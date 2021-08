José “Pepe” Mujica felicitó a los argentinos: por qué lo hizo

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, participó del congreso internacional que Coninagro, entidad cooperativista del campo, realizó esta tarde y elogió a los argentinos.

“Ustedes los argentinos son maravillosos, los tengo que felicitar. Me he puesto viejo sintiendo de crisis en Argentina y sin embargo, no sé cómo, pero siempre salen adelante”, dijo el exmandatario uruguayo.

Mujica se refirió en el marco de un mensaje grabado a los desafíos hacia adelante para el sector de la producción. Al respecto, habló de que “en el tiempo que nos toca vivir” el desafío es “juntarnos para darnos escala”.

Según el expresidente uruguayo, además de “saber producir” el productor debe “saber cómo vender”. Y dijo en relación al cooperativismo: “Por eso felicito el esfuerzo cooperativo, esto de asociarse”.

Para Mujica, la creación y defensa de los sistemas cooperativos es un “paso trascendente para sostener la soberanía”.

El exmandatario se refirió también a que cuestiones como el cambio climático tendrán un peso importante y podría obligar a modificaciones en la producción. “Nos va a empujar a reconvertirnos”, indicó.

El emotivo mensaje de José Mujica para el cooperativismo agroindustrial en el Congreso de Coninagro: “ustedes los argentinos son maravillosos, los tengo que felicitar. Me he puesto viejo sintiendo de crisis en Argentina y sin embargo, no sé cómo, pero siempre salen adelante”. pic.twitter.com/dBFPMvZxtX — CONINAGRO (@CONINAGRO) August 27, 2021

Señaló que “la degradación del ambiente está ligada al cambio climático” y alertó sobre barreras en el comercio como “barreras no arancelarias”.

“Por lo tanto los productores van a tener que estar informados, enterados a tiempo”, dijo. Apuntó que “estando solos” les será “más difícil” para “sobrevivir en estas condiciones”.

“Para agrandarse los chicos tienen que juntarse”, indicó el expresidente de Uruguay.

Planteos

En el congreso de Coninagro, entre otros, disertó el presidente interino de la entidad, Elbio Laucirica. Sostuvo que la sociedad está demandando “reglas claras y previsibilidad”.

“Estas reglas tienen que salir del consenso. El cooperativismo está acostumbrado a consensuar, ha sido la respuesta del asociativismo para poder llevar adelante este proceso”, sostuvo.

Respecto de las elecciones indicó: “Tenemos que hacer valer como ciudadanos nuestro derecho de voto. No queremos legisladores que voten por disciplina partidaria sino que lo hagan por patriotismo y honestidad”.

En este contexto, el dirigente señaló que “hay una gran oportunidad de producir alimentos saludables en ambientes sustentables”.

“Hay un cambio en el comportamiento, en las dietas, en el consumo de alimentos, la sociedad quiere que le garanticen alimentos saludables. No basta con hacer las cosas bien, también hay que mostrarlo porque eso venimos trabajando en la trazabilidad”, expresó.

También participó, virtualmente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Entre otras cosas, recordó que este año se lanzó el Plan Bonaerense de Desarrollo Rural por más de $172.000 millones.

“Todos nuestros programas van a diferenciar las escalas productivas para poner el foco de interés en los que necesitan más ayuda, más participación y más sostenimiento por parte del Estado”, dijo. El programa incluye inversiones “fundamentales” en obras hídricas como la de la Cuenca del Salado, rutas y caminos rurales.

Kicillof criticó al gobierno anterior y dijo que en ese momento el crédito “brilló por su ausencia”. Indicó: “El Banco Provincia le prestó a los sectores productivos más de 100 mil millones de pesos. Eso ha sido un factor central durante la pandemia ya que se volvió una cuestión de vida o muerte”.

LA NACION