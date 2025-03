La cosecha récord de soja en Brasil todavía no se refleja en las cotizaciones

Mientras en la Argentina existen proyecciones al 2030 para llegar a los 170 millones de toneladas de producción total, Brasil llego este año a producir 170 millones de toneladas solo de soja. Las políticas de estado implementadas por nuestro principal socio regional no incluyen en su manual de política castigar al sector productor y exportador con retenciones a las exportaciones. Brasil importaba cinco millones de toneladas de maíz de la Argentina un par de décadas atrás; hoy es el segundo exportador mundial del cereal, desplazando a nuestro país de esa posición. Aquí se ven las diferencias entre políticas de estado que favorecen a la producción y a la exportación, y nuestra política de retenciones a las exportaciones.

Con una cosecha récord de soja en Brasil, en un rango de 167 a 170 millones de toneladas según la fuente, vemos que los mercados no se comportan con la baja esperada. Entrando en el análisis del mercado de la soja vemos que Chicago está teniendo un comportamiento muy errático y volátil; desde principios de marzo a la fecha, la soja subió US$/t 9,6 (de US$/t 367,5 a US$/t 377) que luego los volvió a bajar llegando a US$/t 367,5 y ahora se estabiliza casi US$/t 6 por arriba en US$/t 373,3. Hay un alto nivel de incertidumbre en un momento donde la guerra de aranceles cruzada entre los principales países importadores y exportadores no deja bien en claro el impacto directo sobre los precios, principalmente de los commodities agrícolas. Podemos decir que el efecto sobre las cotizaciones de la soja, por ejemplo, no es lineal a las consecuencias de la guerra de los aranceles, pero si podría tener un impacto colateral indirecto que es muy difícil predecir.

Maíz en los EE.UU. (AP Foto/Seth Perlman, Archivo)

La baja esperada en los precios de la soja en Brasil no se esta produciendo por los problemas logísticos; en Puerto Velho, en la cuenca fluvial del Amazonas, hay una fila de 1000 camiones cargados de soja, con una espera mínima de seis días para ser descargados. Si analizamos los precios de exportación comparativos de los tres principales países exportadores de soja, Brasil y Estados Unidos los dos más importantes, vemos que los precios son muy similares, y no se confirma la baja esperada en los valores de la soja de Brasil en función de su cosecha récord.

Veamos cómo cotizan los distintos puertos de exportación: la soja norteamericana en el FOB Golfo (US$/t 402), el FOB Puertos Argentinos (US$/t 400) y el FOB Puerto Santos (US$/t 403). No hay mucha diferencia entre los tres principales exportadores, y el dato que hay que tener en cuenta es la suba que se registra en el mercado FOB tanto en los puertos argentinos como en los puertos de Brasil. Esto estaría indicando que los precios más bajos de la soja los veremos en cosecha, y a partir de ese momento se podría proyectar un mercado alcista.

Por este motivo tenemos que sostener nuestro análisis en los fundamentos del mercado, principalmente los propios. Por ejemplo, la exigencia del Gobierno de tener que ingresar divisas dentro de los 15 días hábiles de efectuada la venta o el registro, en el caso de la soja de la nueva cosecha frena totalmente la operatoria del mercado. Además, los productores no venden anticipada la soja de la nueva cosecha pues no saben cuál será el resultado final de su producción, seriamente afectada por las condiciones de sequía de diciembre y enero.

