La ganadería argentina marcó un récord en más de 30 años

La ganadería argentina alcanzó en mayo un récord de peso de faena en más de 30 años. Según informó la Secretaría de Agricultura, el promedio llegó a 240 kilos por res, el registro mensual más alto de las últimas décadas y una muestra de la mayor apuesta por producir más carne por animal. Agricultura tiene una serie desde 1990. El dato también marca una mejora respecto de los valores observados el año pasado. En los primeros cinco meses de 2026, el peso promedio de la res bovina se ubicó en 236 kilos, seis más que en igual período de 2025. En tanto, al comparar mayo de este año con el mismo mes del año pasado, el incremento alcanzó los ocho kilos por animal.

Para el Gobierno, el resultado refleja un avance en términos de eficiencia productiva y una mayor capacidad del sector para aprovechar el potencial de crecimiento de los animales antes de enviarlos a faena.

“El peso promedio de faena alcanzó los 240 kilogramos, el registro mensual más elevado de las últimas décadas, resultado que refleja un avance significativo en términos de eficiencia productiva y aprovechamiento del potencial de crecimiento de los animales”, señaló la Secretaría de Agricultura.

Los productores extienden los ciclos productivos para sumar kilos antes de enviar los animales a faena DANIEL GARCIA - AFP

Según explicó el organismo, detrás de esta mejora hay una combinación de factores productivos y económicos. Por un lado, la relación entre el costo de la alimentación y el valor del kilogramo en pie generó incentivos para prolongar los ciclos productivos. Por otro, se observó un mayor alargamiento de la recría, una etapa que permite sumar kilos de manera más eficiente antes de la terminación.

A esto se suma la situación de los corrales de engorde. De acuerdo con el Gobierno, los feedlots registran niveles récord de ocupación, lo que refleja una mayor disponibilidad de animales en proceso de terminación y una estrategia orientada a agregar peso antes de la venta. “Los corrales de engorde registran niveles récord de ocupación, lo que refleja disponibilidad de animales en proceso de terminación y una apuesta del sector por agregar peso antes de la venta”, indicó.

Este resultado se da en un contexto favorable para el negocio ganadero. Por un lado, los precios de la hacienda se mantienen firmes en el mercado local. Por otro, la exportación de carne vacuna atraviesa un momento de fuerte recuperación impulsada por valores internacionales históricamente elevados. En los primeros cinco meses del año, las exportaciones generaron ingresos por más de US$1800 millones, un 44,7% más que en igual período de 2025.

En ese escenario, muchos productores encuentran más atractivo retener los animales durante más tiempo, extender la recría y sumar kilos antes de enviarlos a faena. La estrategia apunta a capturar más valor por animal y ayuda a explicar por qué los frigoríficos están recibiendo hacienda cada vez más pesada.

La mejora de los precios de la hacienda y el buen momento exportador impulsan una mayor producción de carne por animal Marcelo Manera

Al mismo tiempo, la producción busca ganar eficiencia en un contexto de stock bovino ajustado. Según los últimos datos oficiales, las existencias cerraron en 2025 en 50,9 millones de cabezas, unas 704.000 menos que un año antes.

También se registró una reducción de más de 500.000 vientres entre vacas y vaquillonas. En este escenario, producir más carne por animal aparece como una de las principales herramientas para aumentar la oferta sin necesidad de una expansión inmediata del rodeo.

Desde la Secretaría de Agricultura también vincularon estos resultados con un escenario de mayor previsibilidad para la actividad. “La estabilidad de las variables económicas y una mejor capacidad para proyectar inversiones y ciclos productivos favorecen decisiones de largo plazo, fundamentales en una actividad donde los resultados se construyen a lo largo de varios años”, sostuvo el organismo.