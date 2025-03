“Falsa y malintencionada”: un intendente bonaerense cruzó con dureza una información sobre una tasa difundida por una entidad ruralista

“Falsa y malintencionada”. El intendente del partido bonaerense de Chivilcoy, Guillermo Britos, cruzó un informe realizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) donde posicionó a Chivilcoy como uno de los municipios con los costos más elevados de la tasa vial en la provincia.

La entidad ruralista armó un estudio denunciando que los municipios establecieron los valores de manera “arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, con diferencias de hasta ocho veces entre distintas jurisdicciones”. En este escenario, el informe destacó que entre los municipios con mayor presión fiscal por hectárea se encuentran Chivilcoy, donde la tasa, mostró la entidad en un gráfico, alcanza los $17.321 por hectárea/año, lo que equivale a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 kilogramos de soja.

En diálogo con LA NACION, Britos aseguró que el documento realizado por Carbap es “falso y carece de buenas intenciones”. Contó que previamente a que se publicara este estudio el secretario de Hacienda del municipio participó en una asamblea con los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Rural de Chivilcoy y donde estuvo presente Carbap. Allí el funcionario mostró los valores que se iba a cobrar por hectárea por tasa vial. “No sé si la mala intención fue de Carbap o de quienes le pasaron la información”, remarcó el intendente, quien fuera antes comisario y que en un primer momento el presidente Javier Milei, por entonces candidato presidencial, lo había lanzado para la gobernación bonaerense.

En este sentido, explicó que desde hace dos años, en Chivilcoy se cobra la tasa vial (conservación de caminos rurales) según la Unidad Agropecuaria que se determina por la suma del valor de 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna, según artículo 16 de la ordenanza fiscal impositiva.

Detalle de la ordenanza fiscal impositiva del municipio de Chivilcoy Gza.

“Ese valor se determina trimestralmente y se reajusta según estas variables. El valor vigente hasta el 30 de marzo es de $903,02 por hectárea para superficies de hasta 50 hectáreas y $1062,35 para superficies mayores. Con estos valores se llega a $10.836,24 anual hasta 50 hectáreas y, de $12.748,20 para las mayores superficies, contra los $17.321 que puso en el informe Carbap”, detalló.

Además, indicó que, como la boleta se emite trimestralmente (aunque puede hacerse pago mensual) “si paga el total se bonifica el 15%, que es lo que la mayoría hace, lo que lleva estos valores a alrededor de 800 pesos por hectárea; unos $9210,80 y $10.835,97 anuales, respectivamente”.

“Ni con un campo de 100.000 hectáreas llegás a pagar más de $1200 la hectárea. No entiendo de dónde sacaron los $1400. Además, nos ponen como el municipio más caro de la provincia. Estos valores por cierto están muy alejados de lo publicado. De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada. En estos casos se multa al deudor con un 35%. Por lo tanto, considerar que esos valores son normales caben solamente en alguien que no conoce la ordenanza fiscal impositiva o tiene alguna segunda intención”, subrayó el jefe municipal.

El estudio de Carbap muestra el ranking de los municipios donde la presión tributaria por hectárea es la más alta

“Si este deudor viene a regularizar su situación, se le bonifica parcialmente los intereses de deudas anteriores al corriente año y se le refactura el 2025 como buen contribuyente con lo que pasa a ser beneficiario de los valores bonificados”, añadió.

Para el intendente, no es fidedigno lo que publicaron. “Se lo contamos personalmente a los directivos de Carbap. La verdad que es muy raro si les dijimos que cobramos $900 pero ellos lo obviaron y publicaron $1400. Es difícil saber de donde salió esta falsedad. Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores al partido vecinalista al que pertenezco”, señaló.

En la zona rural ya han estabilizado los caminos reales con piedra caliza y escoria Municipalidad de Chivilcoy

“Le dije al presidente de Carbap [Ignacio Kovarsky], al extitular Horacio Salaverri y al presidente de la Asociación Rural de Chivilcoy [Juan Pablo Cileiro], que es falsa la información que publicaron. Lo que queremos saber es por qué todavía no salieron a aclarar. Si no lo hacen en breve le vamos a enviar una carta documento para que rectifiquen lo que dijeron en el informe”, agregó.

En este sentido, aseguró que la ordenanza es clara y simple y no da lugar a otro análisis. “En la [normativa] fiscal impositiva está taxativamente cuánto cobramos y no se presta a interpretación alguna”, señaló. Comentó, además, que en su partido no se cobra tasa vial cuando se carga combustible, como otros municipios que sí lo hacen.

Por último, comentó que invitó a Carbap a recorrer los más de 1500 kilómetros de caminos rurales que hay en el distrito, donde ya han estabilizado los caminos reales con piedra caliza y escoria. “Sin ninguna duda, evidentemente hay una mala intención que buscó dejar mal parado al municipio. Si fuera cierto uno se lo tiene que aguantar, pero en este caso es mentira”, cerró enojado Britos.

LA NACION