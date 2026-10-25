Visec Carne: así funciona el mundo de los negocios, guste o no

El debate sobre inscribirse en una plataforma que viabilice la posibilidad de los frigoríficos exportadores argentinos de dar garantías a sus clientes europeos de que han demostrado cumplir con la normativa EUDR (resolución 1115) de libres de deforestación se ha instalado generando una grieta inesperada. Esto por la cercanía de su puesta en vigencia, menos de 3 meses, y por la manera no negociable con que entidades gremiales que han participado del proceso que lleva más de tres años, instan a sus asociados a no cumplirla, aduciendo que los frigoríficos van a descontarle el precio si no están inscriptos en la plataforma (Visec Carne).

Dado que la decisión de inscribirse o no en una plataforma que valide la condición de libre de deforestación tal como lo exige la EUDR es individual y absolutamente voluntaria, de modo que nadie obliga al productor a hacerlo y mucho menos a vender con destino a la UE si no decide hacerlo, más allá de la lógica disidencia con la imposición europea se deben comprender las consecuencias que ello implica.

Compartiré mi mirada intentando explicar las consecuencias que implicará estar o no en condiciones de acceder con la carne de nuestros animales a la UE a partir del 1° de enero del 2027, si se mantiene la fecha de inicio, ya postergada en dos oportunidades.

En primer lugar, en mi opinión, quienes adquieran un ternero de invernada, un novillito de recría o quieran vender un animal terminado a faena sin validar la trazabilidad de que desde el nacimiento hasta la faena han estado en campos libres de deforestación, lo dejará afuera del mercado de UE. Esto mismo ya lo vivimos en la inscripción y trazabilidad para exportar a Hilton, 481 o incluso para exportar carne de vacas a China, si nuestro campo no cumplía con las seguridades que demandaba ese destino de rodeo libre de brucelosis.

La condición de Hilton o no Hilton o apta China o no ha sido un atributo claro al momento de la fijación de valores de transacción entre pares y/o con destino a faena, diferencias que surgen del poder de compra que implica el agregar el valor percibido por ingresos con precios superiores a determinados mercados.

Premio

Lejos de ser un castigo a quien no cumpla con las normativas, es un premio a quien lo hace, una manera diferente a como hoy lo presentan quienes se oponen a su cumplimiento. No se trata de una quita de valor para el que no tiene validación de su cumplimiento sino un premio al que lo tiene y nada tiene que ver con extorsiones ni avivadas de parte de nuestros habituales clientes a los que vendemos nuestro ganado.

Es claro que en ningún caso es obligatorio para el productor cumplir con la normativa, sí lo es para los frigoríficos que desean seguir abasteciendo a sus tradicionales clientes europeos que agregan mejores oportunidades para su integración comercial. Se trata de decisiones individuales y cada quien decide qué es lo que mejor le va con sus decisiones comerciales y sus principios si fuera el caso.

Europa paga buenos precios

No hay chances de exportar cortes delanteros a Israel sin hacerlo bajo el rito kosher controlado por expertos aprobados por el Rabinato de Israel, como no resulta posible exportar sin la aprobación previa de los entes sanitarios de los países de destino, tampoco y desde hace años podemos exportar bajo cuota Hilton sin tener campo inscripto y terminar a pasto, ni exportar bajo Cuota 481 sin tener los animales bajo engorde e inscriptos con menos de 100 días o aplicar promotores de crecimiento si queremos seguir exportando a la UE, China u otros países. Así funciona el mundo de los negocios, me guste o lo rechace.

No es mi intención entrar en el debate acerca del rechazo de productores y entidades a inscribirse en la plataforma, pero sí saber que, sin ello, los productores no podrán vender ganado para ese destino. Es un mercado cuyos precios, y luego del acuerdo Mercosur-UE, ha subido a valores impensados años atrás.

Y en este punto quisiera aclarar que cuando se minimiza la importancia del mercado europeo en la integración de valor de nuestro negocio solo puedo disentir. La participación en el volumen total exportado de cortes sin hueso (enfriados+congelados) a Europa es del 11% del volumen total exportado de esos productos, pero lo que no se dice es que representó el 19,4% del valor total exportado en los primeros nueve meses de este año.

Precio

El valor promedio por tonelada exportada a ese destino fue de 14.615 dólares por las casi 45.000 toneladas exportadas mientras que el promedio por tonelada exportada de similares productos a otros destinos fue de 7535 dólares, casi el doble.

Personalmente rechazo la imposición europea porque incluso excede la normativa de nuestra propia legislación en la materia, soy consciente que tanto la Secretaría de Agricultura como la Cancillería y entidades privadas han trabajado a lo largo de los últimos tres años para modificar la normativa, hacerla más cumplible y advirtiendo acerca de la complejidad y el tiempo requerido para su cumplimiento.

Pero en el estado de situación en que estamos, la decisión que debe tomar el productor afectará positiva o negativamente en su negocio, esto es concreto. Con los mercados disponibles y los valores conocidos, no hay chances de generar la misma rentabilidad e integración comercial del mismo animal, posea o no la información que valide su condición de libre de deforestación según la resolución EUDR.

Puedo comprender que uno de los principales rechazos a inscribirse en la Visec es que está bajo la gestión e impulso de los exportadores con la colaboración del Ipcva y otras entidades de la producción, quedando en manos de quienes terminan comprando nuestro ganado y que algunos temen que con información sensible puedan tomar ventajas en la negociación.

No lo veo de la misma manera pero puedo entender las dudas que pueda generar. Sobre ese punto debo mencionar que hay otras plataformas disponibles o que las propias entidades gremiales que hoy la rechazan se sienten a trabajar para corregir algunos temas conflictivos. De allí a aconsejar que no se inscriban y queden afuera del mercado de mayor valor actual, me parece un salto al vacío.

Cada productor decidirá sobre su negocio Aníbal F. Mayer

Uno de los tema que hay que comprender es que ha cambiado la toma de decisiones en el mundo, en general de trata de imposiciones poco negociables y así lo hemos vivido este mismo año con decisiones unilaterales sobre cuestiones sanitarias y cuotificaciones, entre otras.

Como ejemplo, vimos cómo China, el primer importador mundial impuso cuotas que afectaron seriamente a Brasil y Australia, sus principales proveedores. EE.UU., el segundo importador mundial, abrió a nuestro país la posibilidad de importar 80.000 toneladas extra y la chance de importar sin arancel 300.000 toneladas sin arancel de un día para otro a Brasil y Paraguay. En tanto, la propia UE que dejó afuera del mercado a Brasil por dos años, entre otras novedades.

Volviendo al tema de cumplimiento de la normativa EUDR coincido que ha faltado información, adecuada comunicación y debates públicos, pero ahora estamos adonde estamos y si en menos de tres meses tenemos información que valide el ingreso de la carne que generan nuestros animales o quedamos afuera. Para adelante habrá tiempo para análisis y correcciones, pero por ahora no resuelve el corto plazo.

Por último, es posible la consideración acerca de si algunos aprovecharán la oportunidad para sacar ventajas de precios. Sin embargo, lo que es concreto es que se están protegiendo del menor valor de integración que les pueda generar quedar afuera de la comercialización con destino a la UE, como ocurrió con los invernadores y engordadores cuando compraban vacas de invernada sin “pasaporte” chino.

Claramente no integrar el excelente valor que paga Europa los condiciona a pagar menos por aquellos cuyos animales queden sin posibilidad de ingresar con sus cortes. Esto es un tema de negocios y, como mencioné es voluntario, de modo que cada quien decida luego de asesorarse adecuadamente.

En lo personal abogo por que cumplimenten la información con la plataforma disponible que mejor ajuste a sus decisiones y que no quede afuera del mercado. Considero que aconsejar su rechazo a quienes mayoritariamente están en condiciones de cumplirla solo perjudicará a los asesorados. La buena noticia es que al ser voluntario cada quien decidirá sobre su destino y asumirá sus resultados.

El autor es consultor ganadero