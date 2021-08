La empresa que paga un bono a los empleados que se vacunan

En medio de la polémica desatada tras la recomendación de la Unión Industrial Argentina (UIA) a sus socios de no pagar el sueldo a quienes no vayan a trabajar porque se niegan a recibir la vacuna contra el coronavirus, una empresa de maquinaria agrícola cerró un acuerdo con un gremio para darle un bono a sus empleados que acrediten haber completado el esquema de vacunación durante agosto.

Se trata de Vassalli Fabril, una fábrica de cosechadoras en Firmat, en el sur de Santa Fe, que opera con las marcas Don Roque y Vassalli. La empresa tiene 320 empleados en una ciudad de poco más de 20.000 habitantes. Allí produce sus equipos.

La firma llegó a un acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para otorgar un reconocimiento.

“En la actualidad la empresa cuenta con una planta de 320 empleados directos y aquellos que hayan completado el esquema de vacunación de Covid con las dos dosis durante el mes de agosto, recibirán una gratificación en su recibo de sueldo”, informó la empresa.

Según se acordó, serán 3000 pesos no remunerativos para los que completen el esquema en agosto. “Posiblemente se prorrogue en septiembre”, dijo una fuente cercana a la firma. El porcentaje de vacunados en la compañía todavía no es mayoría.

“Tanto Vassalli como la UOM estuvieron de acuerdo en la importancia de lograr una mayor concientización respecto del tema, porque no se trata sólo de una cuestión personal, sino que es para la protección solidaria de todo el grupo de trabaja en forma conjunta”, indicó la empresa.

La fábrica de la empresa en Firmat, Santa Fe Vassalli

En una comunicación, Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat, señaló que “se crea una herramienta de estimulación en pos de la salud de los trabajadores, pero sobre todo, la decisión de sumar relaciones gratas entre empresa y trabajadores en beneficio de las relaciones laborales con respuestas claras, razonables y empáticas con el tiempo que estamos viviendo, acrecentando los beneficios de nuestros afiliados”. Agregó que agradece el “gesto patronal”.

Esta semana, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, señaló: “Con la vacunación, quien quiera entrar a una fábrica tiene que vacunarse. Si no, no podrá ingresar y el empleador podrá cesar la dispensa, el haber o las asignaciones no remunerativas. Esto es el cese del pago”.

LA NACION