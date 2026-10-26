Juan Pablo Timpone: “Una campaña con buena oferta hídrica exige prestar más atención a la sanidad”

La disponibilidad de agua vuelve a ocupar un lugar central en las expectativas para la campaña agrícola en medio de El Niño. Pero esa oportunidad tiene una contracara: las condiciones que favorecen la producción también pueden impulsar el desarrollo de enfermedades, señala un informe de Rizobacter, donde se plantea: si hay más agua y más calor, que haya más protección.

“Una campaña con buena oferta hídrica invita a pensar en mayores rendimientos, pero también exige prestar más atención a la sanidad. Cuando el cultivo crece rápidamente y sostiene una masa foliar abundante, se genera un ambiente que puede favorecer el avance de enfermedades”, explica Juan Pablo Timpone, Gerente Global de Tecnologías de Aplicación de Rizobacter.

Según se indica en el informe, el rendimiento puede verse comprometido si la sanidad no se aborda a tiempo. “Los ambientes cálidos y húmedos generan condiciones favorables para diversas enfermedades. El monitoreo permanente y el diagnóstico preciso son, por lo tanto, herramientas fundamentales para definir las medidas de manejo”, dice.

Para la empresa, en este punto la protección fungicida cobra relevancia. “No se trata solamente de reaccionar frente a síntomas visibles, sino de contar con una estrategia que permita preservar el área foliar y sostener la capacidad productiva del cultivo durante las etapas decisivas”, detalla.

Al respecto, añaden: “Una aplicación fungicida no debe analizarse de manera aislada. Es parte de una inversión que comenzó mucho antes, con la implantación del cultivo, y que se fue acumulando a lo largo de toda la campaña. Proteger la sanidad es proteger ese recorrido y los kilos que todavía están en juego”.

"El comportamiento de cada enfermedad depende del cultivo, el patógeno, el estado fenológico, el ambiente, los antecedentes del lote y las decisiones agronómicas adoptadas”, precisan Marcelo Manera - LA NACION

Este enfoque, explican, requiere integrar información climática, monitoreo, diagnóstico y oportunidad de aplicación. También implica entender que la presencia de agua no determina por sí sola el resultado sanitario. “El comportamiento de cada enfermedad depende del cultivo, el patógeno, el estado fenológico, el ambiente, los antecedentes del lote y las decisiones agronómicas adoptadas”, precisan.

En este contexto, sostienen que la elección del fungicida y el momento de intervención son componentes centrales del manejo. “Sin embargo, el resultado también está condicionado por la forma en que el tratamiento llega al cultivo”, afirman.

“Una aplicación comienza en el tanque, pero se define sobre el blanco. Para que el fungicida pueda expresar su desempeño, las gotas deben alcanzar la superficie foliar, cubrirla de manera adecuada y permanecer el tiempo suficiente para favorecer la acción del producto”, remarcan.

“Podemos seleccionar correctamente el producto y tomar la decisión en el momento adecuado, pero si la aplicación no logra una cobertura uniforme, quedan sectores del cultivo con menor nivel de protección. En contextos de alta presión sanitaria, esos detalles adquieren un peso mucho mayor”, sostiene Timpone. La calidad de aplicación deja de ser una cuestión meramente operativa y pasa a formar parte de la estrategia sanitaria.

La firma destaca que los adyuvantes pueden contribuir a optimizar el comportamiento de las aplicaciones fungicidas. “Su función es acompañar su llegada al blanco y mejorar el desempeño de la mezcla”, precisa. Agregan: “Rizospray Wet es un adyuvante siliconado desarrollado por Rizobacter para favorecer la estabilidad y eficiencia de las aplicaciones”.

Remarcan su capacidad para responder ante mezclas complejas y condiciones ambientales poco favorables, con foco en la estabilidad de las emulsiones, el control de espuma y la reducción de la evaporación. “Aplicado junto con tratamientos fungicidas, contribuye a mejorar la cobertura, el esparcimiento y la distribución de las gotas sobre la superficie vegetal. También busca favorecer su permanencia sobre el objetivo, un aspecto relevante cuando la eficacia del tratamiento depende de alcanzar y proteger un área foliar amplia”, precisan.

El aporte de un adyuvante a la calidad de aplicación puede evaluarse a través de distintas variables, desde el comportamiento de las gotas y la cobertura hasta el resultado obtenido por el tratamiento. En el caso del producto de la firma, señalan, distintos ensayos realizados junto con herbicidas permiten observar cómo estas mejoras pueden trasladarse al desempeño de la aplicación.

“Si bien estas evaluaciones corresponden específicamente a tratamientos herbicidas, aportan evidencia sobre el comportamiento de Rizospray Wet como herramienta para acompañar aplicaciones donde la llegada, distribución y permanencia del caldo sobre el blanco resultan determinantes”, indican y detallan la información del siguiente gráfico.