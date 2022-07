JxC apoyó la protesta del campo: “Comparte los valores que tenemos nosotros”

GUALEGUAYCHÚ.- En medio del acto que hoy la Mesa de Enlace realizó en esta ciudad, legisladores de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) estuvieron en la movilización. Entre otros, asistieron la senadora nacional Carolina Losada y Alfredo De Angeli y los diputados nacionales Rogelio Frigerio y Diego Santilli.

“Lo que están planteando los productores es que quieren trabajar, quieren desarrollar nuestro futuro y tener previsibilidad. Eso es libertad. Porque no tienen gasoil, no pueden exportar, un día les ponen un cupo y al día siguiente les ponen un cepo. Lo que está diciendo el campo es de sentido común”, sostuvo el diputado Santilli.

“Piden que haya gasoil, que haya previsibilidad. No podés producir con todas estas trabas. El 40% de las exportaciones salen de la provincia de Buenos Aires”, señaló. Agregó: “128 de los 135 municipios bonaerenses son agrícola-industriales. Está claro que ahí está el trabajo y el desarrollo de la Argentina que puede salir adelante”.

El diputado por la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, habló con LA NACION sobre los pedidos del campo al Gobierno.

“Nosotros estamos acá apoyando al campo y tratando de hacer visible un reclamo que consideramos justo, de un sector que genera 7 de cada 10 dólares que necesita la Argentina imperiosamente, que comparte los valores que tenemos nosotros: el trabajo, el esfuerzo. Estamos acá para apoyar y en el Congreso tratando de frenar más impuestos, más gasto público, que son las propuestas del kirchnerismo y más manotazos al campo desde el oficialismo permanentemente”, señaló.

“El Gobierno hace lo imposible para que al campo le vaya mal. Le pone una pata arriba de la cabeza y le pone permanentemente nuevos impuestos y restricciones a la importación. El campo necesita que lo dejen trabajar, no pide ningún subsidio ni ayuda. Reconocemos el valor del sector y por eso estamos acá, acompañando”, agregó Frigerio.

El diputado nacional luego remarcó: “La gota que rebalsó el vaso es que no haya gasoil. El campo no funciona sin gasoil y viene advirtiendo desde diciembre del año pasado que esto iba a suceder, pero el Gobierno miró para otro lado y hoy se sufren las consecuencias. Eso es lo que genera bronca y desesperanza. Por eso tenemos que estar acá y escuchar a los productores, como vinimos a hacer junto con Diego y Caro, y tratar de proponerle al campo una propuesta superadora de cara al futuro”.

Por su parte, Losada señaló a este medio: “Estamos acá porque creemos que tanto el oficialismo como la oposición tenemos que estar acá para escuchar a los argentinos, para escuchar al campo, a todos los sectores productivos en general pero me parece que al campo en particular; el campo argentino es al sector que más tenemos que escuchar, porque hay tiempos biológicos que ellos no manejan y necesitan más previsibilidad que cualquier otro sector para poder trabajar”.

En el Congreso

Según indicó, “el kirchnerismo mira al campo como enemigo, en vez de mirar que es el campo quien trae lo que necesita Argentina hoy que son dólares”.

“Por eso creo que era importante venir, participar, escuchar y creo que hubiese sido interesante que el oficialismo también estuviera acá, pero creo que el kirchnerismo solo ve en el campo una caja más, una caja fiscal importante, y por eso les vive metiendo la mano en el bolsillo. Pero el problema no es solo ese: las retenciones, los impuestos que siempre están en aumento, etcétera, sino también el tipo de cambio, la falta de una política económica en general y en relación al sector, el volantazo constante”, apuntó.

Consultada sobre lo que la oposición puede hacer por el sector, la senadora admitió: “No vengo a vender espejitos de colores, hoy en día el oficialismo es el kirchnerismo, nosotros somos la oposición y no podemos imponer un paquete de medidas. Eso lo tiene que hacer el oficialismo, para eso son gobierno, para eso la gente los votó. Lo que podemos hacer desde el Congreso Nacional es frenar el proyecto kirchnerista, que lo estamos haciendo, y de alguna manera lograr que tengan ingreso algunos de nuestros proyectos. Tengo muchos que tienen que ver con el campo, solo que el kirchnerismo ni siquiera habilita a que se de la discusión en comisiones, por eso todo es muy difícil con esta confirmación del Legislativo”, afirmó.

En tanto, en redes sociales se pronunció la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, “Hay que sacarle el freno de mano a la producción. El campo es parte de la solución a los problemas de la Argentina. Basta de aumentar el gasto público y de una emisión que sólo genera más inflación. ¡En esta Jornada Federal de Demanda yo estoy con el campo argentino! #13J”, escribió en su cuenta de Twitter.

