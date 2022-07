“La Argentina lo tiene que resolver”: la frase de Julián Domínguez tras una iniciativa por un canon para semillas

Luego de que trascendiera que el Gobierno busca avanzar en un cobro “estratificado” para el uso propio que hace el productor que cosechó un grano, como la soja, y lo guarda para semilla en la siguiente campaña, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, señaló que hay dos problemas puntuales que se deben resolver antes de avanzar con una resolución al respecto.

Para el funcionario, en soja primero está el tema del atraso en materia de productividad respecto de Brasil, de unos 300 kilos por hectárea. Otro punto es “la incertidumbre de acciones judiciales de todo tipo” hacia los productores.

“Las semillas fiscalizadas que se venden en la Argentina [en soja] son el 18%, sabemos que este camino lo que hace es atrasarnos aún más. Estamos buscando la manera inteligente de construir un acuerdo que sea un piso, previo a una ley de semillas que permita resolver este problema”, señaló el ministro en una conferencia en Buenos Aires en el marco de la presentación del próximo Congreso de Aapresid, que se hará del 10 al 12 de agosto próximo en Rosario.

“Estamos convencidos de que los rendimientos que genera tener la última tecnología son superiores a lo que el productor pague. Esto la Argentina lo tiene que resolver y estamos en ese camino, estamos escuchando todas las posiciones para construir el camino posible. Todavía no hay un camino. Lo que tiene es que, obviamente, ser algo que garantice a los productores que el rendimiento va a ser sobre lo que tiene el sistema actual”, puntualizó.

Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en la conferencia de Aapresid Cortesía Aapresid

Por otra parte, el funcionario indicó que esto sería para evitar problemas en el futuro. “Estamos ante un año que es crítico, yo como ministro no me puedo quedar con los brazos cruzados y dejar que las cosas pasen y asistir año tras año una pérdida de rendimiento y de producción. Por otro lado, también a las exigencias de las empresas a los productores. Este es un tema que hay que ordenar”, amplió.

Además, deslizó que ha venido hablando con los cuatro integrantes de la Mesa de Enlace, que está compuesta por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sobre este tema. “Debo confesarles que ellos mismos me han planteado el retraso que tenemos en materia de rendimiento, no composiciones comunes, pero también forma una preocupación de los líderes de las mesas gremiales el retraso y la imposibilidad de acceder a la tecnología que la Argentina tiene y mucho más en un contexto de cambio climático. Hay 15 simulaciones de proyección de semestre y estamos con problemas de falta de agua. En algunas áreas tenemos manchones claros y en otras necesitamos de la lluvia y vamos a tener un escenario complejo, y la única respuesta a esto se la da la biotecnología”, añadió.

Remarcó que la Argentina no puede perder relevancia en la producción, como en soja. “Somos un jugador global y no hay que perder esa pertenencia a las grandes ligas en rendimiento y en productividad. Hay inversiones suspendidas y hay inversiones que se van a Brasil por no tener un marco normativo. Esto es muy complejo. Sabemos de la situación de los productores que reciben cartas documentos, que son sometidos a un marco de incertidumbre muy grande, que esto también hay que resolver. Estamos tratando de iniciar un proceso de consulta de escucha de opinión y vamos a resolver lo que sea lo más conveniente para el interés del país”, resumió. Dijo también que faltan consultas institucionales para después formular una propuesta definitiva.

Autoridades oficiales y de Aapresid en el encuentro por el congreso de la entidad Cortesía Aapresid

La presencia de Domínguez en la Rural de Palermo

El ministro también contó que irá a la muestra de la Exposición Rural de Palermo. Si bien aclaró que hoy viaja a Roma a la Precumbre sobre los Sistemas Alimentarios que impulsa la ONU, que se desarrollará del 26 al 28 de julio de 2021 en la capital italiana, tratará de estar en la muestra ganadera.

“Voy a estar, voy a visitar la muestra, y hemos estado en días previos. Hoy estuvo Matías [Lestani, secretario de Agricultura], pero voy a estar en un stand del Ministerio. Participamos en varias conferencias y voy a ir a la Rural porque también es un orgullo del país la genética argentina”, explicó.

Dijo que no estará en la inauguración oficial de la exposición, el 30, por un viaje a México. Consultado sobre si el presidente Alberto Fernández va a asistir a la Rural, indicó no saberlo ya que no habló con el jefe de Estado sobre el tema.