual tiene que mejorar su perfil financiero y vender activos en otros países.

En un comunicado el Grupo Faro Verde confirmó la operación, informando que “llegó a un acuerdo con CMPC para adquirir Forestal Bosques del Plata SA y Forestal Timbauva SA. Ambas sociedades cuentan en conjunto con un patrimonio forestal de aproximadamente 94.000 hectáreas en las provincias de Corrientes y Misiones. De ese total, 65.000 hectáreas son de aptitud forestal, con plantaciones principalmente de pino”.

Algunas de las forestaciones de Bosques del Plata, en el Sur de Misiones y el Norte de Corrientes

“La operación se enmarca en la estrategia de largo plazo del grupo en el sector agroforestal argentino, complementando las capacidades productivas y de gestión que el grupo viene desarrollando en el agro”, indicó el comunicado. “Este es un paso importante en nuestra estrategia agroforestal de largo plazo. Tenemos un gran respeto por lo desarrollado y mucho entusiasmo por potenciar este emprendimiento. Fieles a los valores que nos guían en Faro Verde, queremos hacer crecer esta actividad buscando eficiencias y sumando valor, siempre trabajando en equipo con las personas que conocen estos bosques”, señaló Leandro Venacio, gerente general de Grupo Faro Verde.

Establecimientos de Bosques del Plata, de CMPC

La operación consolida, para algunos operadores, un proceso de “nacionalización” de tierras en la Argentina y llega semanas después de la compra por parte de directores y socios de Adecoagro de 920.000 hectáreas del Grupo Benetton. En el terreno forestal, entre diciembre 2022 y mayo de 2023 el grupo local Central Puerto, también protagonizó operaciones de alto impacto con la compra de unas 160.000 hectáreas (90.000 forestadas) a la austríaca Masisa y a la estadounidense EVASA (el fondo de inversiones de la Universidad de Harvard).

Lo que dijo el grupo chileno

En un comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero, el grupo chileno dijo: “Con fecha de hoy, CMPC acordó la venta de su operación forestal en la República Argentina. A través de la suscripción de un contrato denominado “Share Purchase Agreement”, las filiales Inversiones CMPC SA y Forestal Mininco SpA, acordaron la transferencia de la totalidad de su participación en las sociedades Forestal Bosques del Plata SA y de Forestal Timbauva S.A. al empresario de nacionalidad argentina José María Larocca. La operación comprende un patrimonio forestal cercano a 94 mil hectáreas en las provincias de Corrientes y Misiones, de las cuales aproximadamente 65 mil corresponden a superficie productiva".

Agregó: “El precio de la transacción asciende a US$170.000.000 (ciento setenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), el que se encuentra sujeto a los ajustes propios de este tipo de contratos, y será pagado a la fecha de cierre de la transacción, lo que se espera que ocurra dentro del mes de diciembre del presente año”. Finalizó: “Se estima que la transacción tendrá un efecto favorable en la posición financiera de la Sociedad, principalmente mediante el fortalecimiento de su liquidez”.