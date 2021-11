La consulta por la carne que molestó a un ministro de Fernández

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, negó la existencia del cepo a la exportación de carne vacuna. Fue durante una visita a la planta de bioetanol Bio4 en Río Cuarto, Córdoba, junto al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur.

“No me pregunte eso porque evidentemente o no conocés el tema o hablás sin fundamento”, cuestionó el titular de la cartera al periodista Germán Pablo Tinari cuando, presente en el lugar, le preguntó: “¿Ministro Domínguez, el cepo a la carne se termina o no?”

El funcionario le respondió que se exportaron 50.000 toneladas y le sugirió que, por su “prestigio periodístico”, consulte la información del Ministerio. “Te vas a dar cuenta de que eso no tiene fundamento en el negocio y en el comercio”, le dijo Domínguez.

En septiembre pasado, pese a la cuotificación de las ventas al exterior y por el impulso de las cuotas arancelarias que están al margen de ello, con 77.728 toneladas res con hueso los embarques mostraron una mejora del 15% respecto de agosto, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

Vale recordar que el Gobierno primero cerró, en mayo pasado, por completo las exportaciones, exceptuando las cuotas arancelarias asignadas al país para Europa y EE.UU. Luego aplicó una cuotificación del 50% y después abrió un cupo de 3500 toneladas para Israel. Recientemente, además, habilitó la faena de 140.000 vacas viejas para China. Salvo para las categorías D y E de las vacas viejas para China, hay siete cortes populares que no se pueden vender al exterior hasta el 31 de diciembre próximo. Respecto del año pasado, las exportaciones totales de carne del país podrían quedar un 10% abajo.

En diálogo con este medio, Tinari contó que como periodista agropecuario y vicepresidente del Círculo de Periodistas Agropecuarios De Córdoba (CIPAG), asistió al lugar donde estaba el ministro. “Cinco minutos antes me acerqué al ministro y le pregunté si podíamos hacer una nota. Él amablemente me respondió que sí, que no había ningún problema, que charlábamos en la conferencia de prensa”, detalló. Señaló que al final la conferencia no se realizó y que los periodistas rodearon a Manzur cuando terminó la visita y le hicieron las preguntas.

“Me quedé esperando a Domínguez. Sin embargo, cuando vi que se iban, como me di cuenta que no lo iba a poder entrevistar corrí hasta la camioneta y le hice la pregunta”, contó. El hecho se difundió en un video.

Consultado por este medio sobre lo sucedido, el ministro de Agricultura respondió: “Lo único que logran estos mensajes, que no tienen ningún asidero en la realidad, es perjudicar al productor. No hay cepo a la carne, no hay cepo a las exportaciones. Queremos que Argentina siga exportando en lo máximo de sus posibilidades productivas”.

Agregó: “Estamos trabajando para certificar la Argentina para que las barreras ambientales no se constituyan en barreras proteccionistas como lo dijo el presidente de la Nación que terminen perjudicando nuestras capacidades productivas”.

“Definitivamente, tenemos que ponernos a trabajar para tener una agricultura, una ganadería y una generación de valor agregado certificada en los estándares de exigencia de los consumidores globales y ese es el desafío que tenemos por delante. Tenemos que dejar atrás esas zonceras que lo único que hace es perjudicar a los productores”, continuó.

Desde su entorno destacaron que el ministro “siempre atiende a todos los periodistas, que siempre está dispuesto a charlar y dialogar”. Asimismo aclararon que si hubo algún “contrapunto” con el periodista es parte de “su labor y derecho a preguntar y repreguntar”, como así también del ministro de responder. “Forma parte del ejercicio de la democracia”, expresaron.

Juan Manzur y Julián Domínguez, en el cuarto y quinto lugar desde la izquierda, en la visita a una de las plantas de bioetanol

Tras la recorrida por Córdoba con Manzur (también hubo recorridas por plantas de Villa María y Alejandro Roca), la cartera de Agricultura difundió declaraciones de Domínguez. “Estamos asistiendo a un momento histórico, el del cambio en el paradigma productivo”, señaló el funcionario.

Remarcó que el jefe de Estado tiene la convicción para profundizar un modelo de desarrollo que entienda a “la generación de valor agregado en nuestra producción primaria como una forma también de responder a las necesidades climáticas”.

“Argentina tiene una ventaja competitiva aquí por la calidad de los alimentos que ofrecemos al mundo”, señaló. Agricultura dijo que llamó a seguir trabajando en forma conjunta entre el gobierno nacional y los productores para “liberar nuestras fuerzas de la producción primaria y generar mucho más valor agregado”.