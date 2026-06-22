La agroindustria ya exportó por US$21.995 millones, un salto del 17,1% versus 2025

El girasol, la carne vacuna y el trigo fueron algunos de los complejos que más traccionaron las exportaciones agroindustriales en los primeros cinco meses del año. Con aportes también de otros sectores, el agro acumuló ventas externas por US$21.995 millones entre enero y mayo, un 17,1% más que en el mismo período de 2025.

Solo en mayo, las exportaciones agroindustriales alcanzaron los US$5156 millones, unos US$834 millones por encima del mismo mes del año pasado. Mientras algunos complejos mostraron fuertes saltos interanuales, otros continuaron con números en baja.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elaborado para el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el girasol fue el complejo de mayor crecimiento relativo en lo que va del año, seguido por otros sectores que también mostraron una marcada expansión de sus ventas externas. El CAA dijo que en 2026 se ha registrado un “acumulado histórico”.

El complejo girasol fue el gran protagonista del año. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$1674 millones, un 126% más que en igual período de 2025. Solo en mayo exportó US$344,6 millones, con una mejora interanual del 51%.

El salto estuvo impulsado principalmente por las ventas externas de semilla de girasol sin procesar, que prácticamente no habían tenido participación el año pasado y en los primeros cinco meses de 2026 generaron exportaciones por casi US$522 millones. También mostraron un desempeño destacado el aceite de girasol en bruto, que acumuló US$687 millones, y las tortas, harinas y pellets, que sumaron cerca de US$900 millones.

Otro de los complejos que más aportó al crecimiento fue carne y cuero vacuno. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$1990 millones, un 42% más que en el mismo período de 2025. En mayo, las ventas externas alcanzaron los US$455 millones, con una mejora interanual del 41%.

La carne y cuero vacuno acumuló exportaciones por US$1990 millones en los primeros cinco meses del año y mostró una mejora en los precios de exportación Martín Crespo - EFE

Dentro del complejo, la carne bovina congelada deshuesada continuó siendo el principal producto exportado, seguida por la carne bovina fresca o refrigerada deshuesada. Además, el precio promedio de exportación mostró una mejora significativa al pasar de US$3751 por tonelada en 2025 a US$4774 en 2026. Los cueros sin dividir también registraron una evolución positiva, con un crecimiento del 28% en el acumulado del año.

El complejo triguero también tuvo un desempeño destacado. Entre enero y mayo exportó por US$2304 millones, un 47% más que en igual período del año pasado. No obstante, en mayo registró una caída interanual del 12%, en un contexto de menor disponibilidad de mercadería por cuestiones estacionales. El trigo y morcajo explicó la mayor parte del resultado, con exportaciones por US$2200 millones y una mejora del 66% en el acumulado. También crecieron la harina de trigo y los salvados y residuos derivados de la molienda. A diferencia de otros complejos, el precio promedio por tonelada mostró una leve baja, por lo que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayores volúmenes exportados.

La soja continuó siendo el principal complejo exportador de la agroindustria argentina. Entre enero y mayo generó ventas externas por US$6752 millones y explicó el 30,7% de todas las exportaciones agroindustriales. Sin embargo, el crecimiento frente a igual período de 2025 fue de apenas 1%. El desempeño interno del complejo fue dispar. Mientras la harina y los pellets de soja —principal producto exportado— mostraron una caída del 4%, y el aceite de soja en bruto retrocedió un 14%, las exportaciones de poroto sin procesar crecieron 25% en el acumulado y 34% en mayo, convirtiéndose en uno de los segmentos más dinámicos dentro del complejo.

El maíz se ubicó como el segundo complejo exportador en importancia, con ventas por US$3522 millones entre enero y mayo y una mejora del 8% respecto de igual período de 2025. Solo en mayo exportó US$863 millones, un 24% más que un año atrás.

El complejo girasol fue el de mayor crecimiento relativo del año, con exportaciones por US$1674 millones entre enero y mayo

La recuperación estuvo explicada principalmente por mayores volúmenes embarcados. El maíz en grano concentró prácticamente la totalidad de las exportaciones del complejo y registró un crecimiento del 12% en el acumulado. En tanto, el precio promedio por tonelada se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del año pasado.

Además de los principales complejos, hubo actividades que también mostraron fuertes mejoras. El complejo legumbres acumuló exportaciones por US$164,5 millones, un 119% más que en 2025. El crecimiento estuvo impulsado por los porotos comunes, que registraron fuertes aumentos en prácticamente todas sus variedades.

El complejo apícola también se destacó. Entre enero y mayo exportó US$152 millones, un 89% más que en igual período del año pasado. Además de mayores volúmenes, el sector se benefició por una mejora en los precios promedio de exportación de la miel.

Por su parte, el complejo porcino registró el mayor crecimiento relativo de todos los sectores analizados. Aunque su participación sigue siendo reducida, acumuló exportaciones por US$7,9 millones y una suba del 143% frente a 2025, impulsada principalmente por las ventas de carne y despojos congelados.

Entre los sectores con desempeño negativo, el complejo avícola fue el más afectado. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$53,8 millones, un 34% menos que un año atrás. En mayo la caída fue todavía más pronunciada, con un retroceso interanual del 55%.

El complejo triguero exportó US$2304 millones entre enero y mayo, impulsado principalmente por mayores volúmenes embarcados

También mostró números negativos el complejo arrocero, que cayó 19% en el acumulado y 27% en mayo. El complejo manisero, en tanto, registró una baja más moderada del 3% en el acumulado anual, pese a cierta recuperación observada durante mayo.

Entre los complejos de tamaño intermedio, la cebada acumuló exportaciones por US$696 millones, un 13% más que en 2025, impulsada principalmente por la cebada no cervecera. El complejo limón creció 44% y alcanzó ventas por US$192 millones, mientras que el bovino-lácteo exportó US$564 millones, un 14% más que en igual período del año pasado. En este último caso se destacaron las exportaciones de leche entera en polvo, que crecieron 45%, y de manteca, que más que duplicó sus ventas externas. En cambio, productos como el lactosuero y los quesos de pasta dura mostraron retrocesos respecto del año anterior.