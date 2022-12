“La falta de agua hizo que murieran”: el estremecedor video de un productor que perdió ocho vacas

escuchar

“Las últimas lluvias han pasado de largo”, relata Juan Gondra (35), un productor agropecuario de Carlos Tejedor, en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, que perdió parte del lote de vacas en ordeñe por la sequía. En las redes sociales compartió un estremecedor video donde se ven algunos animales de su tambo muertos, porque la falta de precipitaciones motivó la pérdida de calidad del agua.

En la zona, explicó, hacen mucha falta las lluvias no solo para los animales, que necesitan agua salubre, sino para la producción agrícola que viene en quebranto. “Estamos llegando al promedio anual en la zona, que es aproximadamente de 850 mm. El 60% o el 70% cayó en los primeros cuatro meses del año y ahora hace mucha falta, y lo que ha pasado es que se han puesto feas las aguadas y el animal de tambo requiere de agua buena. El agua normalmente no es mala, pero se ha puesto mala por esto [falta de lluvias]”, contó.

En los últimos días, perdieron ocho vacas que costaban alrededor de $90.000. En rigor, las pérdidas ascienden a los $720.000 por las vacas Holando Argentino que tiene. En el tambo, de sistema pastoril, tienen 260 animales en ordeñe. Proveen la leche a una importante empresa e industrias locales. “Me genera tristeza por el esfuerzo que se hace a diario”, sostuvo.

Un productor compartió las imágenes de los efectos de la sequía en Carlos Tejedor

La intención del productor con la publicación, dijo, es reflejar la situación y las adversidades que viven en el campo los productores. “Publiqué el tuit más que nada porque a veces recibimos algún insulto donde nos tratan de oligarcas, es para que vean lo que se pasa en el campo, pero no es una cuestión de victimizarse. Hay adversidades en el campo que uno no puede controlar, porque el clima no se puede controlar y, muchas veces, los que desconocen esa situación no viven lo mismo que nosotros”, puntualizó.

“Muchos trigos no se levantaron, porque las lluvias de invierno se vinieron complicadas. Ahora, el mayor porcentaje de maíz sembrado es maíz tardío; temprano se hizo muy poco, pero desde ya requiere de agua, porque, si no vamos a estar muy complicados también”, señaló.

Durante el fin de semana, mientras llovió en otras regiones en Carlos Tejedor solo se registraron 4 milímetros: “Lo que fue fuerte fueron los calores de la semana pasada”.

El problema de la sequía, explicó, agudizó la situación de los tambos. “La realidad es que hay cada vez menos tambos; están quedando solo los grandes y este es medianamente chico. Si cierra el tambo, estas son fuentes de trabajo que quedan en la nada”, dimensionó.

A causa de la falta de lluvias ya perdieron ocho vacas en el establecimiento

Lo que les paga la industria hoy por litro de leche es de $63, mientras que el costo de producción asciende a los $73. Trabajan a pérdida.

En el sector, según señalaron a este medio, los costos de producción crecieron un 8% por encima del precio de la materia prima al productor durante 2022. A esto, explicaron, se le sumó el efecto del dólar soja (I y II) y la sequía generalizada, con un impacto extra sobre el costo total de producción de un 15 a 20%.

“El agua se está poniendo mala, se levanta el pH y es mala para los animales”, afirmó Gondra, cuarta generación de productores. Se dedica a la actividad primaria junto a su papá, Carlos, y su hermano, en el establecimiento Don Beto.

“La falta de agua hizo que estas vacas murieran; se rotó a otro lote, donde hay algo de agua porque hay un poco más de sombra, pero el agua sigue siendo la misma. Hoy estamos mejor que hace cinco días, pero todo se debe a la falta de lluvias que han pasado por al lado. A veces tenés a un vecino al que le llovieron entre 60mm y 70 mm y a nosotros nada. No llueve parejo en todos lados”, afirmó.