Un incendio afectó las instalaciones de la planta de SanCor en Sunchales

SANTA FE.- Un incendio de proporciones, que generó varias horas de intenso trabajo a los bomberos, se registró anoche en la planta industrial que la láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) posee en la ciudad de Sunchales, al oeste de esta provincia, provocando daños en un galpón que alberga el taller de mantenimiento, laboratorios y oficinas técnicas de la empresa.

No obstante la magnitud del siniestro, no hubo víctimas ni personas lesionadas, según coincidieron en aclarar voceros policiales y de la misma firma.

El informe aportado a este diario señala que a su arribo por llamado del personal de guardia en la empresa, efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sunchales, a los que se sumaron similares de la localidad cercana de Humberto Primo, “constataron un proceso de combustión en las instalaciones donde el foco ígneo afectaba un sector específico de la planta”.

“Como consecuencia del siniestro, el humo se propagó hacia galpones linderos, lo que obligó a desplegar tareas de control para evitar una mayor expansión”, se agregó.

En tanto, se indicó que el siniestro se inició alrededor de las 20.30 del domingo último.

Minutos después se extendió la alarma ya que se observó la entrada de bomberos, policías y ambulancias, lo cual generó incertidumbre sobre la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo en el interior de la planta.

“Aparentemente fue un tema de cortocircuito”, aportó un jerarquizado de la firma que arribó minutos después de producirse el incendio.

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No obstante, el origen del foco ígneo, así como la magnitud de los daños materiales ocasionados en el establecimiento industrial, continuarán siendo motivo de la investigación de los peritos oficiales.

Situación

Como se sabe, la empresa SanCor, que supo ser una de las más importante industria láctea de Argentina y Latinoamérica, se encuentra en proceso de quiebra decretada por la Justicia de Santa Fe, tras el fracaso de su concurso preventivo, y acumula un pasivo cercano a los 120 millones de dólares en salarios atrasados, impuestos, deudas comerciales y aportes sindicales.

Actualmente, se realizan reuniones con empresas interesadas en adquirir el complejo fabril. Existen al menos seis grupos económicos interesados.

La quiebra decretada por el juez en lo Civil y Comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich, destaca que dicha medida rige con continuación de la explotación de las plantas fabriles. Por ese motivo, la central de Sunchales, donde se registró el siniestro, continuaba operando normalmente.