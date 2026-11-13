En Rosario: el río Paraná subió casi dos metros en nueve semanas y quedó a 53 centímetros del nivel de alerta

El río Paraná alcanzó en Rosario su nivel más alto para un mes de noviembre desde 1998, cuando se produjo la crecida extraordinaria asociada al fenómeno de El Niño de 1997-1998. Según un informe de especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el hidrómetro local marcó 4,40 metros el 10 de noviembre y rondó los 4,47 metros al día siguiente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional del Agua (INA). Con el último registro, el río quedó a 53 centímetros de la cota de alerta, fijada en 5 metros, y a 83 centímetros de la de evacuación, establecida en 5,30 metros.

El nivel promedio del Paraná en Rosario se ubicó en torno a los 4,28 metros en la semana 46 del año, casi 1,9 metros por encima de los promedios de los últimos cinco y diez años para esa misma semana, de 2,37 y 2,39 metros, respectivamente. En igual semana de 2025, el río promediaba 2,32 metros. En 2024, en plena bajante, apenas llegaba a 0,58 metros.

La suba fue sostenida. Desde un piso de 2,35 metros a mediados de septiembre, el río acumuló un ascenso cercano a 1,9 metros en nueve semanas. El nivel de este año también superó los registros de 2014 y 2018, dos años de aguas altas en el Paraná. El escenario difiere del que atravesó la región entre 2020 y 2021, cuando la bajante histórica complicó la operatoria fluvial y portuaria.

La crecida responde a los elevados caudales que llegan desde la cuenca alta. Según el reporte diario del INA que cita la BCR, el caudal que ingresaba a Yacyretá era de 28.000 metros cúbicos por segundo, por encima del umbral de alerta de 25.000 y de los valores normales. En tanto, Itaipú descargaba 17.000 metros cúbicos por segundo.

El nivel del río Paraná a la altura de Rosario conforme con el promedio semanal

Aguas abajo, el tramo entre Corrientes y La Paz se encontraba en aguas altas, con niveles por encima de las cotas de alerta en Corrientes, Barranqueras, Goya, Reconquista y La Paz. El puerto de Paraná registró 5,23 metros, por encima de sus cotas de alerta (4,70 metros) y de evacuación (5 metros). En Santa Fe, el río marcó 5,02 metros y se acercó a su nivel de alerta, de 5,30 metros.

Para Rosario, el INA proyectó que el río seguiría en ascenso durante los próximos siete días, aunque a un ritmo cada vez menor. En el horizonte de siete a catorce días, indicó que el nivel podría oscilar o estabilizarse en torno al pico de la crecida. La probabilidad de que se acerque a la cota de alerta o la supere aumenta con el correr de los días. “En todas sus estimaciones, el extremo superior de ambos rangos supera la cota de evacuación”, señaló el informe de la BCR.

El INA estimó una disminución gradual de los caudales que salen de Yacyretá y lluvias escasas sobre el Alto Paraná durante la próxima semana, dos factores que podrían moderar el ascenso. Por el volumen de agua en tránsito, el organismo estimó que podrían prolongarse los tiempos de traslado y permanencia de la onda de crecida. También contempló la posibilidad de que regresen las lluvias en las áreas de aporte en los últimos diez días de noviembre. Con esas proyecciones, la Bolsa estimó que el Paraná se mantendría en niveles muy altos al menos hasta fines de mes.

Los registros históricos de la altura del Paraná

Durante la bajante de 2020 y 2021, la falta de agua obligó a los buques a salir con menos carga. Con la crecida actual, la BCR explicó que las embarcaciones podrían aprovechar hasta el calado de diseño de la Vía Navegable Troncal, de 34 pies entre Timbúes y el océano. La posibilidad de superar ese calado depende también de las condiciones de navegación aguas abajo.

La restricción más exigente está en los canales del Río de la Plata, donde el nivel del agua depende de las mareas y los vientos. Por eso, los buques de mayor porte siguen saliendo de las terminales del Gran Rosario con carga parcial y completan sus bodegas en puertos de aguas profundas.

La crecida también aumenta el arrastre de sedimentos, acelera su acumulación en los pasos críticos y exige tareas de mantenimiento. A su vez, las corrientes más intensas dificultan las maniobras. Según la BCR, el mayor nivel del río alivia las restricciones que impuso la bajante y mantiene vigentes las mejoras proyectadas para la principal vía de salida del comercio exterior argentino.