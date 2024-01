escuchar

Expertos del mercado de la carne vacuna desestimaron que el precio de la carne vacuna alcance los $20.000, como se especuló en los últimos días. Los valores en las carnicerías tuvieron bajas de 20 a 25% luego que la hacienda de consumo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas descendiera de $2000 a 1400-1500 pesos el kilo vivo. Vale recordar que se había llegado a cortes de $8000 el kilo al público antes de las fiestas, pero el consumidor no lo convalidó y sobrevino la caída.

Según mencionó una fuente del sector de las carnicerías, la baja que se registró en la hacienda será coyuntural. “Si la demanda se dispara, cosa que no creo, puede seguir subiendo. El consumo interno está caído, ahora hay que esperar para ver si los que exportan suben la demanda y el precio vuelve a ir para arriba”, explicó.

Consultado sobre el valor que podría llegar a tener la carne según las versiones de los últimos días, esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó: “Nosotros no vamos a intervenir en precios. Los acuerdos que se conozcan o sean conocidos son acuerdos libres entre partes o impulsados por los precios y la cadena de comercialización. No vamos a intervenir en los precios, entendemos que estamos en un proceso inflacionario y que los alimentos están dentro de lo que nos preocupa. La inflación tiene un tema muy cruel y es que afecta al que menos tiene, castiga a todos, pero más al que menos tiene, pero la inflación es un tema general, no es un tema particular. El Gobierno está utilizando las herramientas que tiene a su alcance para proteger a los más vulnerables que dentro de la situación crítica que está la Argentina, nuestro grupo al que vamos a defender son a los más chicos, y dentro de ese grupo a los que más necesidades tienen”.

Los precios tuvieron un repunte tras la devaluación, pero luego se acomodaron Pixabay

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), aclaró que “no va a pasar nada con los $20.000, por ahora”.

“Vamos a tener menor producción de carne, porque la sequía en 2024 va a hacer producir un 10% menos de carne, que son 1,5 millones de terneros menos. Va a haber que recuperar al menos el 4% o 5% de vacas que se liquidaron el año pasado. Para recuperar eso va a haber menor oferta de vaquillonas. Es decir, que habrá que retenerlas para producir más”, resumió.

Aclaró que, si hay un aumento en el precio de la carne, va a ser a partir de marzo, cuando empiece a verse la retención de vientres, que es lo que podría motivar una falta de hacienda, pero que no será representativa. “El poder adquisitivo de acá a marzo va a ser desastroso, no va a aumentar la demanda, al contrario, va a caer. Va a haber menor oferta, también va a haber menor demanda”, detalló.

“Con el hambre que va a haber no habrá un aumento muy fuerte de precios, sobre todo que la exportación no tiene márgenes económicos para aumentar los precios. Están justos con los números”, puntualizó. En el último mes, los cortes enfriados para exportar se registraron en US$8150 la tonelada, y los congelados sin hueso en US$3550 la tonelada; el precio promedio general internacional fue de US$3750 la tonelada. “Los precios internacionales están cayendo alrededor del 30%. El año pasado aumentaron las exportaciones, pero los números cayeron, recaudamos menos”, recordó.

Víctor Tonelli, analista del mercado de las carnes Fabián Malavolta

Víctor Tonelli, analista del mercado, agregó que los datos del precio del novillo en el Mercado de Cañuelas no han tenido grandes modificaciones y que los máximos llegaron a tocar $1900 y $2000 el kilo vivo. Luego bajó a $1400. “Esto pone a un kilo de asado entre $5500 y $6000″, afirmó. Además, desmintió que se llegue a los $20.000. “Hasta que no sepamos bien cómo va a evolucionar la economía, hablar de cuánto va a valor la carne, con el poder adquisitivo de hoy, la carne vale lo que debe valer hoy”, puntualizó.

Si sube la hacienda a $1600 o $1700 el novillito de kilo vivo, podría generar una suba de $600 pesos adicionales el kilo de asado. “Pero llevar a los $20.000 es un disparate. Si volviéramos a los $2000 por kilo vivo llegaríamos a los $8000, no más que eso”, puntualizó.

Juan Carlos Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlots (CAF), analizó sobre el efecto de la sequía: “La afectación se podría dar en los procesos de recría. Esto no se recupera de un mes para otro más allá de que se superó la sequía, pero lleva meses, un año, recomponer esa cadena y circuitos. En el balance de 2024 la cantidad de [animales] gordos y kilos producidos será menor que en 2023, no será un año de superabundancia: ofertas justas a moderadas”.

Sobre el posible valor a 20.000 pesos el kilo, dijo: “No es un escenario imaginable en estas condiciones. Hoy, a nivel región, con este dólar de $830 menos el 9% de retenciones a la exportación, posiciona entre los dólares más caros respecto de Uruguay, Paraguay y Brasil”.