En el interior el campo se hizo oír con decenas de movilizaciones

En medio del cese de comercialización de granos y hacienda que convocó la Mesa de Enlace, productores de varias provincias se sumaron a la movilización en distintos puntos del país para pedir una solución urgente a los problemas que aquejan al sector. Parte de las marchas se hicieron en Armstrong, Santa Fe; San Pedro, provincia de Buenos Aires; Las Lajitas, Salta, entre otros puntos.

Soledad Diez de Tejada, es productora agropecuaria y desde muy temprano se acercó al cruce de la Ruta N.º 9 y 178, en Armstrong, provincia de Santa Fe, muy cerca de Rosario. En ese lugar también están los representantes provinciales de las cuatro entidades del campo, quienes se apersonaron motivados por la convocatoria del cese de comercialización por un día que impulsa la Mesa de Enlace. Para la productora, “el país no está para un paro más extenso” y explicó también que, en un principio, no se iban a hacer manifestaciones, sino que solo se iban a adherir al paro agropecuario.

En el centro, la productora Soledad Diez de Tejada, en la movilización en Armstrong Marcelo Manera

“Ahora estamos acompañando el acto enorme que se está haciendo en Gualeguaychú. Siempre el campo reclama lo mismo y el Gobierno no nos escucha. Pero nos movemos por la descapitalización de la tierra de los productores, la compra de insumos para producir, por ejemplo, la soja, que se hace al dólar blue [por los costos para producir] y se vende al dólar oficial. Sin rentabilidad no hay empresas y sin empresas no hay economía”, puntualizó.

En un salón de eventos a la ruta 191, en el km 6.5 de San Pedro, provincia de Buenos Aires, estaba Lisandro Gordó, vicepresidente de la Sociedad Rural local. A ese lugar también se acercó un contingente de productores y dirigentes locales para escuchar los problemas del sector y esbozar algunos conceptos para ver cómo seguir con una mirada más sectorial, no solo de lo que está sucediendo a nivel país. Entre los principales temas están “la inflación, la educación, las retenciones, el gasoil y el cupo de exportación del maíz”.

Juan Felix Rossetti, Gustavo Sutter, Marcelo Banchetta y Laura Llopi en la movilización en Armstrong Cortesía

“Esto es un paro comercial que no cambia la ecuación de fondo. Pero aprovechamos para juntarnos y demostrar que no nos bancamos nada de lo que está ocurriendo. Dentro del paro que se hizo, no es solo hacer catarsis, sino acompañar. Esto sirve también para pensar en una mirada política de la realidad”, indicó. Además, criticó que sea solo un día. “El tema de inflación está totalmente desbocado, hay que pensar un poco en ideas para adelante, pero al final de la reunión va a seguir la proclama”, explicó. Según sostuvo, el objetivo de la convocatoria a la asamblea y manifestaciones fue “levantar el sentido del ánimo” de los productores. Para el dirigente, el movimiento histórico de la 125, de 2008, marcó un punto de inflexión que se ha mantenido hasta ahora.

La asamblea que se realizó en San Pedro, provincia de Buenos Aires Cortesía

“Tenemos una baja participación política, no tenemos representatividad, cosa que no ocurre en Brasil, por ejemplo. Necesitamos abandonar la comodidad que tenemos: ganar listas, tener diputados nacionales y provinciales. Hay sectores muy tímidos, muy de puertas adentros. En general, el sector tributó mucho más que el promedio de la sociedad. Por eso, hay que participar más de intermedio en la política”, amplió.

Al finalizar la asamblea, en San Pedro se hizo una proclama con los siguientes puntos:

“Exigimos a la Mesa de Enlace que asuma decididamente un rol valiente y resuelto en resguardo no solo del sector sino también en defensa del país al que trágicamente se lo intenta llevar al abismo. La asamblea le otorga un voto de confianza instándolos a que salgan de esta actitud timorata. De no sentirse capaces de semejante desafío, sería sano y oportuno buscar entre quiénes se sientan con capacidad de hacerlo”.

“Rechazamos y actuaremos en defensa de todos los que se vean perseguidos por la voracidad fiscal qué propone seguir esquilmando a la actividad privada y decimos que nadie es mejor hacedor del bien común que el legítimo dueño de sus recursos”.

“Exigimos al ministro de Domínguez explicité concretamente, bajo qué premisas el sector deberá transitar el período restante de su gobierno”.

“Demandamos de la justicia un comportamiento que enaltezca la función que la República reclama”.

El diputado nacional José Luis Espert en la asamblea del campo en San Pedro Twitter

Entre las 10 a 12 del mediodía también hubo productores que se concentraron en las Lajitas, Salta, donde expusieron parte del malestar por la situación del sector. Hubo protestas en la zona de Yatasto y Metán, donde “se acataron también las órdenes del paro agropecuario”.

La movilización que hicieron los productores en Las Lajitas, Salta Cortesía

“Por ahora, nosotros estamos con cosecha, pero estamos cortando clavos, es muy dura esta época. Los animales están con pasto seco, con poca comida, y todo está silenciado. Nosotros no podemos conseguir ruedas, insumos y está bajando el gordo, la hacienda y el consumo”, explicó Abelardo Usandivaras, un comercializador de hacienda, sobre parte de los problemas que se presentan en provincia y en varios puntos del país.

A lo largo y ancho del país se hicieron distintas movilizaciones Marcelo Manera

Desde Las Breñas, Chaco, José Luis Schajovsky, delegado de la Sociedad Rural local, indicó que si bien se sumaron a la movilización y adhirieron al cese de comercialización, la manifestación es tardía y de poca efectividad.

“Con un solo día de reclamo sin comercialización, y encima anunciado con 15 días de anticipación no alcanza”, indicó. “Estamos prácticamente a la buena de Dios y con mucha complacencia, con acción y muchas veces por omisión que es más grave, de la clase dirigencial en todos los ámbitos. En el nuestro, de la producción, no somos la excepción, muchas veces direccionados y guionados por agroindustriales que representan intereses totalmente contrapuestos al de los productores”, amplió y agregó: “Somos manipulados ante la opinión pública por la industria prebendaria que usufructúa en detrimento de los productores en connivencia con el gobierno”.