Brucelosis: provincias del norte se resisten a un plan del Senasa

Con los días contados, vence el 30 de noviembre próximo, los productores del nordeste argentino rechazan el programa implementado por el Senasa contra la brucelosis bovina porque aducen que el plan no tiene en cuenta las distintas realidades del país. En este sentido, las entidades de Entre Ríos y Corrientes elaboran propuestas propias que contemplan situaciones particulares de cada región.

El organismo sanitario estableció con la resolución 77 la obligación de la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (Does) “en los rodeos reproductivos para alcanzar el principal objetivo de la estrategia: identificar los establecimientos infectados para su saneamiento”.

Los índices que posee el organismo sanitario demuestran su bajo acatamiento general. En Entre Ríos solo se sangró el 16,7% del total del rodeo, un 36,3% con más de 300 animales y un 9,3% con menos de 300 vacunos. En tanto, en Corrientes, solo un 19,6% del total realizó el muestreo de sus rodeos (un 30,9% para quienes tienen más de 300 vacunos y el 2,6% para quienes poseen menos de 300 animales). En otras provincias se repite el panorama.

En este contexto, la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa de Entre Ríos (Fucofa) junto a otras asociaciones provinciales trabajaron en un plan diferente al planteado por el organismo sanitario.

“No estamos en desacuerdo con el programa sanitario. La discusión central es que la normativa indica que se debe sangrar las vacas y los toros, que en la provincia representan unos 1.800.000 animales. Entre Ríos viene trabajando desde 2002 vacunando a las terneras que nacen; eso hizo que los niveles de la enfermedad vayan bajando. Hoy tenemos solo un 0,4% de positividad en rodeos y en establecimientos es del 3% al 4%. Con esos porcentajes sería sangrar una gran cantidad de vacunos para tener solo 8000 animales positivos”, dijo a LA NACION, Alfredo Bel, dirigente de la Federación Agraria y representante de Fucofa.

La propuesta alternativa entrerriana, presentada en diciembre de 2020, es “sangrar en puntos de concentración, como ferias y frigoríficos, donde existe más accesibilidad y mejores instalaciones”.

“Luego, esas muestras se envían a los laboratorios y con el animal que da positivo se trabaja en ese establecimiento particular de donde tiene su origen el vacuno”, detalló.

Para Bel, la lucha que los productores buscan llevar adelante va a erradicar la enfermedad de manera “más efectiva”. Detalló: “Proponemos trabajar con herramientas racionales y posibles, buscando los positivos estratégicamente”.

Ante la proximidad del vencimiento del plazo, explicó que es difícil conseguir veterinarios acreditados para sangrar más de 500.000 animales. “Es impracticable. La logística es enorme; no se puede hacer porque no hay capacidad operativa. Si bien en Entre Ríos existen seis laboratorios, en otras provincias como Formosa y Chaco no hay más de dos. Buscamos hacer una vigilancia epidemiológica y fuerte trabajo sobre los establecimientos positivos”, destacó Bel.

En cuanto a si su oposición al plan tiene tinte partidario, el dirigente fue decisivo: “Es mentira lo que dice el Senasa cuando tilda de ‘político’ el rechazo del programa. En el 2018, cuando estaba el otro gobierno, ya lo habíamos rechazado. Tampoco es verdad que si no se lleva adelante el programa no se podría exportar a China, el protocolo de ese país es mucho más abarcativo que tener rodeos libres de Brucelosis. Uruguay tienen un plan similar al que proponemos e igualmente exportan a China sin inconvenientes”.

En tanto, en Corrientes, con una problemática similar a la entrerriana, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), en representación de los productores llevará una propuesta de “plan mejorador” a la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), con el objetivo de llegar a erradicar la enfermedad teniendo como base la viabilidad y aplicabilidad del mismo, porque consideran que la de vacunación contra Bruselosis obligatoria, ejecutada por Fucosa es efectiva en su provincia y los resultados de prevalencia de la enfermedad son muy bajos.

Corrientes posee alrededor de cinco millones de cabezas de ganado. Hay cerca de 26.000 productores, de los cuales 22.000 son pequeños que tienen menos de 200 cabezas. Asimismo, poseen un 0,4% de positividad en rodeos y en establecimientos es del 1,2%.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la entidad, Alejandro Callaba, coincidió con su par entrerriano y remarcó que no están en desacuerdo en la erradicación de la enfermedad sino con la metodología empleada.

“Es un plan muy ambicioso, difícil de concretarlo. Con recursos escasos y una logística complicada, se va a convertir en un cuello de botella. En primer lugar, necesitamos tener un verdadero diagnóstico de la situación en la que nos encontramos. Además que sea una decisión empresarial del productor si desea exportar a China. Ahí el productor sabe que tiene entrar en un Does parcial mínimamente, que te permite exportar por 12 meses”, describió.

Otra diferencia que plantea el dirigente correntino es que, en el caso de animales que son susceptibles de sangrado y tienen como destino campos de cría, “a diferencia del Senasa, que exige que en el caso de un animal positivo se deba sangrar todo el rodeo, se propone eliminar el animal positivo pero no la obligación de sangrar todo el establecimiento”.