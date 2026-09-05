La crisis del Mar Negro y los problemas productivos en EE.UU. impulsan una recuperación de los precios

El mundo se enfrenta a un mercado de “demanda”, donde los compradores necesitan comprar sus granos, y la “oferta” de los productores que se resisten a vender, pues ven cómo se afirman los precios, y es muy sabido que los productores casi nunca venden en suba. Piensan que los mercados van a seguir subiendo, retienen sus granos y no venden, y esto retroalimenta la suba, hasta que la suba se termina. Veamos cómo se ha comportado el mercado de Chicago desde el 11 de agosto, piso de baja, hasta la fecha. El trigo duro rojo de invierno acumuló una suba de 32 US$/ton, de 263 a 296 US$/ton en su posición futura diciembre. El maíz acumuló una suba de 27 US$/ton, pasando de 181 a 208 US$/ton en la posición diciembre. Por último, la soja acumuló subas de 46 US$/ton, de 429 a 475 US$/ton. Hay que destacar que en la jornada del jueves pasado todos los precios sobre Chicago reaccionaron en baja ante la toma de ganancias de los fondos. No obstante ello, el actual nivel de los precios es el más alto de los últimos tres años.

En el caso de la dinámica de los precios del trigo y del maíz hay un factor de común denominador: la crisis del Mar Negro y el rechazo de los rusos a pactar una tregua con Ucrania para liberar el transporte de granos y retomar el ritmo normal de sus exportaciones. Sucede que Rusia y Ucrania son los principales exportadores de trigo, con un total de 60 millones de toneladas, cifra equivalente al 28 % de las exportaciones mundiales. En segundo lugar, la Unión Europea, con 31 millones de toneladas; le sigue Canadá, con 28,5 millones; Australia, 22 millones; Estados Unidos, 21 millones; y finalmente la Argentina, con 15 millones de toneladas. El conflicto del Mar Negro dejó de tener objetivos bélicos y ahora los drones rusos atacan objetivos comerciales de Ucrania: terminales portuarias, plantas de acopio, acondicionamiento y las industrias aceiteras. En represalia, Ucrania ataca los mismos objetivos comerciales de Rusia. El resultado de este conflicto es la caída y las interrupciones de las exportaciones de trigo del Mar Negro, y la incertidumbre que genera entre los importadores al no tener certeza del cumplimiento de los contratos. Esta incertidumbre se refleja en el mercado en Argentina, donde el precio del trigo en los futuros A3 está cotizando a 245 US$/ton en la posición septiembre, para bajar a 239,5 US$/ton y 238,6 US$/ton para noviembre y diciembre. Y aquí lo más importante: el mercado retoma su tendencia alcista para enero a 241,5 US$/ton y para marzo a 246,6 US$/ton, toda una señal.

300 Soldados de la dotación de un obús autopropulsado CAESAR de la 148.ª Brigada de Artillería Independiente Zhytomyr de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan a cabo una misión de combate en el sector de Oleksandrivka, región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 23 de junio de 2026. (Foto de Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto vía Getty Images) Dmytro Smolienko - Getty Images

En el caso del maíz, Ucrania es el principal exportador del Mar Negro con 22 millones de toneladas, cifra equivalente al 10 % del comercio global. Rusia solo exporta 3,8 millones de toneladas, el 2 % del total mundial. En este caso son los Estados Unidos, con 83 millones de toneladas; Brasil, con 44 millones; y la Argentina, con 38 millones, los principales exportadores del mundo. Entre los tres exportan un total de 165 millones de toneladas, cifra equivalente al 78 % del comercio mundial. En un año donde la producción de maíz americano se vio afectada por las excesivas lluvias sobre el cinturón maicero, el último estimado de ProFarmer Crop Tour confirmó pérdidas de 17 millones de toneladas, encendiendo las alarmas de los operadores al verse afectadas las exportaciones del primer país exportador del mundo. La continua reacción alcista del maíz en Chicago responde a esta situación y a la incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos por parte de Ucrania. Los precios del maíz futuro A3 reflejan también esta incertidumbre, con un mercado en “carry” (suba): noviembre a 203 US$/ton, marzo y abril, cosecha nueva, a 208 US$/ton, toda una señal alcista del mercado.

Presidente de Pablo Adreani & Asociados