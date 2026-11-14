La firme demanda por el maíz argentino sostiene los precios en el mercado local

El mercado de maíz está muy activo, tanto de la vieja como de la nueva cosecha, impulsado por la firme demanda de cereal de procedencia argentina.

Mientras avanza la cosecha de maíz en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, (USDA, en sus siglas en inglés) recortó la producción estadounidense a 403,70 millones de toneladas (unos 3,6 millones menos que en octubre), tras una baja en el rendimiento proyectado. Las exportaciones de maíz estadounidense también registraron una sensible baja, pasando de 83,82 a 83,19 millones de toneladas. Las existencias finales de maíz descendieron a 44,7 millones de toneladas, generando un escenario más ajustado que dio soporte alcista a los precios en el mercado de Chicago.

En el mismo informe, el USDA aumentó la producción de maíz de la Argentina de 55 a 57 millones de toneladas, incrementando también sus exportaciones de 38 a 40 millones de toneladas. La producción de maíz de Brasil también registró un aumento en su estimación, pasando de 139 a 141 millones de toneladas, mientras que sus exportaciones se mantuvieron en 43 millones de toneladas.

En el plano local, al analizar el informe de compras y ventas publicado por la Secretaría de Agricultura, observamos que, en el caso del maíz de la cosecha 2025/26, los exportadores tienen compradas un total de 43,56 millones de toneladas, de las cuales 32,75 millones corresponden a compras realizadas a precio hecho y 5,59 millones de toneladas a fijaciones de contratos previamente pactados «a fijar precio». El total de toneladas compradas a precio y fijadas alcanza los 38,34 millones.

Por su parte, las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) llegan a 39,28 millones de toneladas. En consecuencia, los exportadores necesitan pricear (ponerle precio) a 940.000 toneladas. Esta situación puede cubrirse fácilmente con las 5,2 millones de toneladas que todavía quedan sin fijar precio.

Al analizar la nueva cosecha 2026/27, vemos que el total de compras de maíz nuevo llega a 8,150 millones de toneladas, de las cuales 4,06 millones corresponden a compras a precio hecho y 228.000 toneladas son fijaciones, quedando un saldo pendiente de fijar de 3,85 millones de toneladas. En el caso del maíz nuevo, las DJVE apenas llegan a 1,026 millones de toneladas.

Al analizar el mercado FOB de maíz, vemos que el precio del maíz americano en el FOB Golfo está cotizando en el rango de US$ 222-225/tonelada para posiciones de embarque enero-mayo de 2027.

El maíz argentino FOB Up River está cotizando a US$ 212/tonelada para embarque en enero y a US$ 209/tonelada para embarques marzo-abril-mayo. El maíz de Brasil FOB Santos cotiza a US$ 215/tonelada, mientras que el FOB Paranaguá lo hace a US$ 217/tonelada.

Primera conclusión: en estos momentos, el maíz de Argentina es el más barato en comparación con sus competidores de Estados Unidos y Brasil.

Del análisis se desprende que nuestro maíz está cotizando con un descuento de US$10/tonelada respecto del maíz americano para enero y de US$16/tonelada para el momento en que ingresa al mercado la cosecha argentina.

Con respecto al precio del maíz de Brasil, nuestro maíz cotiza con un descuento de entre US$3 y US$ 8/tonelada.

El FAS teórico del maíz es de US$ 176/tonelada, a partir de un precio FOB de US$ 209/tonelada, mientras que en el mercado de futuros A3 está cotizando a US$ 191para marzo y a US$ 188/tonelada para abril.

La firme demanda de los exportadores impide que el mercado registre bajas.

El autor es presidente Pablo Adreani & Asociados